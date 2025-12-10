ululis（ウルリス）から韓国発の人気キャラクター「エスターバニー限定デザイン」が新登場！

株式会社 H2O

株式会社H2O（本社：東京都港区南青山、社長：加藤 修）は、美容水※1に着目したMIZUシャンプー『ululis（ウルリス）』より、韓国発の人気キャラクター「エスターバニー」との初のコラボレーションによる限定デザイン「ウルリス エスターバニー ピンクミー コントロール ペアセット」「ウルリス エスターバニー ピンクミー コントロール ヘアオイル」を数量限定で発売いたします。全国のドラッグストアやバラエティショップ等にて、2025年12月19日（金）から順次販売を開始いたします。

今回のコラボでは、リボンバニーとクリームバニーの可愛いイラストが描かれたパッケージデザインに加え、ほんのり甘くフレッシュに広がる“ベルガモットピーチの香り”で、バスタイムを華やかに演出。さらにペアセットには、「リボンバニーのバスタイム」を描いたコラボ限定オリジナル缶ミラーが付属します。使うたびに気分が上がる特別なラインアップを、ぜひこの機会にお楽しみください。

※1 美容液成分のこと

「エスターバニー」とは

韓国系アメリカ人であるEsther Kim氏がデザインした、POPでガーリーなテイストのウサギのキャラクターです。ロサンゼルスで生まれ、10代を東京で過ごしたEsther Kim氏が描く、多様な文化や価値観に触れた経験から生み出された独特の世界観が大きな魅力。そして、世代や文化を超えたメッセージをみんなに届け、自分自身を愛するということを大切にしています。

「エスターバニー」日本公式サイト https://estherbunny.jp/

製品概要

ウルリス エスターバニー ピンクミー

コントロール ペアセット

シャンプー本体：1個、ヘアトリートメント本体：1個、

缶ミラー：1個

2,800円（税抜）/ 3,080円（税込）

340mL＋335g＋缶ミラー

ウルリス エスターバニー ピンクミー

コントロール ヘアオイル

1,400円（税抜）/ 1,540円（税込）/ 100mL

「ウルリス エスターバニー ピンクミー」4つのPOINT

1．エスターバニー限定デザイン

韓国発の人気キャラクター「エスターバニー」との初コラボ！

リボンバニーとクリームバニーのイラストをあしらった、マーブル柄の世界観が可愛らしい限定デザインに仕上げました。

2．うねりコントロール美容

「うねりコントロール美容」で、髪内部に水分を補給し、外部からの水分吸収を抑制。髪表面と内部を補修することでうねりをケアし、指通りのよいうるサラ髪へと導きます。

3．限定フレグランス

韓国でも人気のほんのり甘くフレッシュな“ベルガモットピーチ”の香りが、バスタイムを華やかに彩ります。

4．限定オリジナル缶ミラー

リボンバニーのバスタイムシーンをデザインした、コラボ限定オリジナル缶ミラー付き。ここでしか手に入らない、特別なアイテムです。

「ululis PINKme（ウルリス ピンクミー）」について

「ululis PINKme（ウルリス ピンクミー）」は、独自のうねりケアメカニズムで髪の水分バランスとキューティクルを整え、うねり・くせを扱いやすくケアします。

1．90％以上が補水＋うねりケア成分＊1※2

水の持つ保湿力に着目し、90％以上を水溶性の保湿成分や補修成分、うねりケア成分＊1などで構成※2。うるおい成分を凝縮しました。

2．10種類の美容水＊1～10がしみ込んで集中保湿

10種類の水溶性美容液成分＊1～10を独自配合。髪の芯までしみ込んで、みずみずしい美髪へ。

3．過去最高、髪の水分量15％※3への挑戦

髪の理想的な水分量を探求し、目指したのは水分量15％※3の「うるぷる髪」。

髪内部の水分を包み込むことで、髪をワンランク上の新しいうるおい感へ導きます。

4．世界初※4、うるおいを守る二重構造ボトル

インナー容器とアウター容器に分かれた新しい二重構造容器で、

遮光性※5・防菌性※6・保水性※7をアップ。うるおいを守るボトルを実現しました。

5．独自開発のうねりコントロール成分＊1を使用した、うねりケアメカニズム

独自開発したうねりコントロール成分＊1である「ハチミツうねりケア成分＊1」「水溶性撥水成分＊11」「水溶性ストレート成分＊7」を配合。髪のインナードライに着目し、髪内部の水分を補給し、さらに外部からの水分吸収を整え、髪表面・内部を補修することで、うねり・くせをケアします。

※2 基剤を除く、水を含む ※3 当社調べ ※4 二重構造のシャンプー・トリートメント容器(ESP総研調べ)2021年3月9日時点 ※5 紫外線遮光性、＆H シャンプーMボトル比 ※6 インナーボトルへの菌付着率(アウターボトル比) ※7 ＆H シャンプーMボトル比 ＊1 加水分解ローヤルゼリーエキス(補修) ＊2 加水分解ハチミツタンパク(保湿) ＊3 アスコフィルムノドスムエキス(保湿) ＊4 グルコシルセラミド(保湿) ＊5 トコフェリルリン酸Na(保湿) ＊6 加水分解ケラチン(羊毛)(補修) ＊7 シャンプー：イソステアロイル加水分解コラーゲンAMPD、ヘアトリートメント・ヘアオイル：イソステアロイル加水分解コラーゲン(全て補修) ＊8 水(フランス産温泉水)(保湿) ＊9 水(アルプス氷河水)(保湿) ＊10 センチフォリアバラ花水(保湿)＊11セテアラミドエチルジエトニウム加水分解コメタンパク

MIZUシャンプー『ululis（ウルリス）』について

『ululis（ウルリス）』は、2021年4月に誕生した「髪の水分量」に着目したMIZUシャンプーです。

理想的な髪の状態を叶える「水分量15％※3」を目指し、90％以上を美容液成分※2で構成することにより、水分量の高いみずみずしい美髪へと導きます。

うるおいケアの「AQUA（アクア）」、EXダメージケアの「VITA.C（ビタシー）」、うねりケアの「PINKme（ピンクミー）」、ツヤ補整ケアの「kirameki（キラメキ）」の4シリーズ展開。

お好みの使用感やお悩みに合わせて、ご自分に合ったシリーズをお選びいただけます。

※2 基剤を除く、水を含む ※3 当社調べ

『ululis』ブランドサイト https://www.ululis.jp/

『ululis』公式Instagram https://www.instagram.com/ululis_japan/(https://www.instagram.com/ululis_japan/)

『ululis』公式X https://twitter.com/ululis_pr(https://twitter.com/ululis_pr)