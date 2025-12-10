生ロブスター・上海蟹・吉切鮫を楽しむ ″冬季限定中華コース” が12月より提供開始 | 沖縄・ラグナガーデンホテル

明海グループ株式会社

沖縄県宜野湾市のラグナガーデンホテル(株式会社 ラグナガーデンホテル)では、最上階に広がる夜景を背景に、特別なひとときを彩る中華コースが登場します。13F 中華レストラン「中国料理 壺中天」では、冬季の贅を凝縮したコースが新たに登場。生ロブスター、上海蟹、吉切鮫、和牛、県産鮮魚など、年末年始のご会食や特別な日のディナーにもふさわしい華やかな内容に仕上げました。

九寨溝(きゅうさいこう)コースの厳選メニュー

九寨溝(きゅうさいこう)コース

香ばしく炒め上げた生ロブスターは、弾む食感と凝縮した旨味が広がる華やかな一皿。

そこへ和牛を唐辛子の香りと辛味で引き立てた一品が続き、素材が持つ魅力をシンプルかつ贅沢に味わえる、コースでも印象深い組み合わせです。

生ロブスターの炒め 色野菜添え和牛の唐辛子炒め

吉切鮫のやわらかな食感に、上海蟹の濃厚な旨味を重ねた深みのある煮込みは、冬ならではの味覚が際立つ贅沢な一皿。さらに県産鮮魚と有頭海老を強火で一気に蒸し上げた料理が続き、素材本来の甘みと香りが広がります。

《中国料理 壺中天》名物の本格四川麻婆豆腐

吉切鮫と上海蟹の煮込み 青野菜添え県産鮮魚と有頭海老の強火蒸し

香り立つ花椒と豆板醤の深いコク、とろける豆腐のまろやかさが織りなす本格四川麻婆豆腐は、創業当初から愛され続ける当店の大人気メニュー。ピリッと痺れる辛みの奥に何層もの旨味が広がり、白ご飯との相性も抜群です。熱々で心に残る一杯をお楽しみください。

※本コースでは「麻婆豆腐と白ご飯」または「担々麺」から一品お選びいただけます。

【コースメニュー】

●季節の前菜盛り合わせ

●生ロブスターの炒め 色野菜添え

●和牛の唐辛子炒め

●吉切鮫と上海蟹の煮込み 青野菜添え

●県産鮮魚と有頭海老の強火蒸し

●麻婆豆腐と白ご飯 又は 小さな担々麺

●デザート

個室のご案内

当店では、用途に合わせてお選びいただける2つの個室をご用意しております。

東シナ海を望む眺望が魅力の「自然(ツーラン)」と 落ち着いた中国様式の空間「彩虹(ツァイホン)」

ビジネスからお祝いの席、忘新年会まで、幅広いシーンでご利用いただけます。

概要とご予約

自然 <ツーラン>彩虹AB <ツァイホンAB>彩虹A <ツァイホンA>

〈場所〉沖縄県宜野湾市真志喜4-1-1 ラグナガーデンホテル 〈13F 中国料理 壺中天〉

〈ディナー営業日〉毎週月～火・木～日曜日(定休日：水曜日) ※12月31日(水)は営業致します。

〈ディナー営業時間〉17:30～22:00 (最終入店21:00)

〈[九寨溝(きゅうさいこう)コース] 販売期間〉2025年12月1日(月)～ 2026年1月31日(水)

〈[九寨溝(きゅうさいこう)コース] 価格〉[九寨溝(きゅうさいこう)コース] お一人様 \12,000(税込)

※[九寨溝コース]は3日前の事前予約のみ承らせて頂いております。予めご了承下さい。

ラグナガーデンホテルとは

【WEB予約限定価格】WEB予約はコチラ :https://www.tablecheck.com/ja/shops/laguna-garden-kochuten/reserve

那覇市街や北谷へのアクセスに優れ、トロピカルビーチや沖縄コンベンションセンターにも近い、シティ&リゾートホテルです。開放感にあふれたラウンジやサンセットや夜景が美しいバー、県内最大級の屋内・屋外プール、和・洋・中・網焼の４つのレストランを擁し、オーシャンビューの客室からは東シナ海を一望。那覇空港から約30分で南国リゾート気分を満喫できます。

【住所】〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜4-1-1

【HP】https://www.laguna-garden.jp/

【TEL】098-897-2121

【ご宿泊のお問合せ】0570-051-510