【ティーン誌No.1雑誌ニコラ】星乃あんな、松尾そのま、稲垣来泉ら人気モデル8名がニコラ1・2月合併号表紙に登場！

中学生No.1ファッション誌ニコラ1・2月合併号（12月1日発売）にて、ニコラ公式YouTube「ニコラTV」のレギュラーメンバーとして活躍する星名ハルハ、星乃あんな、稲垣来泉、十文字陽菜、葉山若奈、松尾そのま、梨里花、相沢伊吹の8名がそれぞれのイメージカラーの衣装で豪華に表紙を飾りました。女優としても活躍中の星乃あんなは異例の4号連続表紙となりました。また、ニコラTVの最年少メンバーである相沢伊吹は今号が初表紙となります。

『ニコラ』1・2月合併号 表紙モデル／（左から）高1・星名ハルハ、中3・十文字陽菜、高1・星乃あんな、中2・相沢伊吹、中3・梨里花、中3・葉山若奈、中3・松尾そのま、中3・稲垣来泉 Photo／Tsutsumi Hiroyuki

ニコラ公式YouTube「ニコラTV」は今年3月にレギュラーメンバーが決定し、流行の発信やYouTubeらしいさまざまな企画に挑戦しています。誌面で見られるモデルとしての顔とはまた違った「ニコラTV」ならではの等身大の中高生としての表情にも注目ください。

ニコラTVメンバーによる表紙撮影の様子は、ニコラTVにて公開中です。

▶ https://www.youtube.com/watch?v=Kh0b-_aV65s&t=64s(https://www.youtube.com/watch?v=Kh0b-_aV65s&t=64s)

【ニコラTVとは】

中学生雑誌ナンバーワン！nicola（ニコラ）の公式動画チャンネル。ビューティからバラエティ企画まで幅広く発信中！YouTube登録者数11.7万人（2025年12月現在)。

雑誌発売日（毎月1日）と土曜13：00に配信。その他不定期でショート動画を配信中。

【ニコラTVメンバーのプロフィールを紹介！】

星名ハルハ（ほしな・はるは）

2009年10月21日生まれの16歳。高校１年生。172.5cm。東京都出身。アミューズ所属。レッド担当。ニコラTVリーダー。

ニコラ1の高身長と抜群のスタイルを持ち、高いアドリブ力でYouTubeを引っ張る頼れるリーダー。

https://nicola.jp/profile/hoshinahaluha/

（Photo/Ito Sho）

星乃あんな（ほしの・あんな）

2009年11月1日生まれの16歳。高校１年生。165cm。千葉県出身。エイジアプロモーション所属。ネイビー担当。

現在はニコラ生徒会長としてニコラを最前線で盛り上げており、ニコラTVでは優しく見守るサブリーダー。

現在放送中の『ぼくたちん家』ではばやしこ役として出演中。

https://nicola.jp/profile/hoshinoanna/

（Photo/Ito Sho）

稲垣来泉（いながき・くるみ）

2011年1月5日生まれの14歳。中学3年生。155.6cm。千葉県出身。研音所属。オレンジ担当。

癒し系ボケ担当として存在感を放っており、持ち前の演技力も活かした企画でも活躍。映画『ブラックショーマン』、NHK大河『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』など話題作に多数出演。

https://nicola.jp/profile/inagaki-kurumi/

（Photo/Ito Sho）

十文字陽菜（じゅうもんじ・ひなの）

2010年5月22日生まれの15歳。中学3年生。167cm。群馬県出身。ホリプロ所属。グリーン担当。

一般応募からニコラモデルに合格し、多方面に活躍の幅を広げている。バラエティ力も日々向上しており、鋭いツッコミと知れば知るほどクセのあるキャラが魅力。

https://nicola.jp/profile/jumonjihinano/

（Photo/Ito Sho）

葉山若奈（はやま・わかな）

2011年1月28日生まれの14歳。中学3年生。160cm。青森県出身。アミューズ所属。ブルー担当。

地方在住ながら、トレンドに誰よりも敏感で抜群のセンスが光る。個人SNSにも力を入れており、日々自分らしさを発信し続ける進化系インフルエンサー。

https://nicola.jp/profile/hayama-wakana/

（Photo/Ito Sho）

松尾そのま（まつお・そのま）

2010年5月26日生まれの15歳。中学3年生。159cm。大阪府出身。エイベックス・マネジメント・エージェンシー所属。パープル担当。

NHK Eテレ『天才テレビくん』や日テレ『超無敵クラス』等の経験を活かし、ゲラ担当らしく周りをハッピーに巻き込むニコラTVのバラエティ女王。

https://nicola.jp/profile/%ef%bd%8datsuosonoma/

（Photo/Ito Sho）

梨里花（りりか）

2010年7月20日生まれの15歳。中学3年生。161.6cm。東京都出身。Linkus Entertainment所属。ピンク担当。

不思議なオーラをまとうしっかり者、だけど実はやらかし担当。おっとりしたやさしさの奥にまだまだ未知の魅力が眠る存在。女優としても活躍中。

https://nicola.jp/profile/ririka/

（Photo/Ito Sho）

相沢伊吹（あいざわ・いぶき）

2011年4月19日生まれの14歳。中学2年生。162.7cm。神奈川

県出身。ディネアンドインディー所属。イエロー担当。

ニコラTVの最年少。力強い瞳の持ち主で、実はおしゃべりっ子な一面も。心強いお姉さんに囲まれながら、YouTuberとしてもモデルとしてもすくすく成長中。

https://nicola.jp/profile/aizawaibuki/

（Photo/Ito Sho）

【ティーン誌『nicola』とは？】

1997年創刊、今年で28周年を迎える、すべての女の子をかわいくするファッション雑誌。ファッション、ビューティー、学校ネタ、芸能を中心に、中高生の毎日が楽しくなるコンテンツを発信しています。ニコラ専属モデルは現在中1～高1まで27名が在籍しており、ドラマ、映画、バラエティでも活躍中。主なニコラモデルOGは、新垣結衣さん、川口春奈さん、池田エライザさん、藤田ニコルさん、飯豊まりえさん、永野芽郁さん、清原果耶さん、林芽亜里さん。

雑誌データ

【タイトル】ニコラ 2025年1・2月合併号

【発売日】2025年12月1日（月）

【特別定価】860円（税込）

【URL】http://www.nicola.jp/