＜製造業界における営業ツール・マーケティングツールの利用実態を調査＞ 生成AIツールの利用率2024年調査比で約14ポイント増 実用性高まる ツール役立ち度ランキング1位は「メール配信ツール」

製造業BtoB企業向けに独自開発したマーケティングオートメーションツール「MRC」を展開する株式会社マーケライズ（本社:東京都新宿区、代表取締役社長:中野 晴元/代表取締役 野口 雅徳）は、製造業界の営業・販促担当者を対象に、営業ツール・マーケティングツールの利用実態に関する調査を2025年10月に実施いたしました。

アンケートでは、製造業界各社における営業ツール・マーケティングツール（以下記載の9つのツール）の利用状況、各ツールがどのように役立っているのかなどをご回答いただきました。

■調査結果サマリー

調査結果

■生成AIツールの利用率2024年調査比で約14ポイント増 実用性高まる

- SFA- CRM- MA（マーケティングオートメーション）ツール- 一斉メール配信ツール- 名刺管理ツール- 生成AIツール- SNS/広告ツール- SEOツール ※検索エンジン表示順位を上げるための支援ツール- 分析ツール- 生成AIツールの利用率2024年調査比で約14ポイント増 実用性高まる- 製造業でのツール役立ち度ランキング 1位は「メール配信ツール」で約8割の企業が役立ちを実感、「名刺管理ツール」「MA」「生成AIツール」も7割以上- 営業・マーケティング担当者 約4割が抱える共通課題 「リードの育成・管理」と「業務の属人化」

生成AIツールの利用率は、前回の調査（2024年）では35.6％だったのに対し、今回の調査では49.7％と、直近1年で約14ポイント増加し、約半数の企業が生成AIツールを利用していることがわかりました。また、「現在利用していないが、今後導入・検討予定あり」と回答した企業は15.8％で、昨年の5.9％に対して約10ポイント増加しました。この成長は、日常業務において生成AIツールの実用性が高まっていることを示しています。

利用者が挙げた主な活用例としては、以下のようなタスクが挙げられます。

- 長文の要約・論点整理：大量の情報を短時間で整理- テキスト・文書作成：公式サイトでの説明文プレゼン資料や企画書、議事録作成- メール文のたたき台作成・チェック：メルマガテーマやタイトル提案、トーンや文法調整- 開発・プログラミング：VBAコーディングやプログラミングの作成- メディア・多言語対応：画像生成、翻訳文作成や文字起こし

これらの具体例は、生成AIツールが業務の効率化に寄与していることを物語っており、今後利用シーンがさらに広がることが予想されます。

一方、「業務効率化にはなるが、正確性に欠ける」「ファクトチェックに時間がかかる」「出力結果がプロンプトの質に左右される」などの意見もあり、生成AIの本格的な活用には、これらの課題への対応も求められます。

■製造業でのツール役立ち度ランキング 1位は「メール配信ツール」で約8割の企業が役立ちを実感、「名刺管理ツール」「MA」「生成AIツール」も7割以上

＜生成AIツールの利用状況 2024年10月調査＞＜生成AIツールの利用状況 2025年10月調査＞

「SNS・広告ツール」を除いたほとんどのツールにおいて利用者の半数以上が「役に立っている」と回答。「一斉メール配信ツール」は82.3％、「名刺管理ツール」では77.8％、「MAツール」では76.7％、「生成AIツール」では75.6％が「役立ち」を実感しており、利用企業が多い理由が窺えます。「一斉メール配信ツール」の役立ち実感ポイントとして多く挙がったのは、「展示会案内や製品PRなどの一斉メルマガ配信」「情報を早く大勢に周知できる」などの意見でした。

一方、「SNS／広告ツール」に対する役立ちの実感度は、他のツールと比べ低い結果となりました。「SNS／広告ツール」の主な課題として、利用者からは次のような声が寄せられています。「費用対効果が少ない」、「説明には便利だが、売上に直結している感じがしない」など。役立ちを実感している企業の意見としては、「海外へのPRに繋がっている」「YouTube動画で製品の動きを見てもらえる」「会社の雰囲気を伝えられるのでリクルートに使える」などの意見があり、製品の理解促進や採用活動に役立っていることが伺えます。「SNS／広告ツール」を利用しない理由としては、「マンパワー不足」などの意見が多く、費用対効果の割に手間がかかり、活用が難しい実態が伺えます。

■営業・マーケティング担当者 約4割が抱える共通課題 「リードの育成・管理」と「業務の属人化」

＜各営業ツール・マーケティングツールの利用状況(複数回答可) 2025年10月調査＞＜営業ツール・マーケティングツールの役立ち度(利用者回答) 2025年10月調査＞

営業・マーケティング活動において課題だと感じていることについて調査した結果、約4割の企業が「リードの育成・管理ができていない」（40.0%）こと、そして「業務が属人化しており、効率が悪い」（38.8%）ことの二点を、特に深刻な課題として認識していることが明らかになりました。

この結果から、「仕組みの構築」に関する企業の苦悩や課題が伺えます。「リード育成・管理の停滞」は、見込み客獲得後の育成（ナーチャリング）や、顧客情報を管理・フォローアップする仕組みが不足している実態を裏付けます。また、「業務の属人化」は、特定の担当者に知識やスキルが偏ることで、組織全体の生産性が低下してしまう大きな要因となります。

営業・マーケティングの生産性を高めるためには、個人のスキルに依存する状態から脱却する必要があります。SFAやMAなどの導入によるデータの一元管理や営業・マーケティングプロセスの効率化が課題解決の鍵となるでしょう。

＜営業・マーケティング活動において感じている課題(複数回答可)＞■営業ツール/マーケティングツールに対しての意見・要望

「各種ツールの連携を安価かつ容易にしたい」

「業界やターゲットごとの新規営業リスト作成、名刺（リード）管理、一斉メール配信、CRMがひとつにまとまったものがあると良い」

「使いこなせていないのが現状。「このようにしたらこういった営業活動に連動できる」などコーチングスタイルがあると助かる」

「感覚的に使いやすく、特別なトレーニングも不要なツールがほしい」

「AI搭載のチャットボットが、顧客の興味段階に合わせた具体的な情報提供と、営業への引き継ぎ判断を自動で行うMAがほしい」

「自動でツールの効果測定ができる仕組みがあるといい」

今回で3回目となる「製造業界における営業ツール・マーケティングツールの利用実態」に関するアンケートを実施しました。その結果、約9割の企業ではいずれかの営業ツール・マーケティングツールを利用しているということがわかりました。中でも多くの企業で利用され、役立ちが実感されていたのは「一斉メール配信ツール」と「名刺管理ツール」でした。「一斉メール配信ツール」は展示会やセミナーの集客、新商品・サービスの案内などで利用され、利用者の82％以上が役立ちを実感しています。今回調査した9つのツールの中でもっとも利用者の多かった「名刺管理ツール」は、65％以上の企業で導入され、約78％が役立ちを実感しています。SFA・CRM・MAツールの中で比較すると、リードの獲得や育成に効果のある「MAツール」の利用者が最も多く、利用者のうち約76％が役立ちを実感しています。

「生成AIツール」については、2023年調査時 から年々利用率が高まっており、日常業務において実用性を高めていることが伺えます。未だ情報の正確性に疑問が残るという意見はありますが、アイデアの壁打ち、メール原稿の校正、論文の要約、プログラミング、文章の翻訳などに利用している方が増えてきた印象です。

「生成AIツールを利用している」 14.5％（2023年10月マーケライズ調査）

「営業ツール・マーケティングツール全体」に対して特に多かった意見は、「各ツールのデータ連携がより手軽に、より安価にできるようになってほしい」「もっと簡単に操作・効果測定ができるようになってほしい」という意見でした。

営業ツールやマーケティングツールの導入は、単なる業務効率化に留まらず、社内に眠る膨大な情報の活用と、それに基づく戦略的な意思決定の基盤となります。しかし、「既存システムやツールに蓄積されたデータが活かしきれていない」「導入後の運用・定着化に向けた仕組みづくりが十分ではない」といった課題も顕在化しています。これらの課題を乗り越え、ツールの真価を引き出すためには、戦略的なアプローチが求められます。具体的には、継続的なメール配信で見込客リストを定期的にブラッシュアップするなどの顧客育成（ナーチャリング）の強化や、社内に点在するデータを統合し、部門横断的に活用できる環境を整備することが重要です。また、「ツールを導入して終わり」ではなく、組織の成長や市場の変化に合わせて活用方法の見直しや改善を継続することも大切です。データの潜在能力を引き出し、持続的な成果へとつなげていくことが、今後の競争優位性を確立する鍵となるでしょう。

【調査概要】

調査期間：2025年10月1日(水) ～ 10月31日(金) 調査方法：インターネット調査

調査対象：製造業を主とする企業の営業・販促担当者 有効回答：165名

調査企画：株式会社マーケライズ

