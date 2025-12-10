【次世代ダンサーの頂点決定戦】全国規模ストリートダンスコンテスト「D-SHOCK 2025-2026 FINAL」2026年3月31日開催決定！
D-SHOCKファイナルのメインビジュアル
全国規模のストリートダンスコンテスト「D-SHOCK」（主催：株式会社Chord Prise、代表取締役：来栖直哉）は、2026年3月31日（火）に埼玉県所沢市のJAPAN PAVILION HALL Aにて、「Dance Competition Project D-SHOCK 2025-2026 FINAL」を開催いたします。
全国10回の予選を勝ち抜いたチーム約120組の精鋭が一堂に会し、各部門の全国王者を決定する今シーズン最大の決戦。総合優勝賞金30万円をかけた熱戦に加え、アーティスト平野莉玖（RIKU）、Ourin-王林-のゲストライブ、D.LEAGUE 2連覇のKADOKAWA DREAMSなどトップダンサーによる豪華パフォーマンスも披露されます。
▶ D-SHOCKとは
D-SHOCKは、2016年にスタートした全国規模のストリートダンスコンテストです。U-10（小学4年生以下）、U-12（小学6年生以下）、U-15（中学3年生以下）、OPEN（年齢制限なし）の4部門に分かれ、全国8エリア（仙台・神奈川・埼玉・東京・名古屋・大阪・福岡）＋海外（タイ）で予選を実施。オフライン予選とオンライン予選のハイブリッド形式を採用し、地理的制約を超えて全国・海外のダンサーが挑戦できる「次世代ダンサーの登竜門」として高い注目を集めています。
▶ 開催概要
■ イベント名
Dance Competition Project D-SHOCK 2025-2026 FINAL
■ 開催日時
2026年3月31日（火） 開場 12:30 / 開演 13:00
■ 会場
所沢さくらタウン JAPAN PAVILION HALL A（埼玉県所沢市）
https://tokorozawa-sakuratown.com/japanpavilion.html
■ 出演予定
約120組/名（チーム約120組)
■ 観客動員予定
約1,000名
■ 審査員
- Caori
- akihic☆彡
- Carlos Hikaru Takanashi
■ MC
MC YAS（年間100本以上のイベントMC）
チケット購入はこちら :
https://buzz-ticket.com/e/lxj06aadpw
▶ 豪華ゲスト陣が出演
❏ ゲストライブ
◆ 平野莉玖（RIKU）
アパレルブランド「RKS RICKY」代表。2024年メジャーデビュー、全国ツアー開催決定の今最も注目されるアーティスト。
◆ Ourin-王林-
元RINGOMUSUMEリーダー。バラエティ番組多数出演、ソロアーティストとして活躍中。
❏ ゲストダンスパフォーマンス
◆ BIG CHEESE company!!
akihic☆彡プロデュースの精鋭ダンスチーム。研ぎ澄まされたシンクロと唯一無二のパフォーマンスが魅力。
◆ KADOKAWA DREAMS
D.LEAGUE史上初の2連覇を成し遂げた伝説のプロダンスチーム。
❏ PICK UP DANCE
◆ Farm2City
◆ VIOLET
◆ キ宴crew
全日本大学ストリートダンス選手権優勝、アメリカ大会日本人初2連覇など、実力派ダンサーが集結。
▶ 賞品・副賞
■ 総合優勝：賞金30万円 + トロフィー + 賞状 + パネル
■ 各部門3位まで：トロフィー + 賞状 + パネル
■ オーディエンス賞：賞金3万円
▶ ファイナルの見どころ
❏ 全国＋海外から精鋭180組/名が集結
全国8エリア＋海外（タイ）の予選を勝ち抜いた実力派ダンサーが、総合優勝賞金30万円と全国王者の座をかけて激突。
❏ 世界レベルの審査員が厳正審査
世界大会2連覇、D.LEAGUE初代MOST CREATIVE DIRECTOR、国際的に活躍するトップダンサー3名が審査を担当。
❏ 豪華ゲストライブ＆パフォーマンス
メジャーデビューアーティストのライブ、D.LEAGUE 2連覇チームのパフォーマンスで会場を盛り上げます。
❏ 次世代スターダンサーの誕生
過去の優勝者からは多くのプロダンサーが誕生。ファイナルは「次世代ダンサーの登竜門」として、未来のスターを発掘する舞台です。
▶ チケット情報
■ 料金
・スタンディング：前売 4,400円 / 当日 5,500円
・シーティング：前売 5,500円 / 当日 6,600円
■ 販売開始日
2025年12月1日～
■ 購入方法
BUZZチケ：https://buzz-ticket.com/e/lxj06aadpw
■ 予選結果・ファイナリスト情報
https://d-shock.net/yosen
■ 公式情報
公式サイト：https://d-shock.net/
公式LINE：https://line.me/R/ti/p/%40055jrtlc
公式X：https://x.com/D_SHOCK01
公式Instagram：https://www.instagram.com/info.d.shock/
株式会社Chord Prise
社名：株式会社Chord Prise
代表者：来栖直哉
本社所在地：〒346-0003 埼玉県久喜市久喜中央4-9-20 相沢ビル1B
事業内容：ダンススクール事業、イベント制作・運営事業、オリジナルプリント事業、映像制作事業、教育事業、フォトスタジオ事業
HP：https://chordprise.com/
※株式会社Chord Priseは、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。
