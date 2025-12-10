ホリエモンAI学校、地域特化のフランチャイズ『ホリエモンAI学校 　金沢校』を開校

ホリエモンAI学校株式会社

ホリエモンAI学校株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：荒木 賢二郎）は、時空ＲＡＮＮＹｓ株式会社（本社：石川県野々市市、代表取締役社長：長田 理惠）と戦略的パートナーシップを締結し、石川県金沢市に地域特化フランチャイズ校「ホリエモンAI学校 金沢校」を開校いたしました。

本提携により、金沢市を中心とする石川県内の中小企業が抱える、人手不足、属人化、業務効率化、生産性向上といった課題に対し、生成AIと自動化ツールを活用した実践的な支援を提供し、地域企業のAI活用・DX推進を加速してまいります。

■石川県は全国トップクラスの人口減少率。地元企業の「生産性向上ニーズ」が急拡大

石川県は総務省の統計で “人口減少率が全国トップクラス” とされ、人手不足は今後さらに深刻化すると見られています。

特に金沢市を含む県内では、製造・小売・サービス・建設業を中心に、現場の業務が属人化し、限られた人員で業務を回す仕組みづくりが急務となっています。

一方で、多くの中小企業では

・AIをどこから導入すべきかわからない

・現場が忙しく学習する時間がない

・専門人材が社内にいない

といった理由から、AI活用が進まない状況が続いています。

こうした地域の課題を解決するため、地元企業である時空RANNYs株式会社と連携し、

“地域の現場に寄り添うAI活用の伴走支援の新たな拠点”として「ホリエモンAI学校 金沢校」を開校いたしました。

■ 『ホリエモンAI学校 金沢校』の概要

提供内容：

- 法人向けAI研修プログラム生成AI（ChatGPTなど）やノーコード自動化ツール（Zapier等）を用いた実践研修を通じ、現場担当者が“自ら業務を変えられる”スキルを習得- AIコンサルティング・業務自動化支援業務課題のヒアリングからAI導入設計・実装・運用までをトータルサポート- AI人材育成・社内定着支援導入後の定着・成果創出までを見据えた伴走型の育成支援- 地域セミナー・勉強会の開催生成AIの最新動向や活用事例を紹介し、地域企業同士の学びと連携を促進

『ホリエモンAI学校 金沢校』は、企業が自社の課題に合わせてAIを活用できるよう、伴走型での支援を展開してまいります。

ホリエモンAI学校 金沢校

Webサイト：https://www.rannys.com/(https://www.rannys.com/)

■代表コメント

時空ＲＡＮＮＹｓ株式会社 代表取締役社長：長田 理惠 氏

このたび、ホリエモンAI学校と共に金沢校を開校できたことを大変嬉しく思います。人口減少や人手不足に直面する地域企業にとって、AI活用は"特別な取り組み"ではなく、事業を持続させるための重要な選択肢です。私たちは、現場に寄り添いながら、一人ひとりが無理なくAIを使いこなし、業務が驚くほど前に進む体験を提供していきます。学びやすさと伴走支援を大切にしながら、石川県から新しい生産性向上の形を広げてまいります。

●ホリエモンAI学校について

ホリエモンAI学校は、非エンジニア層（管理職・営業・バックオフィス人材など）を対象に、業務自動化・AI活用人材を育成するオンラインスクールです。生成AIツールの活用方法、業務設計、社内展開方法まで体系的に学べるカリキュラムを提供しています。個人受講者に加え、法人導入も急増中です。

