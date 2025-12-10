【昭和西川】Bリーグ横浜エクセレンスを応援してプレゼントをゲット！勝利でサンタがやってくる「MuAtsuウィニングキャンペーン」開催＜12月21日（日）～24日（水）＞

昭和西川株式会社

昭和西川株式会社（所在地：東京都中央区、代表：西川惠）は、2025年12月21日（日）～24日（水）の期間、プロバスケットボールクラブ・横浜エクセレンスを応援する「勝利のサンタがやってくる！MuAtsu（ムアツ）ウィニングキャンペーン」を実施いたします。12月21日（日）および22日（月）に行われる、対山形ワイヴァンズ戦にて横浜エクセレンスが勝利した場合、各日1名様に抽選で素敵な賞品をプレゼントいたします。あなたの応援が勝利を呼び込むかも!?

＜昭和西川×横浜エクセレンス『MuAtsuウィニングキャンペーン』詳細＞

■キャンペーン期間

2025年12月21日（日）～24日（水）

■対象試合

12月21日（日）、22日（月）vs 山形ワイヴァンズ戦

■内容

横浜エクセレンスが勝利した場合、各日1名様（最大合計2名様）にプレゼント

・MuAtsu Mattress Basic（シングルサイズ）

・サイン入りメガホン

■参加方法

1．MuAtsu公式 Xアカウント（@MuAtsu_Plus）をフォロー

2．対象投稿をリポストして応募完了

MuAtsu公式X： https://x.com/MuAtsu_Plus

■注意事項

・MuAtsu公式 X （旧Twitter）アカウントフォローが必要です。対象投稿をリポストすることで応募完了となります

・プレゼントの発送は試合の勝利後に順次行います



■応援の背景

昭和西川は横浜エクセレンス様の「スポーツを通じてたくさんの人を笑顔に」との理念に深く共感し、サポートを続けてまいりました。応援を通じて「健康と快眠の促進に貢献する」という当社の思いを広めるとともに、地域活性化とチームの成長を支えるため尽力してまいります。

横浜エクセレンス公式サイト：https://yokohama-ex.jp/

【会社概要】

会社名：昭和西川株式会社

本社所在地：〒103-0007東京都中央区日本橋浜町1-4-15

代表者：西川 惠

URL：https://www.showanishikawa.co.jp/