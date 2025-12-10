カラオケCLUB DAM大分玖珠店 12月17日にオープン

株式会社第一興商

株式会社第一興商（以下、当社）が展開するカラオケボックスのフランチャイズ、カラオケCLUB DAM大分玖珠店（大分県玖珠郡玖珠町）が2025年12月17日にオープンします。

前店舗の閉店から約3カ月を経て新たにオープンする当店は、8室中2室にDAMのフラッグシップモデル「LIVE DAM WAO!」を設置し 、迫力あるカラオケ体験を楽しめます。

また、フライドポテトや鶏のから揚げ、みんなで楽しめるパーティープレートなどカラオケに欠かせないメニューと170種類以上のドリンクを用意しています。フード、ドリンクの持ち込みも可能です。

■カラオケCLUB DAM大分玖珠店 店舗概要

開店日 ：2025年12月17日(水)

所在地 ：大分県玖珠郡玖珠町塚脇627-3 2F

電話番号 ：0973-77-2390

アクセス ：大分自動車道（九州横断自動車道大分線）

玖珠ICから車で4分

駐車場 ：あり（30台）

営業時間 ：全日 11:00～翌 0:00

定休日 ：なし

店舗面積 ：264.463平方メートル

ルーム数 ：全8室

メニュー ：フード89種類／ドリンク176種類

フード、ドリンク持ち込み可

喫煙ブース：あり

店舗URL ：https://karaokeclub.jp/?p=36705(https://karaokeclub.jp/?p=36705)

■オープン記念キャンペーン

2025年12月17日(水)～2026年1月31日(土) チラシ持参でフライドポテトプレゼント

当社は、長年の店舗運営ノウハウを生かし、フランチャイズ加盟店を全面的にサポートすることで誰もが気軽にカラオケを楽しめる環境を提供します。

◇カラオケCLUB DAM

株式会社第一興商が主にフランチャイズチェーンとして全国に70店（2025年12月17日時点）を展開するカラオケボックスです。

姉妹店のビッグエコー同様に、清潔で過ごしやすい空間に最新のカラオケ機器を設置し、優れた映像・音響環境により、歌う楽しさとコミュニケーションの場を提供しています。