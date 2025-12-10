【中毒性ショートドラマ】実力派俳優8人×映画界・演劇界の奇才たちが仕掛ける！“たった3.5分間”に凝縮された超感情移入型イマーシブワールド。「パレード界隈」12月25日から4夜連続放送！

株式会社CBCテレビ

CBCテレビでは2025年12月25日から4夜連続で、中毒性ショートドラマ「パレード界隈」（深夜1時15分～・各日2話ずつ）を放送することが決定しました！

(C)CBCテレビ（「パレード界隈」）

本作は、『怪物』や『万引き家族』など是枝裕和監督作品での助監督経験も豊富で確かな演出力を誇る森本晶一監督と、コントグループ・テニスコートのメンバーで演劇ユニット『画餅』主宰の神谷圭介氏が初めてタッグを組んで制作した、全8話構成のショートドラマです。

主な登場人物はドラマや映画、舞台などでも活躍する個性が光る実力派俳優8人。それぞれが境遇の異なる2人組となり、6つのシチュエーションで、“熱狂（パレード）の外側にある平凡な日常”のやり取りを繰り広げます。

1話あたり3.5分間という限られた時間の中で見えてくるのは、あまりにも自然で、不思議とずっと覗いていたくなるような細やかな駆け引きの連続。人間の先入観や固定観念から生み出されるさまざまな思い込みが導く8つの結末に、あなたの想像力が、きっとざわつくはず―。

さらに、TVerでは「パレード界隈」の世界観を体感していただける予告映像を公開中！地上波での放送後には無料見逃し配信も予定しているので、ぜひともお気に入り登録をしてお待ちいただけたらと思います！（作品ページはこちら https://tver.jp/series/srvv72kc2g）

【出演者 コメント】

(C)CBCテレビ（「パレード界隈」）■濱正悟／田代大智役（出演：第1話、第3話）

もしかしたら今日もどこかで起きているかもしれない誰かの日常の会話。神谷さんの書かれる絶妙で軽妙で時に鋭い言葉にニヤニヤしながら読みました。私が演じる田代はこれほどまでにかというほど振り回されます。人によって3分半の長さの感じ方はそれぞれですが、今回は一瞬の無言ですらとても長く感じるほどに強烈な出来事でした。各話短い物語ですが、その前後に流れているであろう登場人物たちの時間を想像しながら楽しんで頂けたら幸いです。

(C)CBCテレビ（「パレード界隈」）■夙川アトム／成田陽平役（出演：第1話、第6話、第8話）

本作は日常の些細な出来事を題材にしたファンタジー作品だと思います。そしてその境界が曖昧であることが魅力になっているのではないでしょうか。演じる上で、物語の世界観やキャラクター設定をあまり厳密に守らなくても成立してしまう雰囲気があり、そのおかげで自由に楽しくやらせていただきました。共演者の方々とも自然にこの特異な世界に溶け込めたかな、と思います。どのエピソードも短編ですので気軽に楽しんでいただけたら幸いです。

(C)CBCテレビ（「パレード界隈」）■佐々木史帆／成田美穂役（出演：第2話、第6話、第8話）

「これは、コントなのかもしれないドラマです」という衝撃的な一言を、ニヤリと笑いながら言い放つ森本監督に、全身全霊でついていこうと決めました。その中身は、噛めば噛むほど美味しい珍味みたいに、やればやるほど楽しくなる脚本と演出で、もう少しだけ美穂を演じていたかった自分がいます。パレード界隈、全8話。きっと今もどこかで続いているだろう物語を、年末の忙しない日々の合間に、ゆるりとご覧いただけると嬉しいです。良いお年を！

(C)CBCテレビ（「パレード界隈」）■小南光司／谷口海斗役（出演：第3話、第7話、第8話）

短編ドラマ『パレード界隈』で谷口海斗役を演じました、小南光司です。リアルな世界の中に突然現れるシュールさ──僕は“リアシュー”と呼んでいます。小さな街で起きる出来事が、話数を重ねるごとに繋がっていく面白さがあります。1話ずつでも、通して観ても発見がある作品なので、ぜひ何度でも楽しんでください！

(C)CBCテレビ（「パレード界隈」）■三原羽衣／斎藤鳩子役（出演：第2話、第8話）

鳩子を演じさせて頂きました、三原羽衣です。艶っぽく、強かな鳩子を演じることが出来て光栄でした。現場でも皆さん暖かく、監督と相談しながら鳩子という人物を咀嚼していくことが出来ました。台本を読んだ時、不思議な世界観だなと思いつつ、色々な人物の日常を覗き見しているようで、とてもワクワクしたのを覚えています。2話登場させて頂きますが、人物は同じでも人によって性格が変わる人間らしい部分は、楽しんで頂けると思います。

(C)CBCテレビ（「パレード界隈」）■川崎帆々花／鮎川しおり役（出演：第3話、第7話）

鮎川しおりを演じさせていただきました、川崎帆々花です。「パレード界隈」は、個性豊かなキャラクターたちの不思議な掛け合いと、後に明かされる伏線が魅力の作品です。しおりちゃんは3話と7話に登場し、それぞれ大智、海くんとの違った関係性が描かれていますが、2つを通して繋がるものがあります。全話を観て初めて見えてくる世界を、ぜひご覧ください！TVerの見逃し配信もありますので、何度でもお楽しみください。

(C)CBCテレビ（「パレード界隈」）■本間孝男／斎藤史郎役（出演：第4話、第5話）

最初この役の話を聞いた時「いや、僕が史郎！？」って正直びびりました。だって史郎って普通じゃないんですよ。でも監督や浅利さんの指導や激励があってか、気づいたら史郎が自分の中に住んでたんですよね...うまく言えないですけど本当です。この作品は日常のすぐ隣にある“ちょっとヘンな世界”の話。見終わったあと「なんか分かるかも」って思ってもらえたら、ちょっと嬉しいです。

(C)CBCテレビ（「パレード界隈」）■浅利陽介／前野幸伸役（出演：第4話、第5話）

第4話と第5話の舞台は公衆トイレという誰もが使ったことのあるであろう空間ですけど、スプリッター的に働いていて前野としてはこんなにも寂しい気持ちになり、危機迫るものがあるのかと。そういった空気感がめちゃくちゃ面白くて本当は腹の中で笑っていましたが、真面目にやれて…楽しかったです（笑）。状況説明のような台詞が多いんですが、その後、黙った時に史郎との人間同士の雰囲気が出て、視聴者の皆さんには余韻として受け取っていただいて笑ったり、考えたりできるのかな？と思います。

【演出・森本晶一 コメント】

「パレード界隈」演出・森本晶一

大好きな神谷さんの脚本を演出することができました。ほぼお芝居の面白さだけで勝負するチャレンジングな企画に、撮影を終えた今もまだ興奮しています。現場ではなるべくお芝居を頭からお尻まで通して撮影しました。カットがかかると、たいてい俳優さんは「今ので大丈夫でしたか？」と少し不安そうな表情。僕は「OKですよ、めっちゃ面白いから！」と何回も言った。心の中で。毎回少しずつ変わっていく芝居は、舞台を観ているようで面白かったなぁ。そんな登場人物たちを、寄り添いすぎず突き放さず、程よい距離感で捉えることができたのは、撮影ふじもとさんのお陰です。程よいのが良いのです。数え切れない程のドラマが作られ消費されていく今だからこそ、この8話のオフビートが心地よく世に響いてほしいと思います。

【脚本・神谷圭介 コメント】

「パレード界隈」脚本・神谷圭介

脚本を書いた神谷圭介と申します。「パレード界隈」というこのドラマにパレードは一切映りません。パレードに浮き足立った街に住むパレードには行かない人々の会話劇です。パレードの華やかさはありませんが生々しく愛くるしい人間がそこにいます。それらを覗き見るようなドラマです。普段からあまりスポットライトの当たらない場所や人々を描くことが多い自分にとってとてもやりがいのある脚本でした。1話が3分30秒というとても短いドラマですがそんな短い会話劇たちが地味にそして静かにこの街をドラマティックにしていきます。刮目してください。

【あらすじ】

本作の舞台は、郊外の とある町。

その日は“パレード”の開催によって街全体が高揚しているにもかかわらず、

登場する8人はその楽しげな喧騒から、少し離れたところにいる。

年齢や性別、境遇も異なる2人組が6つのシチュエーションで繰り広げているやり取りは

極めて自然で、斬新さはないにもかかわらず、なぜか覗いていたくなる―。

【番組概要】

タイトル ：「パレード界隈」

放送日 ：2025年12月25日（木）～28日（日）

放送時間 ：深夜1時15分～

話数 ：全8話（各日2話ずつ放送）

放送エリア：CBCテレビローカルエリア放送

放送後よりTVerにて無料見逃し配信予定

お気に入り登録はコチラ（https://tver.jp/series/srvv72kc2g）からお願いします！

脚本 ：神谷圭介（画餅／テニスコート）

演出 ：森本晶一（分福）

出演 ：濱正悟 夙川アトム 佐々木史帆 小南光司 三原羽衣 川崎帆々花 本間孝男 浅利陽介

制作協力 ：タイズブリック BEANZ

製作著作 ：CBCテレビ



［公式サイト］https://hicbc.com/tv/parade-kaiwai/

［ 公式X ］@cbc_ParadeKiWi(https://x.com/cbc_ParadeKiWi)

※推奨ハッシュタグ：「＃パレード界隈」「＃中毒性ショートドラマ」

