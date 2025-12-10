QuizKnockがNEXCO東日本とコラボ！　伊沢拓司・ふくらPらが、東北自動車道をドライブしながらクイズで対決する動画が公開されました

株式会社baton

株式会社baton（東京都品川区、代表取締役 衣川洋佑）が運営するQuizKnockと、東日本高速道路株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長 由木文彦、以下NEXCO東日本）のコラボ動画「【漢字を探して300km】高速道路を駆け抜けろ！クイズドライブ！」が2025年12月9日（火）に公開されました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9HWgzPsy3dE ]

今回公開された動画では、QuizKnockメンバーの山本祥彰司会のもと、伊沢拓司&東言チームと、ふくらP&東問チームに分かれ、「高速道路（東北自動車道）をドライブしながらクイズ対決」という企画に挑戦しました。対決の内容は、与えられた「ミッション」の条件に当てはまるものをドライブ中に見つけて写真を撮るというものです。ミッションは特定の漢字が含まれる案内標識や、ご当地ならではのグルメなど。ミッションをクリアするとポイントが与えられ、より高得点を獲得できたチームが勝利となります。

「途中で一般道に降りてもOK」のルールのもと、ミッションクリアを目指して様々なスポットをめぐる両チーム。果たしてどちらのチームが勝利をおさめたのか？ぜひ動画を最後までご覧ください！

■動画概要

・タイトル：【漢字を探して300km】高速道路を駆け抜けろ！クイズドライブ！

・公開日：2025年12月9日（火）

・出演者：伊沢拓司、ふくらP、東言、東問、山本祥彰（司会）

・URL：https://youtu.be/9HWgzPsy3dE

NEXCO東日本は、東日本の高速道路の維持管理・建設を行い、日々の暮らしにつながる物流を支えている企業です。そのほか、特定エリア内の高速道路が定額で乗り降り自由になる「ドラ割」をはじめ、高速道路に関連した様々なサービス・取り組みを展開しています。詳しくは下記URLより、動画とあわせてぜひご確認ください。

https://www.e-nexco.co.jp/

QuizKnockとは

QuizKnock（クイズノック）は、クイズ王・伊沢拓司が中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディア。「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、何かを「知る」きっかけとなるような記事や動画を毎日発信中。YouTube（ https://www.youtube.com/c/QuizKnock ）チャンネル登録者は260万人を突破。2026年10月2日に迎える10周年に向け、「QuizKnock10周年プロジェクト」を展開中。

株式会社batonとは

株式会社batonは、ビジョンである「遊ぶように学ぶ世界」を実現するために、遊びと学びをつなげる各種サービスの運営やコンテンツの制作を行っています。 エンターテインメントと教育をかけあわせたサービスを通して、自分の可能性をひらくきっかけを提供します。

■本件に関するお問い合わせはこちら

株式会社baton 広報チーム

Email：qk_media@baton8.com

■会社概要

社名：株式会社baton

設立：2013年10月

代表取締役：衣川洋佑

コーポレートサイト：https://baton8.com/