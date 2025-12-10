ドーモ、「Domo Cares Week」各社員がボランティア活動に参加

ドーモ株式会社

AIを搭載した全社データ活用プラットフォーム「Domo」を提供するドーモ株式会社（本社：東京都千代田区、プレジデント ジャパンカントリーマネージャー：川崎友和、以下ドーモ）は、「Domo Cares Week（ドーモ社会貢献週間）」と名付け、社員参加型のボランディア活動を実施しました。

チャリティ駅伝への参加、荒川沿いの清掃活動、盲導犬協会への寄付など、各社員が共感する活動に参加し、社会貢献、環境保全・環境美化、福祉支援など、地域社会および社会課題の解決に貢献しました。

■主な活動

１）第14回NIPPON IT チャリティ駅伝

ドーモを代表して10名の社員が、社会的に支援を必要とする未就労者の社会復帰を目的に開催された第14回NIPPON ITチャリティ駅伝に参加しました。本大会の参加費や寄付金は、就労支援に取り組むNPO団体への支援のほか、被災地域の復興活動にも活用されています。

２）荒川清掃活動

認定NPOハンズオン東京のボランティア・プログラムのひとつ、荒川沿いの清掃活動に参加し、15袋以上のごみを回収しました。ごみの中には注射針も14本見つかり、都市ゴミが環境に与える影響について理解を深める機会になりました。

３）東日本盲導犬協会へ寄付

視覚障がい者の自立支援を目的とした東日本盲導犬協会へ寄付を行いました。日用品や文具など、協会が事前に提示した「ほしいものリスト」の中から各社員が物品を寄付しました。盲導犬の飼育・トレーニングとして活用される予定です。

■ プレジデント ジャパンカントリーマネージャー 川崎友和のコメント

Domo Cares Week を通じて、社員一人ひとりが自ら選んだ形で社会に向き合い、地域の課題解決に貢献できたことを誇りに思います。Domo は “データの力で誰もがより良い意思決定ができる世界” を目指していますが、その根底にあるのは、社会全体をより良くしたいという思いです。今回の活動は、その理念を業務の枠を超えて体現した取り組みだと考えています。今後もドーモは、社員が主体となって社会に価値を還元できるボランディア活動を継続していきます。

■ボランディア活動の詳細については下記をご覧ください。

NIPPON ITチャリティ駅伝(https://www.nit-run.com/01.html)

Hands On Tokyo(https://www.handsontokyo.org/topics/285/)

東日本盲導犬協会(https://guide-dog.jp/support/donation-commodity/)

ドーモ株式会社について

ドーモ株式会社は、AIを搭載した全社データ活用プラットフォーム「Domo」を企業向けに提供しています。Domoは、データの統合・可視化・自動化・共有化、そして埋め込みアプリケーション作成など、データ活用に必要な機能をワンストップで提供するプラットフォームです。

企業における既存もしくは新規データ環境に柔軟に対応し、散在するデータを一元管理することで、企業のデータ価値を最大限に引き出し、ビジネス成果を最大化します。Domoに搭載しているAIサービスDomo.AI(https://www.domo.com/jp/ai)は、専門知識がなくても誰もがスピーディかつ的確に複雑なデータを読み解けるようにサポートし、すべての従業員のデータ活用を効率化して、迅速な意思決定を支援します。

Domoは、データに基づくアクションを必要としている、あらゆる事業規模・業界で活用されています。

ドーモ株式会社では、DX成功に導くために、データ活用を全社に展開し企業文化として根付かせる重要なポジションとして、新たな役職「データアンバサダー」を提唱しています。ドーモはこれからも企業のDX推進に寄り添い、ナレッジベース、トレーニング、コミュニティ活動を通じて、有益な情報を発信し続けると共に、企業のDX化を推進する「データアンバサダー」の活動を全面的に支援していきます。

※ドーモ株式会社が提唱するDXを成功に導くための必須人材「データアンバサダー」について

ドーモ株式会社が提唱するデータアンバサダーは、DXの推進、データドリブンなビジネス環境の実現、データ活用に向けた企業文化の醸成に責任を持ち、データ人材と言われるデータエンジニア、データサイエンティスト、データアナリストではカバーできなかった新たな職務を担います。

データアンバサダーは、「経営者」「事業部門」「IT部門」のそれぞれが抱えるデータ活用の課題を理解し、三者の橋渡し役として企業全体のデータ活用の能力を高めていくミッションがあります。

日本企業においても、早い段階で「データアンバサダー」を任命し、変化の激しい市場環境に勝ち残れる体制を構築することで、より早くDXを軌道に乗せることができます。

データアンバサダーについてはこちらをご参照ください：https://www.domo.com/jp/campaign/data-ambassador

