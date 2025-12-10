アパマンショップ　47都道府県ダンス企画 第31弾は “鳥取” が舞台！

APAMAN株式会社

賃貸住宅仲介業において、店舗数＊1 および契約数＊2 ともに No.1 を誇る APAMAN株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：山崎戒）が展開する「アパマンショップ」は、ショートダンス動画シリーズ「砂丘と白うさぎの冒険ダンス」の新作として、「鳥取編」を2025年12月10日に公開いたします。

鳥取県の代表的な観光地である鳥取砂丘と、「因幡の白うさぎ」の神話をモチーフに、当社オリジナルキャラクターべあ～君と白うさぎたちが踊る15秒のダンス動画です。

本作は、TikTokやInstagram、YouTube など当社公式SNSアカウントにて配信し、若年層やファミリー層に鳥取の魅力を楽しく発信していきます。

ご当地べあ～君 鳥取

背景と目的

本企画は、アパマンショップが地域に根ざした活動を通じて各都道府県の魅力を発信し、地域の活性化を目指すことを目的として実施いたします。各地の象徴的な風景や名産品を背景に元気いっぱいの「べあ～君」がダンスを披露し、地域の魅力を広く発信いたします。

この取り組みは持続可能な開発目標（SDGs）目標11「住み続けられるまちづくりの実現」に寄与し、またSNSを通じた情報発信により地域への経済波及効果を生み出すことを目指し、目標8「働きがいも経済成長も」にも貢献いたします。

鳥取砂丘と白うさぎの冒険ダンス

鳥取砂丘をイメージした世界観

波打つ砂の丘を背景に、べあ～君と白うさぎたちがシンクロして踊る演出で、鳥取砂丘のスケール感と楽しさを表現しています。

「因幡の白うさぎ」をモチーフにしたキャラクター演出

かわいらしい白うさぎたちがぴょんぴょん跳ねる振り付けは、子どもでも真似しやすいシンプルなステップになっています。

誰でも真似できる“冒険ダンス”振り付け

手を大きく振る「砂丘ポーズ」や、最後にみんなで手を振る「バイバイ～」ポーズなど、SNSでのダンスチャレンジを意識した構成です。

鳥取

べあ～君 ご当地ダンス鳥取

ダンス振付

１.みぎむいて

２.ひだりむいて

３.みぎむいて

４.ひだりむいて

５.みぎを見上げて

６.バイバイ～

鳥取 :https://youtube.com/shorts/ffBtjfo8f4Y?feature=share砂丘と白うさぎの冒険ダンス

鳥取の住まい・暮らしの魅力発信

鳥取は、日本海と中国山地にはさまれた豊かな自然に恵まれ、四季の移ろいを身近に感じられるエリアです。市街地はコンパクトで渋滞も少なく、通勤・通学や日々の買い物がしやすい一方で、車で少し走れば鳥取砂丘や海水浴場、温泉地などアウトドアスポットがすぐそばにあります。家賃相場は全国的にも比較的手ごろで、庭付き一戸建てや駐車場2台以上の物件など、ゆとりある住まいを選びやすい点も魅力です。新鮮な海の幸や二十世紀梨などの地元食材、地域で顔の見える付き合いが残るあたたかな人間関係に支えられ、子育て世帯や移住者からも「安心して暮らせる」との声が多い鳥取。自然の豊かさと落ち着いた生活環境がバランスよく調和した、穏やかに暮らしを楽しめる地域として注目されています。

アパマンショップ鳥取

アパマンショップ鳥取エリアでは、鳥取市・米子市に7店舗を構え、地域密着の体制でお客様の住まい探しを支えています。鳥取市内の4店舗（田園町店・鳥取大学前店・鳥取店・行徳店）は、駐車場完備や駅徒歩圏内のロケーションが多く、学生や単身者、ファミリー世帯など幅広い層に対応。特に鳥取大学前店は駅徒歩1分で学生人気が高く、鳥取店・行徳店は5.0評価の高い接客が強みです。米子市の3店舗（米子店・米子駅前店・米子米原店）は、空港・最寄駅への送迎サービスを実施する店舗もあり、転勤者や新生活を迎える方に選ばれています。地域を知り尽くしたスタッフが、安心して相談できる住まい探しをお手伝いします。

鳥取県内のアパマンショップはこちら

https://www.apamanshop.com/tottori/shop/201-202/

公式SNSアカウント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49635/table/214_1_baacbd53b027c1ecabcf2a72ffd74355.jpg?v=202512100257 ]

【APAMAN株式会社】

APAMAN株式会社 （東京都中央区・代表取締役社長 山崎戒）は、EL CAMINO REA株式会社（東京都千代田区・代表取締役 大村浩次 ）の連結子会社で、日本最大級の加盟契約店舗数を誇る「アパマンショップ」ブランドの賃貸斡旋フランチャイズ（FC）事業を行う企業です。

URL： https://apamanshop-hd.co.jp/corporate-group/

アパマンショップ採用情報はこちら

URL： https://apamanshop-job.net/jobfind-pc/

