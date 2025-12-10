【シリーズ累計110万枚突破】24時間着用できる “PGブラリラックス” から待望の新色ブラック登場！

株式会社Belletia

バストアップ専門店 p-Grandi とランジェリーブランド Belletia Paris を展開する 株式会社Belletia（代表取締役：猪俣 香淑、本社：東京都渋谷区）は、「PGブラリラックス」より新色『ブラック』を、2025年12月10日（水）16:00より販売開始いたします。

【PGブラリラックス 新色ブラック】

販売サイト: https://pg-bra.com/shopping/lp.php?p=rx_lp01

2025年12月10日(水) 16:00より販売を開始

PGブラリラックスに“ブラック”が新登場

「PGブラリラックス」は、日中の外出・在宅ワーク・軽い運動・就寝時まで、

24時間どんなシーンでも快適に着用できる設計 のノンワイヤーブラです。

発売以来、「締め付け感がなく快適」「ラクなのに形がきれい」と高い評価をいただき、

幅広い世代から多くの支持を集めております。

今回、どんな服装にも合わせやすい定番カラー『ブラック』 が新たに登場。

シンプル・上品・引き締め効果のあるカラーで、ライフスタイル全体に寄り添います。

PGブラリラックスが選ばれる理由

・24時間いつでも快適に過ごせるストレスフリー設計

ワイヤーやホックを使用しないやさしい着け心地で、長時間着用でも負担になりません。

・立体ホールド構造で自然な丸みと高さをキープ

寝姿勢でもバストをしっかり支え、きれいなラインを保ちます。

・通気性と肌あたりに配慮した素材

ムレを軽減し、季節を問わず快適に使用できる生地を採用。

・幅広いシーンに対応

オフィスワーク・フィットネス・家事・就寝時まで、1枚でマルチに活躍。

商品概要

商品名：PGブラリラックス

新色ブラック発売日：2025年12月10日（水）16:00～

サイズ展開：XS / S / M / L / LL / 3L

カラー展開：ブラック（新色）、カーキ

特別キャンペーン実施中！

今なら4枚セット購入で、選べる特典をプレゼント！

・PGブラ（ノンワイヤー）セット

・グラマラス美神（バストクリーム）セット

さらに、メラメラモンスター(ダイエットサプリ)も2袋ついてくる！

※プレゼントのPGブラノンワイヤーのサイズはPGブラリラックスと同サイズとなります。

※カラーは選択不可。サイズ在庫がない場合はグラマラス美神となります。

PGブラシリーズは今年で8周年！

バストの専門家が監修した「PGブラシリーズ」は、今年で発売から8周年を迎えました。誕生以来、お客さまのバストに関するお悩みと真摯に向き合い、本当に求められている製品を追求するなかで、現在では110万枚を超える販売実績につながっています。これからも「PGブラシリーズ」は、女性の年齢や体型、ライフステージの変化に寄り添いながらバストケアを支えるブランドとして進化を続けてまいります。

PGブラシリーズ公式サイトURL：https://pg-bra.com/

PGブラ |商品概要

商品名 ：PGブラ(ソフトワイヤー)

価格 ：6,050円（税込）

カラー ：ブラック / ネイビー / ピンク / ホワイト / ベイビーブルー（限定カラー）

サイズ: XS / S / M / L / LL / 3L

公式サイト URL: https://pg-bra.com/smp/shopping/lp.php?p=lp01

商品名 ：PGブラノンワイヤー

価格 ：5,610円（税込）

カラー ：ブラック / ネイビー / ピンク / ホワイト / ベージュ（限定カラー）

サイズ: XS / S / M / L / LL / 3L / 4L / 5L

公式サイト URL: https://pg-bra.com/shopping/lp.php?p=nw_lp01

12/26まで！対象商品が3,300円の「クリスマスセール」を開催

Belletia Paris公式オンラインショップでは、2025年12月26日まで「クリスマスセール」を開催中！



日中用の補正下着が今なら税込3,300円という特別価格で手に入ります。すでに売り切れ始めているカラーやサイズも出てきているため、気になるアイテムは早めのチェックがおすすめです。



大人のご褒美ランジェリーで、この冬は自分自身をもっと好きになれますように。

セール会場はこちら : https://belletia-paris.com/collections/christmas-sale

会社概要

▼会社名

株式会社Belletia

▼本社

東京都新宿区西新宿7-2-12 松下産業本社ビル4F

▼代表取締役

猪俣 香淑

▼事業内容

エステティック事業、商品開発事業 、EC事業

▼店舗情報

https://www.p-grandi.com/

▼ECサイト

https://belletia-paris.com/