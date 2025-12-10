ICT未熟でも、“縁”をエンジンに──金子工業株式会社が挑む、地方建設業の逆転戦略

一般財団法人日本次世代企業普及機構

一般財団法人日本次世代企業普及機構（通称：ホワイト財団）が運営する「ホワイト企業認定」は、国内で唯一の総合的な企業評価制度です。

本認定は、「ブラックではない企業」ではなく「家族や社会に応援され、次世代に残していきたい企業」を対象としています。

ビジネスモデルや人財育成、柔軟な働き方、ダイバーシティ、健康経営、労働法遵守など、実に70項目に及ぶ厳格な審査基準をもとに総合評価を行い、2025年12月時点で累計621社がこの認定を取得しています。

そして、2025年12月1日付で金子工業株式会社が新たにホワイト企業認定を取得いたしました。

「縁JOY!」──構造物だけでなく、喜びと誇りを築く

金子工業株式会社（本社：岐阜県下呂市）は、土木建設業を通じて社会インフラを支える企業です。

しかし彼らが目指すのは、単なる“施工”にとどまらず、人と人との「縁」をつなぎ、働くことに誇りと喜びを感じられる社会づくりです。

その理念は「縁JOY! BUILDING & CONNECTING」。

社員同士、地域、社会とのつながりを重視し、つくるのは“構造物”ではなく“関係性と希望”という企業姿勢が、多方面から共感を集めています。

「金子縁陣」──人こそが動力。だから育て、つながる

金子工業がホワイト企業として掲げるビジョンは、「金子縁陣（えんじん）」──一人ひとりの社員が会社の“エンジン”として力を発揮し、地域から日本の未来を動かす存在になることです。

その実現を支えるのが、6つの行動価値「KANEKO VALUE」。

・ Kind（思いやりと誠実さ）

・ Action（自ら動き、周囲を巻き込む）

・ Needs（変化に対応し、期待を超える）

・ Expert（専門知識と技術で信頼を築く）

・ Keyperson（一人ひとりが会社の顔）

・ Oneteam（チームで困難に挑む）

少子高齢化、働き手不足、高度化する施工ニーズ。建設業を取り巻く課題が深刻化する中、

「人との縁をエンジンに変える」という哲学が、金子工業のあらゆる取り組みの軸になっています。

DX・健康経営・教育改革──すべては「現場の声」から

地方建設業におけるICT導入の壁や、技術者の高齢化という現実に対し、同社は早くからDXの推進や若手育成に取り組んできました。

外部研修の活用や、社内教育体制の充実に加え、健康経営の一環としてウェルビーサーベイや予防接種費用の補助、禁煙外来支援なども導入。

課題として浮かび上がった健康診断における再検査対象の多さにも正面から向き合い、さらなる施策検討を進めています。

さらに近年では、ウェルビーサーベイに要望アンケートを追加し、社員一人ひとりの声を反映した制度改善にも着手。

「働きやすさはトップダウンではなく現場とつくるもの」という価値観が、金子工業の組織力を支えています。

金子工業株式会社 代表 金子氏の想いと挑戦

金子工業株式会社 代表 金子 健一郎 氏“構造物ではなく、希望を築く”

ホワイト企業認定は、ゴールではなく“これからをどう在るか”を問う起点だと考えています。

金子工業は、ただの建設会社ではなく、“縁を力に変え、希望を築く会社”でありたい。

これからも、金子のエンジンで社会を動かせるよう、縁JOY!の精神で挑み続けます。

金子工業が向き合っているのは、業界の変化だけではありません。

働く人の誇りや、地域の未来を守るという、企業としての本質的な責任です。

ホワイト企業認定は、同社の「人との縁を力に変え、地域と日本の未来を前に進める」という信念に共感し、この挑戦を力強く後押ししています。

会社概要

社名 ：金子工業株式会社

本社所在地：岐阜県下呂市萩原町萩原１５００番地

代表 ：金子 健一郎

HP ：https://www.kaneko-kougyo.co.jp/

事業内容 ：インフラ整備ソリューション（土木）

建築・資産価値向上ソリューション（建築）

不動産バリューアップソリューション（不動産）

企業情報（金子工業株式会社） :https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/12877

ホワイト企業認定とは

「はたらく」が楽しい社会づくり

一般財団法人 日本次世代企業普及機構（ホワイト財団）が定義する「ホワイト企業」とは、世間で言われる「ブラック企業ではない企業」ではなく、「家族や社会に応援され、次世代に残していきたい企業」を指します。

認定基準に基づき、社員が家族から「いい会社で働けてよかったね」と言ってもらえる企業を「ホワイト企業」として認定しています。また、働くすべての人が個性や特性を活かし、活気に満ちた創造的な働き方を実現できる環境を推進し、「はたらく」が楽しい社会の実現を目指しています。

日本で唯一「総合評価の認定」

1,000社以上の調査を通じて、企業のホワイト化に向けた70項目の設問を作成。この設問を7つの項目に分けて、企業の取り組みの有無を確認し、認定を付与しています。

ホワイト企業認定は、単一の取り組みにとどまらず、総合的に人事制度や企業の取り組みを評価・判断するものであり、この認定を実施しているのは日本唯一の認定組織です。

2025年12月時点で、累計621社が認定を取得しています。

【審査基準】ビジネスモデル/生産性、柔軟な働き方、健康経営、人材育成/働きがい、ダイバーシティー＆インクルージョン、リスクマネジメント、労働法遵守

ホワイト企業認定の詳細 :https://jws-japan.or.jp/recognition/