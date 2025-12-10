「天然車海老フライ」を12/19(金)より期間限定で発売　～年末のイベントに！食卓を彩る華やかな一品として～

井筒まい泉株式会社

井筒まい泉株式会社（本社：東京都港区、代表：國弘 克英）は「天然車海老フライ」を12月19日（金）より期間限定で発売いたします。

クリスマスやご家族の集まりにぴったり！天然車海老フライが登場

大ぶりな天然の車海老を使用。お客様からご好評いただいた人気商品が期間限定で登場します。栄養豊富な海からの恩恵を存分に受けて育った天然車海老は、ほどよい弾力と甘み、凝縮された旨みを噛むたびに感じられます。外はサクッと、中はぷりっとした食感で、素材本来の味わいを存分にお楽しみいただけます。クリスマスや年末のご家族の集まりなど、特別なひとときにぴったりの贅沢な一品です。

■商品名 ： 天然車海老フライ

■価 格 ： 800円(税込)

■発売日 ： 2025年12月19日(金)～12月31日（水）予定

■販売店 ： 全国直営店にて販売

※エキュート秋葉原店および、揚げ物の取扱いがない店舗では販売しておりません。

店舗検索はこちら https://mai-sen.com/shop/#shopsearch

まい泉のこだわり

豚肉 世界中から取り寄せた豚肉を毎日毎日チェックして、合格した豚肉のみを使用。筋を引き、叩いて肉の繊維をほぐします。手間隙のかかる作業ですが手抜きはできません。1本の筋の切り損ないが揚げた時の肉の形を崩し、またお召し上がり頂く際の食感を変えてしまうからです。

パン粉と揚げ油 パン粉は、指定レシピで焼いたパンから毎日作った生パン粉を使用しています。市販のものとは中身・大きさ・形状が異なる、まい泉独特のパン粉です。そして揚げ油もまい泉の特注品。加熱時間を調節しながら、丁寧に揚げていきます。艶があり、カラッと、そしてふわっと花が咲くような衣の広がり、これをまい泉では『剣立ち』と呼び、まい泉のとんかつの自慢です。

ソース まい泉では現在、甘口・辛口・サンド用・黒豚用の4種類のソースを製造しています。

基本的なレシピは創業当時のまま、新鮮な野菜や果物を材料に、創業者のこだわりを受け継いだ熟練の職人が丁寧に味を確認しながら調合しています。

井筒まい泉株式会社について

とんかつ まい泉は1965年の創業以来、「箸で切れるやわらかなとんかつ」にこだわり、お子様からご年配の方まで皆様に美味しく召し上がっていただくための努力を続けてまいりました。「お客様の美味しい笑顔のために」を企業理念とし、全国のデパ地下やエキナカの直営販売店約70店、レストラン14店のほか、卸事業、ケータリング事業、EC販売も展開しています。

【会社概要】

社名：井筒まい泉株式会社

本社所在地：東京都港区北青山2丁目12-5 KRT青山2階

設立：1965年11月

代表取締役：國弘 克英

事業内容：レストラン事業、百貨店・商業施設等での直営販売事業

デリバリー事業、卸販売、通販事業、海外事業