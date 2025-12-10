「書いたことがない」からこそ来てほしい！知ってもらうための第一歩　地方中小企業者のためのプレスリリース＆広報・PR入門セミナーを開催します！

公益財団法人にいがた産業創造機構

公益財団法人にいがた産業創造機構（NICO）では、NICOをより一層ご活用いただくための会員制度「NICOクラブ」のサービスの一環として、各業界で活躍する専門家を講師に迎えたセミナーを定期的に開催しています。

今回は、株式会社PR TIMES公認プレスリリースエバンジェリスト・株式会社Prorder代表取締役 平田 貴子氏による、地方中小企業者のためのプレスリリース＆広報・PR入門セミナーを上越市内で開催します。

いいモノをつくっているのに、なぜか話題にならない。その悔しさを、「諦め」で終わらせていませんか？

新潟の中小企業には、素晴らしい技術や製品があるにもかかわらず、「届ける意識」が弱いことが大きな課題です。

本セミナーは、「広報PRは初めて、または広報活動の最初の一歩を踏み出せずにいる方」や「広報の手応えがない現状を変えたいと感じていて、広報をゼロから学び直したい方」、「自社の広報を見直して、売上アップや販路拡大のきっかけを作りたい方」等におすすめのセミナーです。

独自のフレームワークで、誰でも最初の一歩を踏み出せる実践の視点を体験できます。明日から使える視点と「伝える力」を一緒に磨いてみませんか？

