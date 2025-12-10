金融庁・みずほ・SMBCグループ登壇！2026年2月25日開催【EXECUTIVE SYMPOSIUM】金融機関における内部監査高度化に向けた取り組みと展望 ❘ セミナーインフォ
【第二部】14:10～15:10経営に資する監査に向けた＜みずほ＞の取り組みと今後の展望
【第三部】15:20～16:20三井住友フィナンシャルグループにおける内部監査の取り組み
16:20～16:40交流会（会場受講者限定 ※任意参加）
株式会社セミナーインフォ（本社：東京都千代田区 代表：小西 亘）は、2026年2月25日（水）にEXECUTIVE SYMPOSIUM『金融機関における内部監査高度化に向けた取り組みと展望』を開催いたします。
本セミナーでは、金融庁から内部監査の高度化に向け3ラインの連携と「内部監査高度化に関する懇談会報告書」および「粉飾等予兆管理モニタリングレポート」についてご解説いただきます。
金融機関からはみずほフィナンシャルグループと三井住友フィナンシャルグループをお招きし、それぞれの観点から、内部監査高度化に向けた各行の具体的な取り組みについてご講演いただきます。
会場受講の方は講演終了後に、名刺交換を含む講師・参加者の交流会を設けております。
任意参加となりますが、当日のお席に限りがございますのでお早めにお申し込みください。
▼セミナー詳細【第一部】13:00～14:00内部監査の高度化と3ラインの有機的連携による統制力等の強化～内部監査高度化に関する懇談会報告書及び粉飾等予兆管理モニタリングレポートを踏まえて～
金融庁 総合政策局 リスク分析総括課 リスク管理検査室長
小笠原 規人氏
【第二部】14:10～15:10経営に資する監査に向けた＜みずほ＞の取り組みと今後の展望
株式会社みずほフィナンシャルグループ 役員室 執行役常務グループCAE
菊地 比左志氏
【第三部】15:20～16:20三井住友フィナンシャルグループにおける内部監査の取り組み
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 執行役員 監査部長
伊藤 誠治氏
16:20～16:40交流会（会場受講者限定 ※任意参加）
