東京コンテンツインキュベーションセンター（TCIC）が、「TOKYO DIGICONX（第3回TOKYO XR・メタバース＆コンテンツビジネスワールド）」に出展。

東京コンテンツインキュベーションセンター

株式会社ツクリエ（本社：東京都千代田区 代表取締役：鈴木英樹 以下、ツクリエ）が東京都から受託運営する東京コンテンツインキュベーションセンター（以下、TCIC）は、XR・メタバース等産業展実行委員会主催の「TOKYO DIGICONX（正式名称：TOKYO XR・メタバース＆コンテンツビジネスワールド）/ 令和8年1月8日(木)-10日(土)」に出展いたします。

「TOKYO DIGICONX（トウキョウ デジコンクス）」は、市場の成長が見込まれるXR・メタバース・AI・Web3・その他関連技術の事業者や、リッチなデジタル空間の創出に不可欠なコンテンツ関連の事業者が集積する東京都において、それぞれの強みを活かした企業間連携の創出や、販路の拡大、情報の収集・交換など多様なビジネスチャンスを提供するイベントです。

■開催概要

イベント名 ：TOKYO DIGICONX（トウキョウ デジコンクス）

会期 ：(ビジネスデイ) 令和8年1月8日(木)・9日(金) 10時～18時

：(パブリックデイ) 令和8年1月10日(土) 10時～17時

会場 ：東京ビッグサイト 南3・4ホール（東京都江東区有明3-11-1）

公式WEBサイト：https://xr-meta-biz.tokyo

入場 ：無料 ※来場登録が必要です。

主催 ：XR・メタバース等産業展実行委員会

[東京都、(一社)ＸＲコンソーシアム、(一社)Metaverse Japan、東京商工会議所]

■TCICパビリオン概要

TCICは「TOKYO DIGICONX」にて、「TCICパビリオン」を出展します。TCICおよびコンテンツ領域で活躍されているTCIC入居企業、コワーキング利用15社、他支援先企業2社の計17社が共同出展となります。また、パビリオンの一画にミニステージを設け、共同出展社のプレゼンテーションやデモンストレーションを実施する予定です。

TCICオリジナルステッカー(イメージ)

会期中、TCICパビリオンにお越しいただいた方に、TCICオリジナルステッカーをプレゼント！

ご来場お待ちしております。

■TCICパビリオン出展社紹介

■メインステージプログラム

TOKYO DIGICONXメインステージプログラムに登壇いたします。

▼ステージイベントのタイムスケジュール（YouTubeにて同時配信予定）

https://xr-meta-biz.tokyo/event/

【Day1】 1月８日（木）12:45-13:30 『TCIC Showcase 2026』

コンテンツ・クリエイティブ関連産業に特化した東京都直営の創業・起業支援施設「東京コンテンツインキュベーションセンター（TCIC）」がお届けする、 XR・メタバース・AI・映像・音楽・Vtuber・WEB3からマーケティングまで、コンテンツ・スタートアップの経営者たちが取り組むビジネス最前線です。

※TCIC入居企業、コワーキング利用15社によるリレー方式で、プレゼンテーションを実施いたします。

【登壇企業】

株式会社KINESCOPIC / K.J. Lab株式会社 / 株式会社Seirai Technologies

株式会社D-Chain / 株式会社デジタルリージョン / 株式会社日本XRセンター

株式会社ねぎデ / PIE with Films.合同会社 / 株式会社mirukia

むかしむかし株式会社 / 映画畑合同会社 / OselAI株式会社

株式会社SOUNDGAIN / 株式会社Folcy / PONORI合同会社

【Day2】 1月9日（金）15:30-16:15 『TCIC VR NOW! 2026』

VR業界が実装フェーズへと進む中で広がる産業活用と、バーチャル空間におけるコミュニケーションの進化をテーマに、東京コンテンツインキュベーションセンター（TCIC）を代表するスタートアップ2社が登壇し、それぞれの視点から業界の最新動向と独自のサービスを紹介します。

▶講演１.「現場を変えるVRトレーニング最前線：実践事例と導入のリアル」

株式会社日本XRセンター プロジェクトマネージャー 小島 将 氏

▶講演２.「VRChat発・広がるバーチャルビジネスと新コンテンツ最前線」

株式会社デジタルリージョン 代表取締役 石田 精一郎 氏

■ミニステージプログラム

TCICパビリオン内に特設のイベントステージを設け、TCIC入居企業や支援先企業によるプレゼンテーションやデモンストレーションを実施いたします。以下のタイムテーブルで開催予定ですので、パビリオンにお立ち寄りの際はぜひご覧ください。

【タイムテーブル】 ※一部変更や追加になる可能性があります。

■1月8日(木)

■1月9日(金)

■1月10日(土)

■東京コンテンツインキュベーションセンター（TCIC）とは

TCIC は、コンテンツ関連産業に特化した東京都の創業支援施設です。コンテンツ分野での創業支援、ハンズオン支援を通して、コンテンツ産業の集積地・情報発信地になることを目指し、都内のコンテンツ関連産業の活性化、ひいては日本のコンテンツ産業の振興に貢献してまいります。

https://tcic.metro.tokyo.lg.jp/

■『TCIC SPACE』の参加者を募集中！

TCICでは、コンテンツ分野の起業家、クリエイターの方、コンテンツに関わる方などが集う承認制の

Facebookコミュニティを運営しております。

▼詳細・ご参加はこちら

https://tcic.metro.tokyo.lg.jp/tcicSpace/

■ツクリエとは

「スタートアップサイドでいこう」

株式会社ツクリエは、事業を作る皆さまを応援するプロフェッショナルとしての起業支援サービス事業と、価値を創造するクリエイターの皆さまを支援するクリエイティブ創造事業を中心に事業展開をしています。

起業を目指す方、起業家の方を支援するイベント企画や相談事業、アクセラレーションプログラムの開発から、起業家の方との協同事業、商品開発、プロデュースなどを行っています。

https://tsucrea.com/

■本リリースに関するお問い合わせ

「東京コンテンツインキュベーションセンター」 運営事務局

住所：〒164-0012 東京都中野区本町二丁目46番1号 中野坂上サンブライトツイン14階

担当：伊藤 洋一、若林 幹久

TEL： 03-3383-4616

E-Mail：info@tcic.metro.tokyo.lg.jp