26カ国34拠点の会計事務所がGLASIAOUS導入で経営改革を達成

ビジネスエンジニアリング株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：羽田 雅一、以下「B-EN-G」）は、株式会社東京コンサルティングファーム（東京都新宿区、代表取締役社長兼CFO：小林 祐介、以下「TCF」）のクラウド型国際会計＆ERPサービスGLASIAOUSの導入事例を本日発表しました。

事例URL https://www.glasiaous.com/cases/detail/985

TCFはGLASIAOUSを活用し、海外拠点の会計基盤を統一することで、業務標準化・属人化解消・バックオフィス効率化を実現しました。さらに、この統一基盤を活かした記帳代行サービスを最終顧客企業に提供し、会計データの一元管理、月次決算の早期化、日本本社によるリアルタイム監視体制の構築など、高度な顧客サービスを提供しています。

導入前の課題

TCFの導入効果

- TCFの各海外拠点で異なる会計システムを使用していたため、顧客企業の多国籍データを統一的に管理できず、業務プロセスも拠点ごとに異なり属人化が進んでいた。- ・顧客の日本本社が海外拠点の会計状況をリアルタイムで監視・管理する体制の構築が困難で、駐在員の月次報告業務負担が大きかった。- 多言語・多通貨・多基準に対応し、本社ガバナンス機能も備えた中小・中堅企業向けの会計システムを顧客に提案できていなかった。

TCFはGLASIAOUSの導入により、次のような効果を得られました。

- 海外拠点の会計基盤を統一し、顧客の会計データが一元管理できるようになった。- バックオフィス業務の標準化とともに業務の属人化を解消し、業務フローを確立した。- グローバル展開する顧客のニーズに対応したソリューションが提供可能になった。

これらの結果、同社は経営改革コンサルティングや、グローバルM&A事業など、高付加価値なサービスの提供に注力できるようになりました。

顧客へのGLASIAOUS提供による効果

TCFからのコメント

- 顧客の日本本社によるリアルタイム監視体制が構築され、海外拠点における不正リスクを未然に防止できるようになった。- 会計基盤の統一により、月次決算期間の短縮と駐在員のレポーティング業務の効率化を実現。経営判断スピードも向上した。- 中小・中堅企業でも大企業レベルのグローバル会計管理を実現できるようになった。

GLASIAOUS導入により、海外拠点の財務・会計を統一管理できるようになりました。加えて、顧客企業からは『月次決算の早期化による経営判断スピード向上』『駐在員の報告業務負担大幅軽減』といった高い評価をいただいています。また、日本本社によるリアルタイムな監視体制は、海外拠点の不正防止対策としても非常に有効で、当社の顧客サービス品質向上に大きく貢献しています。

今後、GLASIAOUSが、AI機能を実装・強化していくと伺い、大きな期待を寄せています。製品品質の向上には、私たちも積極的に協力していきたいと考えています。

今後の展開

今後も、B-EN-Gはグローバル展開するお客様の経営課題解決に貢献することで、グローバル市場における企業の競争力向上と持続的成長の実現を目指してまいります。また、GLASIAOUSコンソーシアムを通じて、TCFをはじめとする会計事務所の実務知見を取り入れながら、製品の継続的な改善と機能強化を進め、中小・中堅企業のグローバル展開を支援してまいります。

GLASIAOUSについて

GLASIAOUS（グラシアス）は、Microsoft社のAzureをベースとしたクラウド型国際会計＆ERPサービスです。36の国と地域で1,700社超の導入実績を持ち、多言語・多通貨・多基準に対応し、記帳代行からグループ経営管理まで幅広くご利用いただけます。また、世界各地の会計事務所とIT企業が一体となった「GLASIAOUSコンソーシアム」（事務局：ビジネスエンジニアリング）を結成し、システムだけでは解決できない現地課題の支援を行っています。

GLASIAOUSの詳細は https://www.glasiaous.com/ をご覧ください。

ビジネスエンジニアリング株式会社について

ビジネスエンジニアリングは、製造業を中心としたお客様のデジタル変革をITで支援しています。IT企画からシステムの構築、導入、運用にわたるコンサルティングおよび支援サービス、ならびに自社開発のパッケージソフトウェア「mcframe」の販売、導入で豊富な実績を有しています。また、基幹業務システム（ERP）やサプライチェーン（SCM）、IoT等で蓄積されたデータを活用して、システムの高度化やカイゼン活動をお手伝いしています。中国（上海）、タイ（バンコク）、シンガポール、インドネシア（ジャカルタ）、アメリカ（シカゴ）の5ヶ所に海外子会社を有し、海外進出企業に対しても、日本と現地でよりそいながら製品やサービスを提供し、お客様の経営課題を解決しています。

ビジネスエンジニアリング株式会社の詳細は https://www.b-en-g.co.jp/ をご覧ください。

