CAPCOM STORE¤ÎÂç¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö¥«¥×¤³¤í¤ó¥·¥êー¥º¡×¤Î¿·ºî¤Ë¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¤®¤å¤®¤å¤Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ú¥¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥×¥³¥ó¤Ï¥«¥×¥³¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¥°¥Ã¥º¤òÂ¿¿ô¼è¤ê°·¤Ã¤¿Ä¾±ÄÅ¹ÊÞ¥«¥×¥³¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¡×¥·¥êー¥º¡¢¡ÖµÕÅ¾ºÛÈ½¡×¥·¥êー¥º¡¢¡Ö¥Ç¥Ó¥ë ¥á¥¤ ¥¯¥é¥¤¡×¥·¥êー¥º¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥×¥³¥ó¥¹¥È¥¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥ªー¥ë¥«¥×¥³¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¤³¤í¤ó¤È¤Þ¤È¤á¤¿¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥«¥×¤³¤í¤ó¡×¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥·¥êー¥º¤ËÂÔË¾¤Î¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡
¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¡Ö¥ê¥ª¥ì¥¦¥¹¡õ¥ê¥ª¥ì¥¤¥¢¡×¤¬¡¢¡ÖµÕÅ¾ºÛÈ½¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¡ÖÀ®ÊâÆ²Î¶°ì¡õ¸æ·õÎç»ø¡×¤¬¡¢¡Ö¥Ç¥Ó¥ë ¥á¥¤ ¥¯¥é¥¤¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¡Ö¥À¥ó¥Æ¡õ¥Ðー¥¸¥ë¡×¤¬¤Á¤ç¤³¤ó¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¥Üー¥ë¥Á¥§ー¥óÉÕ¤¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª¡¡¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡Ö¥«¥×¤³¤í¤ó ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×¤è¤ê¤â¤Ò¤È¤Þ¤ï¤ê¾®¤µ¤¤¥×¥Á¥µ¥¤¥º¤Ë¢ö¡¡
¥Üー¥ë¥Á¥§ー¥óÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥«¥Ð¥ó¤ä¥Ýー¥Á¤ËÉÕ¤±¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â°ì½ï¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¡¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
¡¦¥«¥×¤³¤í¤ó ¥Üー¥ë¥Á¥§ー¥óÉÕ¤¥Ú¥¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ê¥ê¥ª¥ì¥¦¥¹¡õ¥ê¥ª¥ì¥¤¥¢¡Ë¡¡¡¡ 1,980±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¥«¥×¤³¤í¤ó ¥Üー¥ë¥Á¥§ー¥óÉÕ¤¥Ú¥¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ê¥À¥ó¥Æ¡õ¥Ðー¥¸¥ë¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡1,980±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¥«¥×¤³¤í¤ó ¥Üー¥ë¥Á¥§ー¥óÉÕ¤¥Ú¥¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡ÊÀ®ÊâÆ²Î¶°ì¡õ¸æ·õÎç»ø¡Ë¡¡¡¡¡¡ 1,980±ß(ÀÇ¹þ)
¢£È¯ÇäÆü
¡¡¡¡2025Ç¯12·î12Æü(¶â)
¢£¼è°·Å¹ÊÞ
¡¦CAPCOM STORE TOKYO(¥«¥×¥³¥ó¥¹¥È¥¢¥Èー¥¥çー)
¡¦CAPCOM STORE OSAKA(¥«¥×¥³¥ó¥¹¥È¥¢¥ªー¥µ¥«)
¡¦CAPCOM STORE¡õCAFE UMEDA(¥«¥×¥³¥ó¥¹¥È¥¢¡õ¥«¥Õ¥§¥¦¥á¥À)
¡¦CAPCOM STORE ANNEX(¥«¥×¥³¥ó¥¹¥È¥¢ ¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹)
¡¦CAPCOM STORE SENDAI(¥«¥×¥³¥ó¥¹¥È¥¢¥»¥ó¥À¥¤)
¡¡https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomstore/index.html
¥«¥×¥³¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¥«¥×¥³¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¾¦ÉÊ¤â¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë°ìÅÙ¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨¾¦ÉÊ²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Ï¸åÆü¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢Å¹ÊÞ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢Åù¤ÇÈÎÇä¤Î²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ö¥«¥×¤³¤í¤ó¡×¤È¤Ï¡©¢£
¡Ö¥«¥×¤³¤í¤ó¡×¤Ï¡¢¥«¥×¥³¥ó¤Î¥²ー¥à¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ò¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ë¤³¤í¤ó¤È¤Þ¤È¤á¤¿¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£CAPCOM STORE¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤äBIG¥µ¥¤¥º¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤½¤Î¤Û¤«»¨²ß¾¦ÉÊ¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£CAPCOM STOREÅ¹ÊÞ³µÍ×¢£
(C)CAPCOM