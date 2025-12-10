CINCA、J&J事業創造における訪日インバウンド向けサービスの伴走支援を実施

株式会社CINCA

新規事業の0→1に特化した立ち上げ代行サービス「レンタル新規事業室」を運営する株式会社CINCA（本社：東京都港区 代表取締役 阿部拓貴 以下、当社）は、株式会社J&J事業創造（本社：東京都千代田区 代表取締役 野元 功一）における訪日インバウンド向けサービスの伴走支援を実施したことをお知らせします。

■背景

株式会社J&J事業創造は、グループ会社のアセットを活用し、訪日インバウンド向けサービスの創出に取り組んでいます。しかし、担当者1名のみで事業検証を推進していたことから、社内リソースの不足と新規事業に対するノウハウの欠如が課題となっていました。これらの状況を解消するため、CINCAに伴走支援をご依頼いただきました。

■CINCA支援内容

・課題発見／価値検証インタビューの実施

・事業アイデアの具体化とピボットの提案

・MVP提供に向けたリサーチおよび開発ロードマップの整理

事例インタビューの詳細はこちら

本プロジェクトの詳細は、下記の事例記事にてご覧いただけます。

https://cinca.tokyo/case/jjbd/

【株式会社CINCAについて】

新規事業の0→1に特化して立ち上げを代行する「レンタル新規事業室」を提供しています。他にも、新規事業研修、スタートアップ投資などを行う0→1に特化したスタートアップスタジオです。これまでに通信・金融・教育・食品・医療など幅広い業界で新規事業を創出しています。

【会社概要】

会社名：株式会社CINCA

所在地：東京都港区虎ノ門二丁目2番1号 住友不動産虎ノ門タワー17階

代表者：代表取締役 阿部 拓貴

URL：https://cinca.tokyo/

【お問い合わせ先】

株式会社CINCA

https://cinca.tokyo/contact/