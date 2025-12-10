12月の角川新書は、酒と「酔い」、技術と戦争、それらと日本社会は如何に関わり、変化したかを活写した作品が集結！　『「酔っぱらい」たちの日本近代』、『増補新版　戦艦大和 復元プロジェクト』の計2作品

株式会社KADOKAWA

このたび、株式会社KADOKAWAは角川新書の新刊計2作品を12月10日（水）に発売いたします。

晩酌、宴会、接待……日々の仕事と飲酒は固く結びついてきた。気鋭の社会学者が、20世紀の労働史を通じてその起源に迫る『「酔っぱらい」たちの日本近代 酒とアルコールの社会史』（右田裕規）、全長２６メートル 「巨大戦艦」復元・改装の裏側を紹介する『増補新版 戦艦大和 復元プロジェクト』（戸高一成）が登場！ ぜひこの機会にお手に取りください。

発行：株式会社KADOKAWA 体裁：新書判 ※地域により発売日が前後する場合があります。

電子書籍も発売中！

【各作品概要】

『「酔っぱらい」たちの日本近代 酒とアルコールの社会史』

飲み会は勤務に含まれますか？ こんな話題が出るほど、仕事と飲酒は固く結びついてきた。なぜ人びとは飲酒を規制し、それでいて好んで盃を重ねるのか。明日も働くわたしたちの近代史を気鋭の社会学者が照らす。

[著者プロフィール] 右田裕規（みぎた・ひろき）

1973年、島根県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士後期課程研究指導認定退学。博士（文学）。山口大学時間学研究所講師を経て、現在は准教授。専門は社会学。近代社会固有の時間経験・知覚について、社会学的な視座から研究を続けている。他の著書に、『夜食の文化誌』（共著、青弓社）、『現代社会と時間』（共著、恒星社厚生閣）、『夜更かしの社会史』（共編著、吉川弘文館）などがある。

定価：1,034円 （本体940円＋税） / 頁数：216ページ

詳細：https://www.kadokawa.co.jp/product/322408001378/

『増補新版 戦艦大和 復元プロジェクト』

大和ミュージアムを代表する「十分の一戦艦大和」はいかに作られたのか？ 開館20年で行われている改装の模様と、最新調査で判明した新事実を新章で収録。復元プロジェクトを率いた館長による、熱き闘いの記録。

[著者プロフィール] 戸高一成（とだか・かずしげ）

呉市海事歴史科学館（大和ミュージアム）館長。日本海軍史研究家。1948年生まれ、宮崎県出身。多摩美術大学美術学部卒業。（財）史料調査会主任司書として、海軍反省会にも関わり、特に海軍の将校・下士官兵の証言を数多く聞いてきた。92年に理事就任。99年、厚生省（現厚生労働省）所管「昭和館」図書情報部長就任。2005年より現職。19年、『［証言録］海軍反省会』（PHP研究所）全11巻の業績により第67回菊池寛賞を受賞。著書に『日本海軍戦史 海戦からみた日露、日清、太平洋戦』（角川新書）、『帝国軍人 公文書、私文書、オーラルヒストリーからみる』（大木毅氏との共著、角川新書）、『日本海軍 失敗の本質』（PHP新書）などがある。

定価：1,056円 （本体960円＋税） / 頁数：240ページ

詳細：https://www.kadokawa.co.jp/product/322307000497/