MTメタトロン【MT リペア グロウ ミスト】2025年12月1日新発売

MTコスメティクス 株式会社

スキンケアブランド『MTメタトロン』を展開するMTコスメティクス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：板橋理恵）は、同ブランドの人気ライン「MTメタトロン センシティブライン」より、新製品【MT リぺア グロウ ミスト】を2025年12月1日（月）に発売しました。

製品サイズは、持ち歩ける大きさと軽さにこだわりました。乾燥が気になる時や保湿したいと感じた時にワンプッシュすると、まるで霧状の雪が舞うようなミストが肌を覆い、潤いと艶をプラスします。

性別問わず、ご利用いただけます。

【MT リぺア グロウ ミスト ２大ポイント】

１．とことんストレスフリー製法で敏感になった肌に潤いチャージ

乾燥や美容施術で敏感になった肌は、贅を尽くした美容成分でさえ負担になることがあります。MTメタトロンは、異次元の摩擦レス、低刺激設計を追求。「極限・超微細*¹ミスト設計」を独自に採用し、まるで霞のような超微細*¹ミストを実現しました。角質層のすみずみまで潤いベールが行き届き、みずみずしい輝きを演出。ミストを浴び続けることで、揺らぎにくく乾きにくい印象肌へと導きます。

*¹ 自社従来品比

２．バリア機能をサポートする美容成分を厳選配合

敏感肌、美容施術後のお肌のために、パンテノール*²やナイアシンアミド*²、グリチルリチン酸2K*³など、バリア機能を全方位からサポートする厳選成分を配合。加えて、MTメタトロン独自の持続型ツヤ設計採用で、まるで内側から放たれるような艶を実現しました。

²皮膚保護成分 *³整肌成分

MT リペア グロウ ミスト60mL

乾燥や外的刺激によって揺らぎやすい繊細なお肌を、優しく包み込むミスト状化粧水。

パンテノール*²、ナイアシンアミド*²、グリチルリチン酸2K*³に加え、トリペプチド-1*²、オリゴペプチド-6*²、アセチルテトラペプチド-3*²などのペプチド成分を贅沢に配合しました。

角質層まで素早く潤いを届け、お肌のコンディションを整えながら、みずみずしくしなやかなお肌へ導きます。

軽やかで心地よい使用感で、メイクの上からも使用可能。乾燥が気になる日中のリフレッシュケアにもおすすめです。

健やかで、内側から輝くようなツヤ肌を育むミストローションです。

*²皮膚保護成分 *³整肌成分

■使い方

お肌からボトルを20cmほど離してスプレーします。

顔に使用する際は、目と口を閉じて、円を描くように2周程度スプレーしてください。

保湿が足りないと感じる場合は、さらに1~2周追加していただくのもおすすめです。

メイクアップの上からスプレーする場合は、スプレー後そのままに。メイク馴染みもよく、輝くつややかなお肌に。部分的な乾燥が気になるところは、手のひらにとってご使用ください。

※目に入らないよう、また吸い込まないようご注意ください。

■MTメタトロン センシティブラインとは

紫外線や睡眠不足、加齢による肌変化、様々な美容施術による負担など、バリア機能が低下、刺激を受けやすい敏感肌のために独自開発したのが、MTメタトロン センシティブラインです。バリア機能の保護を第一に、保湿、整肌、皮膚保護それぞれに動きかける厳選成分を配合。全5品のラインナップで敏感肌をサポート。リピーターの多い、人気のラインです。

※当社製品は、当社提携の美容クリニック及びエステティックサロンでのお取り扱い商品です。

一般消費者向けの販売はしておりませんので、お求めの場合は当社提携の美容クリニックまたはエステティックサロンへお問い合わせください。

■MTコスメティクス株式会社 企業理念

MTコスメティクス株式会社は、美容プロフェッショナルブランド「MTメタトロン」を製造販売する会社として、美容プロフェッショナルの皆様の事業支援を通じて、すべてのお客様への確かな満足を追求しています。美容プロフェッショナルの皆様がお客様にご満足いただけるサービスを提供できて初めて、お客様のリピートが生まれます。そのために不可欠なものがお客様との信頼の絆であり、高い技術と同時に、スキンケア・ボディケアに対する十分な知識が備わっていなければなりません。私たちはスキンケア・ボディケア製品の提供を通じて、美容プロフェッショナルの皆様とお客様との信頼のかけ橋の一助になることを、切に願っています。

■企業概要

企業名：MTコスメティクス株式会社

所在地：東京都千代田区飯田橋1-5-10教販九段ビル3F

設立：2005年2月4日

資本金：3億円

事業内容：スキンケア化粧品および美容機器向け化粧品開発、製造、販売

代表者：代表取締役社長 板橋理恵

URL：https://www.metatron-cosme.jp/company

≪本件に関するお問い合わせ先≫

MT cosmetics PR事務局/株式会社TORIHADA 土田 直輝

TEL：080-4781-4442/MAIL：tsuchida_naoki@torihada.co.jp