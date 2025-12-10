¥·¥êー¥ºÎß·×100ËüÉôÆÍÇË*¤ÎÂç¿Íµ¤¥Û¥éー¡Ö¶²ÉÝ¥³¥ì¥¯¥¿ー¡×¤¬TV¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¡õºÇ¿·27´¬¤¬ËÜÆü2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî¹ä¡Ë¤«¤é´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ùÆ¸Ê¸¸Ë¥ìー¥Ù¥ë¡¦³ÑÀî¤Ä¤Ð¤µÊ¸¸Ë¤Î¡Ö¶²ÉÝ¥³¥ì¥¯¥¿ー¡×¡Êºî¡§º´Åì¤ß¤É¤ê¡¢ÄáÅÄË¡ÃË¡¿³¨¡§¤è¤ó¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯½©¤ËTV¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥·¥êー¥ººÇ¿·´©¤È¤Ê¤ëÂè27´¬¤ò2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Îß·×100ËüÉôÆÍÇË¡ª¡¡»ùÆ¸¸þ¤±Âç¿Íµ¤¥Û¥éー¥·¥êー¥º¡Ö¶²ÉÝ¥³¥ì¥¯¥¿ー¡×¤¬TV¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¡ª
¡Ö¶²ÉÝ¥³¥ì¥¯¥¿ー¡×¤Ï¡¢¡Ö²Ê³ØÃµÄå ÆæÌî¿¿¼Â¡×¥·¥êー¥º¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢º´Åì¤ß¤É¤ê»á¡¢J¥Û¥éー¤ÎÉã¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÉÝ¤¤ÏÃ¡×¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÄáÅÄË¡ÃË»á¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤ê¡¢2015Ç¯¤«¤é´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯2025Ç¯6·î¤Ë¤Ï¥·¥êー¥º´©¹Ô10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£ºÇ¤âÀª¤¤¤Î¤¢¤ë»ùÆ¸¸þ¤±¥Û¥éー¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£
TV¥¢¥Ë¥á²½¤Çº£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹À¹¤ê¾å¤¬¤ë¡Ö¶²ÉÝ¥³¥ì¥¯¥¿ー¡×¡ª
Ì¤ÆÉ¤ÎÊý¤Ï¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡¤¤Ã¤ÈÆÉ¤à¤Î¤ò¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¡Ä¡Ä¡ª
¢£¡Ö¶²ÉÝ¥³¥ì¥¯¥¿ー¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Î¥¦¥ï¥µ¤¬¹¤¬¤ëÄ®¤Ç¤Ï¡¢¥Õー¥É»Ñ¤Î»Ò¶¡¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀÖ¤¤¼êÄ¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Ö»Ò¶¡¤Ë¤Ï´é¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¡£
¤É¤¦¤ä¤é¡¢¡ÖÀÖ¤¤¼êÄ¢¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥·¥®¤È¤¤¤¦¾¯Ç¯¤Ç¡¢Èà¤ÏÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Î¼ö¤¤¤ò²ò¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤±¤ì¤É――!?
¤½¤¦¡¢ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Ï¸½¼Â¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤¤¤Þ¤â¡¢Ã¯¤«¤¬¿·¤¿¤ÊÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Î¼ö¤¤¤Ë¤ª¤½¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë!?
¢£´ü´Ö¸ÂÄê¡ª¡¡º£¤Ê¤é1´¬¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤á¤ë¡ª
¤Ê¤ó¤È¡¢º£¤Ê¤é1´¬¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
1´¬¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ø¤Î½àÈ÷¤ò¥«¥ó¥Ú¥¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
1´¬ÌµÎÁ¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¡Û¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÏ¢ºÜ
Á´6²óÍ½Äê
¸ø³«´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡Ë23:59¤Þ¤Ç
https://yomeruba.com/hiroba/reading/kyofucollector-sp/
¢£¡Ö¶²¥³¥ì¡×ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡Ö¶²ÉÝ¥³¥ì¥¯¥¿ー¡×10¼þÇ¯ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¿·´©¾ðÊó¤ä10¼þÇ¯¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤Ê¤É¡¢¡Ö¶²¥³¥ì¡×ºÇ¿·¾ðÊó¤òÂ¿¿ô·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âÂ³¡¹¹¹¿·Í½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢§¡Ö¶²ÉÝ¥³¥ì¥¯¥¿ー¡×10¼þÇ¯ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é
https://tsubasabunko.jp/special/kyokore10th.html
¢£ºÇ¿·´©¡Ø¶²ÉÝ¥³¥ì¥¯¥¿ー¡¡´¬¥ÎÆó½½¼·¡¡¥Þ¥Ü¥í¥·¤ÎÌîË¾¡ÙËÜÆüÈ¯Çä¡ª
27´¬¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡Ä¡Ä
¥®¥ã¥®¥ã¥®¥ã¥®¥ã¡ª
ÉÔµ¤Ì£¤ÊÀ¼¤ò¤¢¤²¤Ê¤¬¤é¥é¥ó¥É¥»¥ë¤¬¤ª¤½¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
Ãæ¤Ë¤ÏÌµ¿ô¤Î¤¹¤ë¤É¤¤²ç¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿Í¿©¤¤¥é¥ó¥É¥»¥ë¡×¤À¡ª
¥Õ¥·¥®¤Ï¼ö¤¤¤Î¥Þー¥¯¤ò²ó¼ý¤·¤è¤¦¤ÈÀÖ¤¤¼êÄ¢¤ò¸þ¤±¤ë¤¬¡¢¤É¤³¤Ë¤â¥Þー¥¯¤¬¤Ê¤¤¡ª
ÀÖ¤¤¼êÄ¢¤ÎÎÏ¤¬»È¤¨¤Ê¤¤ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¥Õ¥·¥®¤È¥¸¥ßー¤Ï¿Í¡¹¤òÅÔ»ÔÅÁÀâ¤«¤éµß¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«――!?
¡Ø¶²ÉÝ¥³¥ì¥¯¥¿ー ´¬¥ÎÆó½½¼·¡¡¥Þ¥Ü¥í¥·¤ÎÌîË¾¡Ù
ºî¡§º´Åì¤ß¤É¤ê¡¢ÄáÅÄË¡ÃË
³¨¡§¤è¤ó
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë
Äê²Á¡§858±ß¡ÊËÜÂÎ780±ß¡ÜÀÇ¡Ë
È½·¿¡§¿·½ñÈ½
¥Úー¥¸¿ô¡§216¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4-04-632379-8
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA
KADOKAWA»ùÆ¸½ñ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¥è¥á¥ë¥Ð¡×ËÜ½ñ¾Ò²ð¥Úー¥¸¡ä¡ä(https://yomeruba.com/product/bunko/tsubasa/kyofucollector/322504000515.html)
¡Ö¶²ÉÝ¥³¥ì¥¯¥¿ー¡×¥·¥êー¥º¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ä(https://tsubasabunko.jp/product/kyofucollector/)
¢£ÊüÁ÷¾ðÊó
¥¢¥Ë¥á¡Ö¶²ÉÝ¥³¥ì¥¯¥¿ー¡×NHKÁí¹ç¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯½©¤è¤êÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê
¡ÊC¡Ëº´Åì¤ß¤É¤ê¡¦ÄáÅÄË¡ÃË/KADOKAWA/NHK¡¦NEP
¢£³ÑÀî¤Ä¤Ð¤µÊ¸¸Ë¤È¤Ï
¡Ö³ÑÀî¤Ä¤Ð¤µÊ¸¸Ë¡×¤Ï¡¢2009Ç¯3·î¤ËÁÏ´©¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡ÖÆÉ¤ß¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¡×¤ò±þ±ç¤¹¤ë»ùÆ¸Ê¸¸Ë¥·¥§¥¢NO.1¢¨¥ìー¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£
KADOKAWA¤Î»ý¤Ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤äÆÉ¼Ô¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¶î»È¤·¡¢ÀÄ½Õ¡¢ËÁ¸±¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡¢Îø°¦¡¢³Ø±à¡¢SF¡¢¥ß¥¹¥Æ¥êー¡¢¥Û¥éー¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºîÉÊ¤ò´©¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ìー¥Ù¥ëÌ¾¤Ë¤Ï¡¢Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤ò¼«Ê¬¤Î¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¡×¤Ç¼«Í³¼«ºß¤ËÈô¤Ó¡¢¼«Ê¬¤ÇÌ¤Íè¤ò¤¤ê¤Ò¤é¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ËÜ¤ò¤Ò¤é¤±¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ø¤Ç¤â¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤ÊºîÉÊ¤Ë¡Ö¶²ÉÝ¥³¥ì¥¯¥¿ー¡×¡Ö»Í¤Ä»Ò¤°¤é¤·¡×¡Ö»þ´Ö³äÃË»Ò¡×¡Ö¤Ü¤¯¤é¤Î¼·Æü´ÖÀïÁè¡×¡Ö²øÅð¥ì¥Ã¥É¡×¥·¥êー¥º¤Ê¤É¡£
¢¨½ÐÅµ¡§»ùÆ¸Ê¸¸Ë¥ìー¥Ù¥ë¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¡£¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í Á´¹ñ½ÐÈÇ¶¨²ñ ½ÐÈÇ²Ê³Ø¸¦µæ½êÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯3·î¡Ë
