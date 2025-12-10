茅乃舎より、2026年の干支“午（うま）”をモチーフにした「めでた缶」「初春招福だし5種ギフト」が数量限定で新発売！

株式会社久原本家

久原本家グループ（福岡県糟屋郡久山町 社主：河邉哲司）は、「茅乃舎だし」など和風調味料を販売する株式会社久原本家から、2026年1月1日（木）に、店頭販売限定にて「めでた缶」を新発売いたします。また、2025年12月1日には、「初春招福だし5種ギフト」の販売を開始いたしました。どちらも、2026年の干支である“午（うま）”や松竹梅など、新春を寿ぐ縁起の良いモチーフをあしらい、華やかなパッケージに仕上げました。年末年始のご挨拶にぴったりの商品も期間限定でご用意しております。

【めでた缶】

人気のだしスープ全5種を詰め合わせたキャニスター缶を、数量限定で新発売いたします。 2026年の干支である“午（うま）”をはじめ、縁起の良いモチーフをあしらい、新春の慶びを表現した華やかなデザインに仕上げました。中身を召し上がった後は保存容器としても長くご愛用いただけ、ご自宅用はもちろん、カジュアルなお年賀ギフトとしてもおすすめです。

【商品概要】

●商品名：めでた缶

●発売日：2026年1月1日（木）

※各店舗年始～

●価格：3,240円(税込)

●内容量：和風・洋風・中華風だしスープ/各5本

和風だしスープ梅/3本

和風だしスープ抹茶/2本

●販売チャネル：店舗限定

【初春招福だし5種ギフト】

年末年始にぴったりの5種類のだしを詰め合わせました。縁起の良い“午（うま）”をモチーフにした華やかなデザインの化粧箱入りで、お手土産にもおすすめです。

【商品概要】

●商品名：初春招福だし5種ギフト

●発売日：通販/WEB 2025年12月1日（月）

店舗 2025年12月22日（月）

●価格：3,456円(税込)

●内容量：茅乃舎だし(8g×5袋)、煮干しだし(8g×5袋)、野菜だし(8g×5袋)、めで鯛だし(8g×5袋)、昆布だし(6g×5袋)

●販売チャネル：茅乃舎全店舗/通販/WEB

【期間限定】年末年始にお役立ていただける商品を揃えました

何かと慌ただしい時期だからこそ、ほっと心を和らげ、来る年に思いをはせていただきたいという思いで、年末年始にお役立ていただける商品をご用意いたしました。ご家族やご友人の集まりや、帰省のお手土産として、ぜひご活用ください。

●茅乃舎だし御年賀贈答箱2026

人気の「茅乃舎だし」が、来年の干支（午）の絵柄が入った、「御年賀贈答箱」として限定発売。みんなで楽しめる「福笑い」の付録が付いてきます。江戸時代から伝わる正月遊びで、新年から福を呼び込みましょう。

●価格：1,890円(税込)

●容量：8g×22袋

●販売チャネル：茅乃舎全店舗/通販/WEB

●心ばかり御年賀

マチ付きの上質な袋に、茅乃舎だし・野菜だし・煮干しだしを詰め合わせました。年末年始限定のパッケージです。日ごろの御礼やご挨拶など幅広い用途でお使いいただけます。

●価格：1,566円(税込)

●容量：茅乃舎だし、煮干しだし、野菜だし

(各8g×5袋)

●販売チャネル：茅乃舎全店舗/通販/WEB

●お雑煮のだしとつゆ

だしを味わうすまし汁タイプのお雑煮。お好みの具材を準備するだけで簡単にお雑煮をお作りいただけます。

●価格：702円(税込)

●容量：大椀1人前×2回分

●販売チャネル：茅乃舎全店舗/通販/WEB

●白味噌雑煮のだしとつゆ

昆布のうまみが生きた「特製だし」と西京味噌使用の「専用つゆ」でつくるお雑煮。白味噌が溶けた上品な甘みのつゆは、だしの香りも豊かです。

●価格：756円(税込)

●容量：1人前×2回分

●販売チャネル：茅乃舎全店舗/通販/WEB

●年越しそば

だしを味わう、茅乃舎の年越しそば。だしを煮出すひと手間で、豊かな風味に仕上がります。だしとつゆ、そばまで一式をセットにしておりますので、慌ただしい年末に準備の手間がかかりません。

●価格：712円(税込)

●容量：1人前

●販売チャネル：茅乃舎全店舗/通販/WEB

●新春限定だしスープセット

新春限定で「和風だしスープ」と、「和風だしスープ 梅」の特別パッケージのアソートをご用意しました。福岡県太宰府市の神社『太宰府天満宮』の心字池に架かる太鼓橋をイメージしています。

●価格：1,296円(税込)

●容量：和風・梅だしスープ/各5本

●販売チャネル：店舗限定

【茅乃舎について】

『茅乃舎（かやのや）』は「茅乃舎だし」をはじめ、素材の良さを引き出した調味料・食品を販売し、地元の食材と日本食文化を継承する「食」のブランドです。福岡の里山にある「御料理 茅乃舎」を原点とし全国34の店舗と通信販売・WEBを通じてお客様にお届けしています。旬や歳時記を大切にしながら、食のよろこびを味わっていただけるレシピや料理の工夫もご提供しています。 https://www.kayanoya.com/(https://www.kayanoya.com/)

(ニュースリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承願います。)