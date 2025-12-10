【吉祥寺エクセルホテル東急】苺に恋する水曜日 苺をテーマにした夜のスイーツブッフェを3か月水曜限定で開催！

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社詳細を見る :https://www.tokyuhotels.co.jp/kichijoji-e/restaurant/sorae/plan/136733/index.html

吉祥寺エクセルホテル東急（東京都武蔵野市 総支配人 斎藤 美次）では、ラウンジ＆ダイニング「SORAE」にて、苺をテーマにしたスイーツブッフェ「SORAE Sweets Buffet～きらめく苺2026～」を、2026年1月7日（水）～3月25日（水）の毎週水曜日に開催いたします。

苺の香りが豊かに感じられるこの時期に合わせ、一年のはじまりを彩るスイーツブッフェをご用意しました。タイトルでもある「きらめく苺」は、苺そのものの艶やかさ・果汁の透明感・口いっぱいに広がる甘酸っぱさをそのまま表現しています。今年のテーマは「今年も、苺に恋をする」。 ひと口ごとに“好き”が深まっていくような、ときめきの時間をお届けします。

苺スイーツは、香りや食感の違いを楽しめる多彩なラインナップ。しっとりとしたスポンジにクリームと苺を重ねたショートケーキ、濃厚なカスタードと甘酸っぱい苺が調和するフレジェ、ローズがほのかに香るジュレの上で苺がきらめく「ストロベリージュレとローズジュレ」など、苺の個性を引き立てるメニューを揃えました。味わいの奥行きや香りの広がりを比較しながら、苺の魅力を“食べながら体験する”構成です。

また、「SORAE」ならではのセイボリーも充実。お客様の目の前で仕上げるパルミジャーノ・レッジャーノホールチーズのクリームパスタ、野菜マリネやリーフサラダなど軽やかなメニューを中心に、人気のオニオンカレーや温かいスープもご用意。甘さと塩味を往復しながら楽しめるため、ディナーとしてもご満足いただけるブッフェとなっています。

水曜日は一週間の折り返し。お仕事帰りや学校帰りでも気軽にご利用いただけるよう、夜のみの開催といたしました。週末とは異なる落ち着いた雰囲気の中で、大切な方とのご褒美時間をお過ごしいただけます。時間制限は設けておりません。大切な方や気の置けない仲間と過ごすひとときを、どうぞ心ゆくまでお楽しみください。

本ブッフェは毎年ご好評をいただき、例年早い段階で満席となるお日にちもございますので、お早目のご予約をおすすめいたします。

「SORAE Sweets Buffet～きらめく苺2026～」概要

■場 所 ラウンジ＆ダイニング「SORAE」(吉祥寺エクセルホテル東急 2階)

■提供期間 2026年1月7日（水）～3月25日（水） 毎週水曜日

■提供時間 17:30～21:30(L.O.21:00)

■料 金 大人 5,000円 4歳～12歳 3,000円 ※3歳以下無料

■メニュー例

＜スイーツ＞ショートケーキ、フレジェ、ストロベリータルト、シュークリーム、ロールケーキ、ミルクレープ、ストロベリーティラミス、カップケーキ、割りチョコ、クッキー各種、ストロベリージュレとローズジュレ、グラスミルフィーユ、ミルクチョコのパンナコッタ

＜オープンサンドウィッチ＞

ポテトサラダ、ツナサラダ、オニオンスライス、スライスハム

＜セイボリー＞

パルミジャーノレッジャーノホールチーズで作るパスタ、SORAEカレー、ベジタブルマーケット（野菜のマリネ各種）、リーフサラダセレクション、スペシャルスープ、フライドポテト、フライドチキン

＜ソフトドリンク 各種＞

ラウンジ＆ダイニング SORAE 内観イメージ

※表示料金にはサービス料12％、消費税10％が含まれております

※食物アレルギーのある方は、予めスタッフにお知らせください

※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます

※写真はイメージです

※法令によりお車を運転される方、20歳未満のお客様へのアルコールの提供は一切お断りいたします

【吉祥寺エクセルホテル東急 アクセス】

東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目4番14号JR中央線・京王井の頭線吉祥寺駅（北口）から徒歩8分

首都高速＜高井戸ランプ＞から15分

お客様からのお問合せ先

吉祥寺エクセルホテル東急 ラウンジ&ダイニング「SORAE」 0422-29-3081