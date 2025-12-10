【開催報告】サンタさんにクッキーを送ろう！イトウ製菓と園児で作るクリスマス ミニイベント！

イトウ製菓株式会社

イトウ製菓株式会社（本社：東京都北区、代表取締役：山崎敬介、以下「イトウ製菓」）は、2025年11月28日および12月2日に、北区内の幼稚園2園にて、地域の園児と一緒にクリスマスを楽しむミニイベント「サンタさんにクッキーを送ろう！」を開催しました。当イベントは、クリスマスにまつわるクッキー文化を子どもたちに伝えるとともに、地域との交流を深めることを目的とした取り組みです。

２つの幼稚園 計4クラス 総勢79名の園児が参加。

当日は思い思いのサンタさんへのお手紙が出来上がりました。

■ 当日の子どもたちの様子

イベントに参加した園児たちからは、

「クッキー見ていたらおなかが空いてきちゃった！」

「サンタさんに会ったことあるよー！」

など、かわいらしい声がたくさん聞かれ笑顔あふれる時間となりました。

サンタさんへのメッセージ「スイッチ２がほしいです」が一番人気でした。

「クッキーが地球みたい」「トナカイの鼻は赤？オレンジ？」

■ イベント実施の背景

本社所在地である北区の子どもたちに、サンタクロースがプレゼントを持ってくる夜に「クッキーとミルクを準備しておく」という伝統風習についてお話をし、イトウ製菓がどのような会社かを楽しく知ってもらいたいという思いから企画を立案。

また、クリスマスシーズンに家族でクッキーを囲みながらコミュニケーションを深め、温かい思い出として記憶に残してほしいという願いも込めている。

■ 今後について

イトウ製菓では、地域の子どもたちとの交流を深める活動を継続していきます。

今後も、クッキーを通じて家族や地域が「笑顔と思い出」でつながる機会づくりに取り組んでまいります。

■ イベント概要

＜日時＞

・第一回：2025年11月28日（金）10:20～

・第二回：2025年12月 2日（火）10:00～

＜場所＞

・第一回：北区聖学院幼稚園

・第二回：北区成立学園幼稚園

＜内容＞

・クリスマスソングの歌唱と海外の伝統風習紹介

海外では、プレゼントを届けるサンタクロースを“クッキーとミルク”でおもてなしをする風習があります。

当日はその文化を紹介しながら、園児と一緒にクリスマスソングを歌いました。

・サンタさんへのお手紙とプレゼント作り

サンタさんへの感謝の気持ちを込めたメッセージカードづくりを実施。塗り絵をしながら、

子どもたちが思い思いのメッセージを添えました。

■ 本件に関するお問い合わせ先

イトウ製菓株式会社 マーケティング本部 マーケティング課

URL:https://www.mr-ito.jp/

電話番号：03-5814-4663