【ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾート】ランチ＆スイーツビュッフェ『ストロベリービュッフェ～永遠の春が訪れるプリンセスガーデン～』

【2025年12月10日】ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾート（北谷町(ちゃたんちょう)美浜(みはま) 統括総支配人 宍倉裕(ししくらゆたか)）は、2026年1月24日（土）から2026年5月11日（月）まで、2階レストラン「マティーラ」にてランチ＆スイーツビュッフェ『ストロベリービュッフェ～永遠の春が訪れるプリンセスガーデン～』を開催いたします。

本フェアは、グリム童話『眠れる森の美女』に着想を得た、ランチ＆スイーツビュッフェです。

呪縛から解き放たれ、優しく降り注ぐ永遠の春の陽光に包まれて目を覚ますプリンセス。祝福するように咲き乱れる宮廷庭園には、色とりどりのいちごスイーツと香り豊かな料理が並び、そのテーブルはまるで魔法の祝宴のようです。きらめく光と甘美な香りに包まれ、お客様ご自身が物語のプリンセスになった気分で過ごす特別なひとときをお届けいたします。永遠の春を彩る華やかなプリンセスガーデンパーティーを、どうぞ心ゆくまでご堪能ください。

当ホテルのペストリーチームが手がける13種類のスイーツに加え、8種類のセイボリーもお楽しみいただけます。料金はお一人様4,900円で、12時から14時半まで土・日・月・祝日限定で開催します。

※1）Sleeping Beauty ～お花畑で踊るプリンセス～※2）贅沢の極み！

「Sleeping Beauty ～お花畑で踊るプリンセス～」（※1）は、県産いちごを贅沢にスライスし、ドレスのように華やかに仕立てたショートケーキ。ふんわり焼き上げたスポンジには、素材の風味を生かしたやさしい味わいを閉じ込めました。さらに、しっとりとしたクレープ生地を重ねることで、食感に優雅なアクセントをプラスしました。

また、「贅沢の極み！」(※2）は、芳醇なアーモンドクリームと濃厚なカスタードを土台に、国産いちごをふんだんにあしらったタルトです。クリームにはココナッツをたっぷり加えることで、いちごとのマリアージュが生み出す甘みと香りのハーモニーを最大限に引き立てました。見た目、香り、味わいのすべてで、 “贅沢” を極めた逸品です。

※3）キャラメルアーモンドの香り※4）心はずむフィユタージュの魔法

「キャラメルアーモンドの香り」（※3）はキャラメリゼしたアーモンドスライスに、いちごをアクセントに加えたフロランタンです。ひと口目に広がるサクサクと軽やかな食感と、内側のしっとり、もっちりとした層が重なり、食感の変化を楽しめます。いちごの余韻と香ばしさが織りなす、極上の味わいの共演をぜひご賞味ください。

また、「心はずむフィユタージュの魔法」(※4）は、香り高く焼き上げたフィユタージュに、なめらかなカスタードクリームを絞り仕上げたパイです。シュガーパウダーを振りかけることで、軽やかな食感と優しい甘みが口いっぱいに広がります。

※5）憩いのひととき※6）和の極み

ほかにも、ドライいちごをアクセントにした、ほろ苦いビターチョコレートムース「憩いのひととき」（※5）や、いちごをあしらった、甘さ控えめのあんこ羊羹(ようかん)「和の極み」（※6）など、ここでしか味わえないスイーツを多数ご用意しております。この幻想的な空間で、13種類のスイーツと8種類のセイボリーを、コーヒー・紅茶とともに心ゆくまでご堪能ください。

「ストロベリービュッフェ～永遠の春が訪れるプリンセスガーデン～」ランチ＆スイーツビュッフェ 概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/54501/table/13_1_6b33c16c83da38e27e10f760ac079194.jpg?v=202512100457 ]

シェフプロフィール

ペストリーシェフ 小林 丈洋（こばやし たけひろ）

製菓専門学校を卒業後、神戸や大阪の老舗ペストリーショップで経験を積み、伝統的な技術と最新トレンドを融合させたスイーツ作りを追求。洋菓子コンテストでの受賞を経て、沖縄に移住後は県内の複数ホテルで活躍し、2023年にヒルトン沖縄北谷リゾート並びにダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾートのペストリーシェフとして入社。小林が手がけるスイーツは、美しいデザインと繊細な甘さで多くの人々を魅了し、現在は2つのホテルで提供される全てのスイーツの監修を務め、斬新で創造的な手法を取り入れながら、常に新たな味わいと驚きをお客様へ届けている。

ヒルトンスイーツについて

ヒルトンは、1984年にヒルトン東京で、日本初のスイーツビュッフェを開始しました。その後、全国で「ヒルトンスイーツ」と称したスイーツ体験を多くのお客様にお届けしてきました。2025年に「ヒルトンスイーツ」のブランディングを刷新し、ホテルブランドの垣根を越えて、それぞれのホテルが個性を生かしたスイーツ体験の提供を開始しました。同時期にひとつのテーマに沿ったスイーツをビュッフェやアフタヌーンティ、テイクアウトメニューで展開します。見て楽しく、食べて美味しい贅沢な時間を「めしあがれ」。

ダブルツリ-byヒルトン沖縄北谷リゾートについて

2018年6月1日にオープンしたダブルツリ-byヒルトン沖縄北谷リゾートは、オーシャンビュースイート4室、ツインルーム140室、キングルーム16室からなる160室の客室が備わっており、北谷の美しい海を一望できます。ビジネスにも、ご家族での滞在にも適したモダンでスタイリッシュな空間です。館内には、テーマ性を持ったランチ＆スイーツビュッフェを開催しているレストラン「マティーラ」や、水平線に落ちる夕陽の絶景を臨むことができる「43ウェスト ルーフトップバー」を備えております。宿泊客は隣接するヒルトン沖縄北谷リゾートのプールやフィットネスセンター、スパといった施設も利用できます。ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾートに関する詳細はwww.doubletreechatan.jp(http://www.doubletreechatan.jp/)をご覧ください。

ダブルツリーbyヒルトンについて

ダブルツリーbyヒルトン(https://www.hilton.com/ja/brands/doubletree-by-hilton/)は、世界61の国と地域で700軒以上を展開する、ヒルトンの中でも急成長中のホテルブランドです。55年以上にわたり、世界中でビジネスや観光で利用されるお客様に快適な滞在を提供してきました。多くの人に愛されているダブルツリーのチョコチップクッキーでお客様を温かくお迎えし、旅先でも心地よさを感じられる空間と人とのふれあいを大切にしています。コンテンポラリーな宿泊施設とアメニティ、ユニークな料飲体験、最先端のフィットネス、会議室やイベントスペースを提供します。ご予約は公式サイト(https://www.hilton.com/ja/brands/doubletree-by-hilton/)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/member-benefits/)会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

最新情報はstories.hilton.com/doubletree(https://stories.hilton.com/brands/doubletree-by-hilton)、Facebook(http://www.facebook.com/doubletree)、X(https://twitter.com/doubletree)、Instagram(https://www.instagram.com/doubletree/)をご覧ください。