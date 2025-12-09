東海電子、アルコールインターロック「ALC-ZEROII」個人利用の実態を調査

東海電子株式会社

アルコール検知システム、点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システムを開発・販売する東海電子株式会社(本社：静岡県富士市 代表取締役：杉本哲也)は、アルコール・インターロック装置「ALC-ZEROII」を自家用車に装着した家庭における利用実態の調査活動を進めております。2025年12月9日に公開したレポートでは、アルコール依存症の専門治療を受けている74歳の父親を持つご家族が、インターロック導入に至るまでの経緯と、その後の生活や意識の変化について詳しく紹介しています。飲酒運転ゼロ社会の実現という社会的課題に対し、個人家庭におけるインターロック活用の可能性を示す内容となっています。

当社では今後、調査対象をさらに拡大し、継続的なレポート公開や、得られた知見を基にした社会的提言を進めてまいります。

ユーザーレポート全文はこちらから :https://www.tokai-denshi.co.jp/uploads/pdfs/20251209/6937d60f66cf5.pdfアルコール・インターロック ユーザレポート-01アルコール・インターロック ユーザレポート-02

当社は今後も、個人ユーザーへの導入サポートや相談窓口の充実を図るとともに、こうした事例の共有を通じて、アルコール・インターロックの社会的認知と普及拡大に努めてまいります。

アルコール・インターロックについて

アルコール・インターロック装置「ALC-ZEROII」アルコール・インターロック装置「ALC-ZEROII」

製品ページ：https://alcohol-interlock.com/device/

アルコール・インターロックの社会実装と個人装着を推進する特設サイト

アルコール・インターロック特設サイト「アルコール・インターロック.com」

■アルコール・インターロックを個人装着された方のユーザレポートはこちらから

https://alcohol-interlock.com/carsales/voice/

■アルコール・インターロック導入事例動画

https://youtu.be/CcXm5jBgeTQ

