株式会社ソリューション・アンド・テクノロジー、創立30周年を迎え、新オフィスでの業務を開始

システムコンサルティングの株式会社ソリューション・アンド・テクノロジー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中山 桂智、以下SOLTY）は、2025年11月24日をもちまして、創立30周年を迎えました。また、新オフィスでの業務を開始したことをお知らせいたします。

創立30周年のご挨拶

1995年、SOLTYは日本でERP（統合基幹業務システム）の普及が始まる時代に、会計・人事分野のERP導入コンサルティングを主軸として創業しました。以来、多くのお客様の経営課題の解決に貢献してまいりました。お客様のニーズが多様化する中、SOLTYはコンサルティングで培った知見と技術を活かし、事業の変革を進めてまいりました。

現在は、バックオフィスのソリューションを支援する「WiMS/SaaS」の提供を主軸として事業を展開しております。これもひとえに、長年にわたりご支援くださいましたお客様、お取引先様、そして当社の成長を支えてくれた従業員とそのご家族の皆様のおかげであり、心より感謝申し上げます。

新オフィス移転について

今回のオフィス移転は、事業の拡張と社員数の増加に伴うものであり、より働きやすい環境を整備することで、生産性の向上と社員間のコミュニケーションの活性化を図ります。

新オフィスはSOLTYの「自由と自主性を重んじる」社風を体現する、開放的な空間設計を採用しています。柔軟な働き方に合わせたハイブリッドワークに最適なフリーアドレス制を採用し、オープンなミーティングスペースを取り入れることで、社員が自由に集い活発に意見交換できる、新たなイノベーションを生み出す拠点となることを目指します。

また、採用説明会や社外のお客様を招いてセミナー等を開催できるカンファレンスルームなど、社内外の交流をより深めていける場を設け、Web会議スペースを増設し、お客様とのコミュニケーションをこれまで以上にスムーズに行える環境を整備しました。社員の意見を取り入れ、リフレッシュエリアの福利厚生サービスも充実させ、従業員が心身ともに健康に、パフォーマンスを発揮できる環境を整えています。

新しいオフィス環境を、社員一人ひとりの成長とイノベーション創出に最大限に活用し、より一層のお客様へのサービス向上と価値提供に努めてまいります。

仕切りのないフラットで広々とした空間の執務室。打ち合わせのできるオープンなミーティングスペースも複数配置。ランチや休憩に利用できるリフレッシュエリア。テラスに出て外の空気を楽しむことができます。新オフィス概要- 新所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町五丁目1番地 麹町弘済ビルディング4階- 業務開始日：2025年11月4日（火）より- アクセス：有楽町線「麹町」駅徒歩3分／JR中央線・総武線「四ツ谷」駅徒歩5分

今後の展望

30年という節目を迎え、私たちはこれからも「顧客満足を第一に」を掲げ、新たな挑戦を続けてまいります。社会のデジタル化が加速する中、お客様のさらなる事業成長をサポートできるよう、サービスの機能拡充と、新たなソリューション開発に積極的にチャレンジしてまいります。

私たちは、今後も変化に柔軟に対応し、社会に貢献できる価値を創造し続ける企業として、社員一同、邁進してまいります。

今後とも、ご期待いただくとともに、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町五丁目1番地 麹町弘済ビルディング4階

代表者：代表取締役社長 中山 桂智

事業内容：システムコンサルティング、クラウドサービスの開発・提供、業務システムの開発、商品化及び販売、システム構築支援、内部統制コンサルティング、地図ソリューション提供

資本金：8,000万円

設立：1995年11月

URL：https://www.solty.co.jp/