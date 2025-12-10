ビッグホリデースキー＆スノボ公式LINEで「ビッグホリデーLINEポイント」2025年12月スタート

ビッグホリデー株式会社

キャンペーンイメージ

ビッグホリデー株式会社(本社：東京都文京区、代表取締役社長：岩崎 安利)は、スキーツアー・スノボツアーをご利用のお客様との接点強化とリピーターの皆さまへの感謝を込めて、「ビッグホリデー スキー＆スノボ公式LINEアカウント（以下、本LINEアカウント）」において、独自のポイント制度「ビッグホリデーLINEポイント」を開始いたしました。

※開催期間は2026年3月31日まで

本制度では、本LINEアカウント上の各種アクションに応じてポイントをためることができ、100ポイントごとに1回、最大7％割引クーポンが当たるルーレットに挑戦していただけます。クーポンは、当社が企画・実施する対象ツアーの次回予約時にご利用いただけます。

キャンペーン概要

詳細はこちら :https://ski.bigs.jp/special/line-points/?utm_source=newsletter&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_20251209■ 対象アカウント

「ビッグホリデー スキー＆スノボLINE」

※「ビッグホリデーツアーLINE」は対象外です。

■ 参加方法- 本LINEアカウントを友だち追加- リッチメニューなどから各種アクションを行い、ポイントをためる- 100ポイントごとに1回ルーレットに挑戦- 当選した割引クーポンを、次回のツアー予約時に利用LINEで友だちになる :https://r.botbonnie.com/rccBP

※100ポイントたまるごとに、何度でもルーレットに挑戦可能です。

■ルーレット当選内容

ルーレットでは、以下のいずれかの割引クーポンが当たります。

最大 7％割引クーポン

最大 5％割引クーポン

最大 3％割引クーポン

※割引上限額は20,000円です。

■ポイントの貯め方（主な獲得条件）

本LINEアカウント内のさまざまなアクションで、以下のとおりポイントを獲得できます。

- ＋50pt｜新規友だち登録初めて「ビッグホリデー スキー＆スノボLINE」を友だち追加するとポイントGET※すでに登録済みの方は対象外- ＋50pt｜ゲレンデ診断に回答リッチメニューから「ゲレンデ診断」に回答するとポイントGET- ＋20pt／1問｜クイズに挑戦リッチメニューのクイズに挑戦し、1問正解ごとに＋20pt- ＋5pt／日｜サイト訪問リッチメニューからビッグホリデーサイトの特集記事等を閲覧し、3分以上読むとポイントGET- ＋100pt｜お友だち紹介本LINEアカウントを友だちに紹介し、紹介された方が登録完了でポイントGET- ＋100pt｜ツアーへの申込申込後、「予約完了メール」内のポイント獲得リンクからポイントGET※1旅行につき1回- ＋50pt｜旅行終了後のアンケート回答参加ツアーのアンケートに回答するとポイントGET※1旅行につき1回- ＋50pt｜バス受付でのQRコード読み込みバス受付場所にてQRコード読み込みでポイントGET※1旅行につき1回■ポイント有効期限

ポイント有効期限：2026年3月31日

※有効期限を過ぎたポイントは自動的に失効いたします。

■割引クーポンについて

対象出発期間：～ 2026年4月24日（金）

対象受付期間：～ 2026年3月31日（火）

会社概要

■「ビッグホリデーLINEポイント」についての注意事項（要旨）- 本キャンペーンの運営で取得する情報は、ビッグホリデー株式会社のプライバシーポリシーに基づき適切に管理いたします。- 本キャンペーンで付与されるポイントは、LINEアプリ内で利用可能な「LINEポイント」とは異なる、当社公式LINE限定の独自ポイントです。LINE Pay等での利用はできません。- ポイントは本キャンペーン内のルーレット参加にのみ使用できます。- ポイントはお一人様につき1アカウントのみ有効です。複数アカウントでの利用が判明した場合は無効となります。- スマートフォンの機種変更やLINEアカウント削除を行った場合、ポイントは引き継げません。- ポイント残高は、本LINEアカウントのトーク画面に表示される「ポイント確認」ボタンからご確認いただけます。- システム不具合やメンテナンス等により、ポイント加算・クーポン付与が一時的に行えない場合があります。その際の補填や再発行は、状況に応じて当社にて判断いたします。- 不正取得や不正利用が確認された場合、ポイントおよびクーポンは無効となります。- LINEヤフー株式会社は、本キャンペーンのスポンサーではありません。ビッグホリデーロゴイメージ

ビッグホリデーは国内旅行・海外旅行・スキーツアーの企画から販売、催行までを手がける総合旅行会社として長年にわたり数多くの旅行やレジャーを提案、実施しております。

2024年には創業60周年を迎えました。これからも一人でも多くのお客様に旅行を含めた余暇の楽しみ方を提供し、お客様と共に歩み続けてまいります。

社名 ： ビッグホリデー株式会社

所在地： 東京都文京区本郷3-19-2 BHビル

TEL ： 03-3818-5111(代表)

創業 ： 1964年4月1日

資本金： 8千万円

登録 ： 観光庁長官登録旅行業第576号

資格 ： 日本旅行業協会(JATA)正会員

国際航空運送協会(IATA)公認代理店

全日本空輸(ANA)指定代理店

JRグループ委託販売会社

旅行業公正取引協議会会員

ボンド保証会員

URL ： ビッグホリデーコーポレートサイトはこちら(https://www.bigs.co.jp/company/?utm_source=newsletter&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_20251209)