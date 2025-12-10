【1/29 開催】カスタマーサクセス大新年会2026 開催決定！

株式会社UPDATA

事業成長をリードする強いCS組織を作るカスタマーサクセスプラットフォーム「MagicSuccess(https://magicsuccess.tech/)（マジックサクセス）」を提供する株式会社UPDATA（本社：東京都港区、代表取締役：岡村雅信）は、2026年1月29日（木）に、カスタマーサクセス職を対象とした大新年会を開催いたします。

お申し込みはこちら(https://magicsuccess.tech/event/detail/20260129-cs-ny-2026?utm_campaign=173222596-%E5%85%B1%E5%82%AC%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-_7UsE4pbZf4f-dScwFgEyViErJRv4CKWhWYSMjWPFrTOcgUkxcunw8cypcw6ozMk2mN245qWhw7V4fNJM7mVBz2P9I2Q&_hsmi=18408867&utm_content=18408867&utm_source=hs_email)

開催の背景

新春特別企画として、「カスタマーサクセス大新年会」を開催いたします。2026年を最高の1年にするべく、同じ志を持つカスタマーサクセスの仲間が一堂に集まり、新たな気持ちでスタートを切る特別なイベントです。当日は、おいしいお食事を囲みながら、今年の抱負や目標、挑戦したいことなどを、語り合いましょう！

皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/57412/table/46_1_f7bba125c4a4a717ff8bc2c18c34dc50.jpg?v=202512100627 ]

プログラム

お申し込みはこちら :https://magicsuccess.tech/event/detail/20260129-cs-ny-2026?utm_campaign=173222596-%E5%85%B1%E5%82%AC%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-_7UsE4pbZf4f-dScwFgEyViErJRv4CKWhWYSMjWPFrTOcgUkxcunw8cypcw6ozMk2mN245qWhw7V4fNJM7mVBz2P9I2Q&_hsmi=18408867&utm_content=18408867&utm_source=hs_email[表2: https://prtimes.jp/data/corp/57412/table/46_2_13e30141236d97b14ac86e1ea63ace50.jpg?v=202512100627 ]

会場案内

Green Lounge

〒150-0041 東京都渋谷区神南１丁目３－４ 神南ビル B1

・渋谷駅より徒歩で8分

・原宿駅・明治神宮前〈原宿〉駅より徒歩で8分

株式会社UPDATA

■カスタマーサクセスプラットフォーム「MagicSuccess」について

MagicSuccessは、株式会社UPDATAが提供する国産カスタマーサクセスプラットフォームです。強力なノーコードデータ基盤により、あらゆる顧客データを統合し、完璧な360°顧客ビューを構築します。統合データを活用して状態変化を検知するシグナルやヘルススコア、戦略的なエクスパンションを実現するアカウントプラン機能を備え、アップセル・クロスセル率450％向上、チャーン50％削減、担当顧客数2倍といった実績を生み出しています。エンジニア工数をほとんど必要とせず、最短2週間で導入可能です。

https://magicsuccess.tech/



■カスタマーサクセスメディア『CS NOW』

CS NOWはカスタマーサクセス業務に携わっている方、カスタマーサクセス組織を持つ経営者の方、カスタマーサクセスに興味のある経営者や従業員の方向けに、カスタマーサクセスに関する有益なコンテンツを発信する事で、カスタマーサクセス普及や発展を加速させるオウンドメディアです。

https://media.updata.tech/



■会社概要

株式会社UPDATAは「データで人類をアップデートする」をミッションとするDXソリューションの企画・開発・提供をしているテクノロジーベンチャーです。



会社名：株式会社UPDATA(https://updata.tech/)

代表者：代表取締役 岡村 雅信

所在地：東京都渋谷区宇田川町36-6 ワールド宇田川ビル5階B室

資本金：8250万円（資本準備金含む）

設立：2007年9月

事業内容：カスタマーサクセス向けの支援ツール、不動産業界向けDXソリューションの提供



■ニュースリリースに関するお問い合わせ

サービス導入、取材等のお問い合わせは下記のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

URL：https://magicsuccess.tech/#contact