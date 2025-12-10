HHKB Professional Classic Type-Sとカラーキートップセットが相模原市ふるさと納税返礼品に追加採用

株式会社PFU

株式会社PFU（社長執行役員：平原 英治、以下 PFU）は、この度、Happy Hacking Keyboard（以下HHKB）シリーズの「HHKB Professional Classic Type-S」が神奈川県相模原市のふるさと納税返礼品として追加採用（注1）されたことをお知らせします。

HHKB Professional Classic Type-Sは、最上位モデルと同じ「Type-S」キー構造を採用したUSB接続(Type-C)専用モデルです。初代モデルのフォルムをオマージュした電池不要のミニマルなデザインかつ、スタイリッシュな中央印字キートップを標準搭載。ユーザーの好みに合わせて使い勝手を高めることができるキーマップ変更ツールにも対応しています。

また、「HHKBカラーキートッププロジェクト第二弾～第四弾」で発売した数量限定のカラーキートップセット（山葵（わさび）・蒲公英（たんぽぽ）・藤）も追加採用（注2）されました。全キーを付け替えて鮮やかにするのはもちろん、一部だけ付け替えてアクセントにするなど、HHKBのカスタマイズをお楽しみください。

HHKBは、これからも各地域振興の一助となるよう取り組んでまいります。

追加採用されたHHKB商品

■HHKB Professional Classic Type-S

本体：墨／英語配列／中央印字本体：白／英語配列／中央印字本体：雪／英語配列／中央印字本体：墨／日本語配列／中央印字本体：白／日本語配列／中央印字本体：雪／日本語配列／中央印字

■キートップセット（藤・蒲公英・山葵）

キートップセット（藤） 英語配列／中央印字キートップセット（藤） 英語配列／無刻印キートップセット（藤） 日本語配列／中央印字キートップセット（藤） 日本語配列／無刻印キートップセット（蒲公英） 英語配列／中央印字キートップセット（蒲公英） 英語配列／無刻印キートップセット（蒲公英） 日本語配列／中央印字キートップセット（蒲公英） 日本語配列／無刻印キートップセット（山葵） 日本語配列／中央印字

ふるさと納税サイト

以下の9つのサイトからご購入いただくことができます。ふるさと納税に関する詳細情報につきましては、以下を参照ください。

・楽天ふるさと納税(https://item.rakuten.co.jp/f141500-sagamihara/c/0000000164/)

・ふるさとパレット(https://tokyu-furusato.jp/goods/result?word=HHKB&limit=&order=1&chk_city%5B%5D=155)

・JRE MALL ふるさと納税ーJR東日本ー(https://furusato.jreast.co.jp/furusato/products/list?name=HHKB&price_max=&orderby=&price_min=&disp_number=&pageno=1&Maker%5B%5D=17506)

・ふるなび(https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=693&keyword=HHKB)

・ふるさとチョイス(https://www.furusato-tax.jp/search?disabled_category_top=1&target=1&q=HHKB&kw=0&city_code%5B%5D=14150&utm_source=business&utm_medium=affiliate&_xuid=xuid1x9ae8495fe5x8ce&admane_xuid=1041,0,2181,xuid1x9ae8495fe5x8ce)

・マイナビふるさと納税(https://furusato.mynavi.jp/products/?word=HHKB)

・au PAY ふるさと納税(https://furusato.wowma.jp/141500/)

・Amazon ふるさと納税(https://www.amazon.co.jp/fmc/furusato/region/%E9%96%A2%E6%9D%B1/%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E7%9B%B8%E6%A8%A1%E5%8E%9F%E5%B8%82/ref=s9_ot_cg_test_md1_w?pf_rd_m=AN1VRQENFRJN5&pf_rd_s=fresh-merchandised-content-16&pf_rd_r=Y7HBM8010YQ74YPV7P8H&pf_rd_t=0&pf_rd_p=0836054a-ef3a-4723-91ea-0fa2fab9253d&pf_rd_i=region-%E9%96%A2%E6%9D%B1)

・さとふる(https://www.satofull.jp/products/list.php?cat=6004&s3=1644&q=HHKB&cnt=60&p=1)

注釈

注1 HHKBの製造委託工場が神奈川県相模原市に立地することから、2024年2月20日に「HHKB Professional HYBRID Type-S」が神奈川県相模原市のふるさと納税返礼品として採用されました。

注2 キートップセット（山葵）の英語配列および日本語配列（無刻印）を除く。

