「イマリ・キャンドル・クリスマス 2025」大川内山に巨大サンタ登場中！

鍋島藩窯クリスマスイベント実行委員会（佐賀県・伊万里市・伊万里鍋島焼協同組合）は数々の話題のイベントを手がけるクリエイター「アフロマンス」率いる「Afro&Co.」とコラボし、2025年12月20日(土)・21日(日)の2日間、 「イマリ・キャンドル・クリスマス2025」を伊万里市大川内山 （佐賀県伊万里市大川内町乙1806）で開催します。

12月6日(土)から高さ10mの「巨大サンタクロース」が大川内山に登場し、「巨大えんとつキャンドル」や街並みを彩るイルミネーションと共に冬の街並みを明るく照らしています。

そのほか、12月20日(土)・21日(日)のスペシャルイベントにおける、至高のやきもの体験ができる多数のコンテンツ情報や、有名アーティストが出演するステージイベントのタイムテーブル等の情報を公開いたします。

スペシャルイベント：12月20日(土)～21日(日)の２日間

サンタ・イルミ ライトアップ期間：12月6日(土)～25日(木)

「イマリ・キャンドル・クリスマス」公式サイト：https://candle-christmas.com(https://candle-christmas.com)

最高級の磁器「鍋島」を創り出した鍋島藩窯大川内山は今年開窯350周年を迎えました。本実行委員会では、大川内山の魅力とやきものの価値を県内外の若い世代をはじめとする幅広い層に知っていただき、新たなファンを増やすことを目指しています。

キャンドルや光の演出に包まれた幻想的な冬の風景の大川内山で、特別なクリスマスを お楽しみください。詳細や最新情報は、公式サイト・公式SNSにて随時お知らせします。

大川内山の冬を彩る「巨大サンタ＆イルミネーション」

高さ10m！巨大サンタクロース 大川内山に登場中！

（12月25日(木)まで展示）

開窯350周年の節目を彩る、新たなコンテンツとして、やきものを抱えた高さ約10mの「巨大サンタクロース」がメインストリートに登場中！「巨大えんとつキャンドル」にアカリを灯します。

大川内山の街並みに突如現れる姿は圧巻！ここだけの景色をぜひご覧ください。

イルミネーションライトアップ

（17:00～21:00点灯）

あたたかい光のイルミネーションで、歴史ある街のメインストリートを明るく照らします。

ライトアップは12月6日(土)～12月25日(木)までお楽しみいただけます。

至高のやきもの体験プログラム

大川内山の窯元によるオリジナル企画が盛りだくさん。やきもので楽しむ限定のグルメやワークショップ、イマリ・キャンドル・クリスマス限定商品の販売など、約20の企画を実施します！

各窯元ならではの魅力を楽しめる企画を、一部ご紹介します。

カレーのアキンボコラボ by瀬兵窯

佐賀の鶏肉と野菜を使ったカレーをご用意。

瀬兵窯のうつわで楽しめます。

お皿選びのヒントにどうぞ。

クリスマス限定「モカジャバ」by虎仙窯

うつわで味わう、特製モカジャバ。

ふんわりホイップとチョコソースの香りとともに

虎仙窯のうつわをお楽しみください。

だるまペイントワークショップ by徳七窯

白磁のだるまへマーカーで絵付け体験。

作品はお持ち帰りいただけます。（約30分）

10:00～17:00/料金3,000円

アニマル絵付けワークショップ by冬山窯

うさぎ、シーサー、パンダのかわいらしい型で

絵付けを体験してみませんか。（約30分）

先着30名限定/料金3,500円

ファクトリーツアー by畑萬陶苑

絵付け・釉薬がけ・焼成を行う作業のご紹介！

１.14:00～ ２.17:00～ ３.18:00～ (約15分)

各回先着8名程度/料金:500円

アロマキャンドルスタンド by大秀窯

火の揺らめきとうつわの陰を楽しめる新作のアロマキャンドルスタンドを展示中。

数量限定で販売も。

温かな癒しの時間をお楽しみ下さい。

「イマリ・キャンドル・クリスマス 2025」ピックアップフード

会場内のクリスマスマーケットでは、温かくて美味しいフードやドリンクを多数販売します！

ここでは、イマリ・キャンドル・クリスマス限定で開発したフードをご紹介します。

えんとつわたあめ

えんとつから出る煙を模したえんとつわたあめ。

日本一長い！1メートル級のわたあめを好きな色で自分好みに作れます。

えんとつチュロス

えんとつキャンドルをイメージしてデコレーション！

赤い苺とホワイトチョコのイマリ・キャンドル・クリスマス限定チュロスです。

肥前やきもの圏デジタルポイントラリー

「イマリ・キャンドル・クリスマス」を一層楽しめるデジタルポイントラリーを開催します！会場でQRコードを読み取って、デジタルポイントを獲得。集めたポイントで宿泊券や特産品セットなど、豪華賞品の抽選に応募可能！さらに、同日開催の「アリタ・マシュマロ・クリスマス」とともに、両イベント会場では、開催中に獲得できるポイント数がアップ！イベント会場で是非チェックしてみてください。そのほか、肥前やきもの圏である佐賀県・長崎県の7つのやきものの産地に設置された42スポットでポイントが獲得できます！

〈ポイントラリー概要〉

開催期間 ：2025年10月11日(土)～2026年1月13日(火)

対象エリア ：肥前やきもの圏の7市町

（佐賀県：唐津市、伊万里市、武雄市、嬉野市、有田町／長崎県：佐世保市、波佐見町）

ポイントスポット：42か所

参加方法 ：下記のリンクまたはQRコードから、スマートフォンでご参加ください。

WEBサイト：https://app.raund.net/hizen2025/auth/signin(https://app.raund.net/hizen2025/auth/signin)

「イマリ・キャンドル・クリスマス 2025」ステージイベント ※出演時間順

キャンドルのあたたかい光で彩られた「キャンドルステージ」にて、ステージイベントを行います。

ゲストアーティストによる心地よい音楽ライブをはじめ、地元吹奏楽団や合唱部、ダンスチームなどの方々による演奏やパフォーマンスをお楽しみください。

「イマリ・キャンドル・クリスマス 2025」開催概要

開催期間

2025年12月20日(土)～21日(日)11:00～20:00

サンタ・イルミ ライトアップ開催中 … 12月6日(土)～12月25日(木) 17:00～21:00

会場

伊万里市 大川内山（佐賀県伊万里市大川内町乙1806）

開催目的

最高級の磁器「鍋島」を創り出した鍋島藩窯大川内山は今年開窯350周年を迎えました。

本実行委員会では、大川内山の魅力とやきものの価値を県内外の若い世代をはじめとする幅広い層に知っていただき、新たなファンを増やすことを目指し、イマリ・キャンドル・クリスマスを開催します。

イベント内容

巨大サンタクロースの展示

巨大えんとつキャンドルの展示

キャンドル＆イルミネーション

えんとつわたあめ

やきもので楽しむ限定グルメ

キャンドルステージ

キャンドルガーデン

クリスマスマーケット

やきもの職人体験（ワークショップ）

至高のやきもの体験プログラム（窯元企画）

イマリ・キャンドル・クエスト

参加費

入場無料

※会場内での飲食やコンテンツ体験には、別途料金が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。

当日の来場者数予測のため、参加予定の方はLINE公式アカウントから事前参加登録をお願いいたします。

LINE公式アカウント： https://lin.ee/WJKOrlJ

※登録は来場数の目安を把握するためもので駐車場の確保をはじめ、参加の保証をするものではありません

公式サイト

https://candle-christmas.com/

主催

鍋島藩窯クリスマスイベント実行委員会（佐賀県・伊万里市・伊万里鍋島焼協同組合）

企画

アフロマンス/Afro&Co.

会場

伊万里市 大川内山

山水画のような風景と卓越した焼物文化が息づく鍋島藩窯大川内山。江戸時代、佐賀藩鍋島家の御用窯として門外不出、採算度外視の最高品質の磁器「鍋島」を製作していました。今なお29の窯元が伝統の製法を守り、次の世代へと受け継いでいます。

この大川内山には、製陶の秘法を守った関所、お経石窯や清原窯などの登り窯跡、陶工の家などが見事に再現されている「鍋島藩窯公園」があります。山道を進むと古窯跡など歴史的文化遺産とともに様々な磁器のオブジェがあり、静かな街並みと自然に調和しています。レンガ造りの煙突や窯元が立ち並び、350年の歴史と伝統を感じさせます。

HP ： https://imari-ookawachiyama.com/

企画監修

アフロマンス

本名中間理一郎。1985年3月7日、鹿児島県生まれ、京都大学建築学科卒業。独創的なエンターテイメント企画を生み出すクリエイター、クリエイティブディレクター、イベントプロデューサー、DJ。

「世の中に、もっとワクワクを」をスローガンに、クリエイティブカンパニー「Afro&Co.」を立ち上げ、泡にまみれる体験型イベント「泡パ」や、120万枚の花びらに埋もれるチルアウトバー「SAKURA CHILL BAR by 佐賀」、光り輝く路面電車でやきいもを楽しむ「マグマやきいも電車」など、話題性豊かな企画を次々と打ち出し、

場所や世代を問わず、幅広い層から支持を得ている。

https://afromance.jp