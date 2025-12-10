約100ブランド700種以上を展開！12月10日からECサイトにて「ショコラ×ショコラ」をスタート

株式会社小田急百貨店

小田急百貨店のECサイト「小田急百貨店オンラインショッピング」では、12月10日（水）からバレンタイン特集の「ショコラ×ショコラ」の展開をスタートします。店頭のイベント会場では展開しないWEB限定品を含め約100ブランド700種以上のチョコレートや焼き菓子を販売します。

新宿店で実施しているパティスリーコラボイベント〈エメランジェ〉から登場する有名店6店舗の焼き菓子を詰め合わせた限定BOXのほか、WEB限定アイテムを紹介します。

【小田急百貨店オンラインショッピング「ショコラ×ショコラ」展開概要】

期間：2025年12月10日（水）10時～2026年2月8日（日）9時まで

展開：約100ブランド・700種以上

お届け：2026年2月11日（水・祝）～14日（土）

ＵＲＬ：

https://shop.odakyu-dept.co.jp/ec/valentine/?utm_source=corp&utm_medium=web&utm_campaign=PR_valentine(https://shop.odakyu-dept.co.jp/ec/valentine/?utm_source=corp&utm_medium=web&utm_campaign=PR_valentine)

※新宿店にて1月21日（水）から実施する「ショコラ×ショコラ」については、後日別途リリースいたします。

■ECサイトにて100ブランド以上のショコラを展開

【小田急限定】

〈エメランジェ〉バレンタインコラボBOX『ショコラトリー＆バー ロンポワンby Hirofumi Tanakamaru』

●小田急限定・WEB限定〈エメランジェ〉バレンタインコラボBOX（焼き菓子6個入） 3,240円

新宿店で実施しているパティスリーコラボイベント〈エメランジェ〉からバレンタインのコラボBOXが初登場。『パティスリー ユウ ササゲ』『Ryoura』『Occitanial』『昆布屋孫兵衛』『ACIDRACINES』『Patisserie Au fil du jour 』6店舗の焼き菓子を詰め合わせた限定のコラボBOXです。

●小田急限定・WEB限定『ショコラトリー＆バー ロンポワンby Hirofumi Tanakamaru』小田急セレクションボックス（8個入り） 3,888円

ショコラティエ田中丸 博文氏が最高の素材と技術で、心を動かす味わいのショコラ。新作と定番人気のボンボンショコラをバランスよく豊かにそろえた、小田急限定のセレクションボックスです。

【WEB限定】

『ピエール・エルメ・パリ』『ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション』『パティスリーハヤトヤマダ』

●WEB限定『ピエール・エルメ・パリ』上：サブレ エ ショコラ詰め合わせGM（9種入）7,344円下：サブレ エ ショコラ詰め合わせ（7種入）4,644円

印象深いミルクチョコレートと甘酸っぱいパッションフルーツの「サブレ モガドール」などのサブレや、ショコラを詰め合わせました。可愛らしいイラストの缶でお届けいたします。

●WEB限定『ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション』ボンボンショコラ アムール（6個入）4,400円

「香り・口どけ・味わい」にこだわった、ジョエル・ロブションオリジナルのボンボンショコラ。毎年人気のハート形ショコラと新作フレーバーをセットにしたバレンタイン限定商品です。

●WEB限定『パティスリーハヤトヤマダ』ボンボンショコラアソート12個入 （12個入）6,000円

外資系ホテルなど数々の経験を積んだオーナーパティシエ、山田隼人氏。フルーティなものからミニマルのチョコレートまで、色とりどりのボンボンショコラのアソートです。

『ジャン＝ミッシェル・モルトロー』『ナカムラチョコレート』

●WEB限定『ジャン＝ミッシェル・モルトロー』マリアージュ・デ・クル 9個入（9個入）3,510円

二代続くオーガニック農家のもとで育ったジャン＝ミッシェル・モルトロー氏。4カ国のカカオ産地の個性と素材のマリアージュを愉しむアソートです。

●WEB限定『ナカムラチョコレート』セレブレーションBOX CB9（9個入）5,238円

宝石のような美しさと絶妙なフレーバーの掛け合わせで注目を集めるオーストラリア在住のショコラティエ中村有希氏。バレンタインの時期にしか味わえない、日々の幸せをカタチにした特別な9粒です。

『ショコラティエ パレドオール』『ヤスシ ササキ』

●WEB限定『ショコラティエ パレドオール』獺祭ショコラ（6個入）3,240円

2004年にシェフ三枝俊介氏が創設した日本のショコラティエ。日本が誇る銘酒「獺祭 純米大吟醸 磨き二割三分」を使用したショコラの詰め合わせです。

●WEB限定『ヤスシ ササキ』エレガント6A（6個入）3,348円

ブリュッセルで、2007年より自らの専門店を構える日本人パティシエ、佐々木靖氏。ビジュアルとフレーバーのバランスを重視した6種のアソートです。