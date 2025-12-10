【ニトリ】ツインノズルのたっぷりスチームで顔全体を包み込む。毎日約6分の「速潤デイリースチーマー」新発売

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、2025年12月中旬から全国のニトリ店舗およびニトリネットにて販売を開始した、「速潤デイリースチーマー」をご紹介します。（モカ色は2026年1月上旬より販売開始予定）

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400059276s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400059276s/)

美容意識がますます高まる中、ニトリではお手軽な価格でキレイを叶える美容家電のラインアップ強化に力を入れてまいりました。

今年2月には「高濃度マイナスイオンヘアケアドライヤーNY281」を、11月には「ナノうるおいミスト美髪ドライヤーNL701」を発売し、ご好評をいただいております。

そして新たに、「速潤デイリースチーマー」を発売しました。

お肌のケアのために、フェイススチーマーを使った方が良いと思いながらも、「時間や手間がかかりそうで続けられる自信がない」「毎日使いたいけど、使うのが面倒で購入をためらってしまう」と感じている方も多いのではないでしょうか？

「速潤デイリースチーマー」は、ツインノズルでたっぷりのスチームを噴射し、顔全体をしっかり包み込みます。スタート後約3秒で使うことができ（※1）、従来品の約半分の時間（※2）となる6分間で、毎日続けやすい「速潤モード」（※3）を搭載。お手入れも簡単なので、無理なく続けられるのが特長です。

（※1）スタート後約3秒で常温ミストが噴射され、約30秒後には温スチームに切り替わります。

（※2）当社従来品フェイスチーマー2の運転時間15分との比較。

（※3）ツインノズルで広範囲に、たっぷりのスチームを噴射するモードです。

■商品特長

１. ツインノズルで広範囲にパワフルスチームを噴射

個別に角度調節が可能なツインノズルから、約15mL/分（※4）とたっぷりのスチームを噴射。顔全体をしっかり包み込みます。ノズルは上下左右に動かせるので、気になる部分にも効率よくスチームを当てられます。

（※4）「速潤」「潤いプラス」時の平均噴射量。自社測定による。

２. 毎日約6分の使用でOKな時短設計なので毎日続けやすい。

スタート後約3秒で常温ミストが噴射され、約30秒後に温スチームに切り替わります。

運転時間は約6分の「速潤モード」（※3）。従来品と比べて約半分の時間（※2）で効率よくケアできます。角度調節できるミラー付きで、使用後にはそのままメイクアップミラーとしてもお使いいただけます。

３. シーンに合わせて使える5つのモード

「速潤モード」（※3）を含め5つのモードを搭載。お肌の状態やシーンに合わせてお使いいただけます。

４. かんたん排水＆使いやすい工夫が満載

電源コードは着脱式、本体下部には排水ボタンを搭載。ワンタッチで排水が可能なのでお手入れも簡単です。

乾燥モード（電源ON後にモードボタンを約10秒以上長押し）も搭載しており、長期間使用しない場合の保管にも便利です。

ニトリの「速潤デイリースチーマー」であなたのお肌をいたわりませんか？

ニトリグループは、今後も暮らしを便利に、快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】速潤デイリースチーマー(NK251)

【価格】19,900円

【カラー】ホワイト、モカ

※モカ色は2026年1月上旬より販売開始予定。

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400059276s/

【定格電圧】AC100V 50Hz/60Hz

【定格消費電力】620W

【スチーム発生量】15mL/分（「速潤」「潤いプラス」時の平均噴射量）

【タンク容量（約）】200mL

【スチーム温度（約）】42℃（25cm離れた位置の温スチーム）

【運転時間（約）】速潤：6分、クレンジング：3分、温冷循環：12分、潤いプラス：12分、クールダウン：5分

【外形寸法（約）】幅180mm×奥行180mm×高さ185mm

【質量（約）】1.6kg（電源コードを含む）

【コードの長さ（約）】1.7m

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。