「事務長からはじめる病院経営」と題して、事務長さぽーと株式会社　代表取締役社長／中小企業診断士、ＭＢＡ加藤 隆之氏によるセミナーを2026年1月16日(金)に開催!！

事務長からはじめる病院経営

～事務長が動けば病院は変わる～

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26055

[講 師]

事務長さぽーと株式会社 代表取締役社長

中小企業診断士、ＭＢＡ

加藤 隆之 氏

[日 時]

２０２６年１月１６日（金） 午後２時～４時

[受講方法]

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

医療現場では、いまだに「事務は補助的な存在」「医師の指示だけ聞いていればよい」という古い価値観が残る病院も少なくありません。しかし、実際に組織が混乱する場面を見れば、その中心にあるのは“仕組みの不備”であり、その仕組みを整えるのは事務長の役割です。事務長は、単なる管理職でも“なんでも屋”でもなく、病院全体の動線（ライン・情報・ルール）を整え、現場の詰まりを解消する「病院運営の要」です。そして、その第一歩は、組織図や指示命令系統、情報伝達の流れを“見える化”して把握することから始まります。本講演では、全国の医療法人を支援してきた現場経験と、『中小病院事務長塾』で扱ったケースをもとに、事務長がまず押さえるべき“組織運営の土台”を、以下の５つのケースを通して実践的に解説します。



ケース題材

・ラインが崩れた病院で何が起きるのか

・情報が伝わらず現場が迷走する理由

・就業規則が「守られない・運用されない」背景

・新人・中堅が育たない組織の落とし穴と相談力の育て方

・小さく始める生成ＡＩ導入と、現場でつまずくポイント



これらのケースを通じて、

「事務長が組織をどう読むのか」

「どこから手をつければ現場が動くのか」

「教育とDXをどう組織運営に接続するのか」

を体系的に整理します。

事務長が動けば、病院は必ず変わります。本講演が、現場を前に進めるための第一歩となれば幸いです。



１．事務長とは何か？役割の再定義



２．現場診断の第一歩：組織図・指示命令系統・情報の流れ

・ケース１.： ライン崩壊：崩れたラインと見えない組織図

・ケース２.： 情報混乱：院内情報伝達のあり方

・ケース３.： ルールの形骸化：守り、育てる就業規則



３．事務長が担う人材育成の基本構造

・ケース４.： 人材育成：相談力が育たない組織の落とし穴



４．現場を軽くするＤＸ導入のステップ

・ケース５.： 生成ＡＩ：小さく始めるDXと導入時のつまずき



５．明日からのアクション



６．質疑応答

