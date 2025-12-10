SF映画の金字塔『E.T.』。不朽の名作とのアクセサリーコレクション。JAM HOME MADE | E.T.2025年12月12日（金）より予約受付開始

株式会社 JAM HOME MADE

株式会社JAM HOME MADE（所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷、代表：代表取締役社長 高橋征明）は、映画『E.T.』とのコラボレーションコレクションを、2025年12月12日（金）より、予約販売を開始いたします。

月夜をイメージした蓄光ギミックのプロダクト

SFヒューマン映画の金字塔であり、今なお不朽の名作として称えられる『E.T.』。

地球に取り残された宇宙人と少年の交流を描いた、心温まる感動的な物語です。少年〈エリオット〉と言葉は通じないながらも、心でつながる2人。やがて、〈E.T.〉の存在が家族や政府に知られていくなかで、エリオットは彼を守るために行動を起こします。月夜を背景に、自転車で空を飛ぶシーンは映画史に残る象徴的なシーンとされています。

本コレクションは、アクセサリーとTシャツをキャンバスに、象徴的なシーンを描きました。

シルバー925の指輪とネックレスに蓄光塗料のギミックを仕込み、裏面にタイトルロゴを彫刻し、コンセプトとユーモアを潜ませています。Tシャツは蓄光プリントを施し、吸収した光は暗闇の中で〈E.T.〉たちを浮き上がらせます。

Universal Studios Licensing LLC （ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC ）との商品化契約に基づき、株式会社JAM HOME MADEが企画・制作した商品です。

【商品概要】

■JAM HOME MADE < E.T. >リング

【カラー】 シルバー 【素材】 シルバー925 【サイズ】 #7,9,11,13,15,17,19,21 【価格】 26,500円（税込）

■JAM HOME MADE< E.T. >ネックレス

【カラー】 シルバー 【素材】 シルバー925/ステンレスチェーン 【サイズ】 40+10ｃｍ 【価格】 16,500円（税込）

■JAM HOME MADE < E.T. >Tシャツ

【サイズ】 S,M,L,XL, 【カラー】ブラック 【素材】 コットン、ポリエステル 【価格】 8,800円（税込）

■映画『E.T.』

アカデミー賞受賞監督スティーヴン・スピルバーグが贈る、映画史に燦然と輝く最高傑作『E.T.』｡出演は、ヘンリー・トーマス、ドリュー・バリモアそしてロバート・マクノートン。10歳の少年が地球に取り残されたエイリアン、E.T.が家に帰れるように助けようとするのだが・・。信頼、勇気そしてかけがえのない友情の力は、時代を超えてこの映画を観るあらゆる世代の人々に感動を与えます。1982年の公開から長い年月が経った今も人気は衰える事はありません。

(C)Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

【予約開始日】

2025年12月12日（金）

【販売先】

ジャムホームメイドオンラインショップ：

https://www.jamhomemadeonlineshop.com/c/JamSession/JamSessionET?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=251212ET(https://www.jamhomemadeonlineshop.com/c/JamSession/JamSessionET?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=251212ET)

ジャムホームメイド東京店：03-3478-7113 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-38-2

ジャムホームメイドZOZOTOWNショップ/ジャムホームメイド楽天市場店/ジャムホームメイドAMAZONショップ

■会社概要

JAM HOME MADE（ジャムホームメイド）は、1998年に設立されたユニセックスのジュエリー＆アクセサリーブランドです。

ブランド名の「JAM」は、ジャズミュージシャンが集まり即興演奏を行う「JAM SESSION」に由来します。

現在ではジャンルを超えた音楽や芸術において“即興的な変化”を象徴する言葉として広く用いられており、その自由な発想と創造性がブランドの根幹をなしています。

JAM HOME MADEは、これまでファッションブランドやアニメーション、さらには伝統芸術まで、ジャンルを横断した幅広いコラボレーションを展開してきました。常に新しい価値を生み出し、既成概念にとらわれないクリエイションを追求しています。

ブライダルリングの分野においては、ディズニープリンセスの世界観を表現したシリーズをはじめ、二人でリングを作り合うワークショップを実施。大切な時間や体験そのものを形に残す取り組みも行っています。

ブランドのコンセプトは、「肌に最も近いプロダクトとして、ジュエリーやアクセサリーを通じ、思いやりと笑顔を提案」。JAM HOME MADEは、今後も多様なコラボレーションや新たな試みによって、ジュエリー・アクセサリーを通じた新しい価値を発信します。

社 名：株式会社 JAM HOME MADE

所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-38-2

設 立：2003年7月

代表者：代表取締役社長 高橋征明

事業内容：ジュエリー・アクセサリー、革小物、腕時計などの企画、製造、販売

