freee人事労務、「au PAY 給与受取」での賃金のデジタル払いに対応開始　多様な働き方やキャッシュレス決済の普及を促進

フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、freee人事労務において、auペイメント株式会社（本社:東京都港区、代表取締役社長:菊池良則）の提供する「au PAY 給与受取」での賃金のデジタル払い（給与デジタル払い）に対応を開始しました。

freee人事労務では昨年11月に開始した「PayPay給与受取」での賃金のデジタル払い対応に続いての対応です。

freeeでは、freee人事労務を通じてスモールビジネスの経営者が従業員の希望に応じて新しい給与の支払方法にも対応することで、今後も多様な働き方の実現やキャッシュレス決済の普及促進に貢献して参ります。

■「freee人事労務」について

「freee人事労務」は勤怠管理、給与計算から年末調整・労務手続きまでを一気通貫で自動化できるサービスです。

連続する業務を連携し、転記や手作業をなくすことで、ミスや手間を大幅に削減できます。

また、サービス提供開始10周年を迎え、freee人事労務は新ビジョン「人と組織の可能性を引き出す “ピープル・エンパワーメント”」を発表しました。

今後は、正社員だけでなく全ての雇用形態の従業員に対して、だれもが自分らしく活躍できる環境作りを目指し、ウェルネス・成長支援・人材マッチングにも進出します。

「freee人事労務」サービスサイト：https://www.freee.co.jp/hr/

■フリー株式会社 会社概要

会社名：フリー株式会社

代表者：CEO 佐々木大輔

設立日：2012年7月9日

所在地：〒141-0032 東京都品川区大崎1-2-2アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 21階

URL：https://corp.freee.co.jp/

＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/

＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/

freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。