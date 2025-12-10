【ロイヤルパークホテル】肉の魅力に出会う祭典「MEET the MEAT BUFFET」を「シンフォニー」にて1/9より開催。

三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社

ロイヤルパークホテル（所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町2-1-1、総支配人：小澤 幸一）では、2026年1月9日（金）～2026年2月28日（土）の期間のうち、金～日・祝日限定で、1F シェフズダイニング「シンフォニー」にて「MEET the MEAT BUFFETミート ザ ミートブッフェ～肉の魅力と、新たな出会い～」を開催いたします。

■世代を超えて楽しめる肉の祭典！肉好きの夢を叶える「MEET the MEAT BUFFET」が新登場。

ミート ザ ミートブッフェ

U R L ：https://www.rph.co.jp/restaurants/plan/vsjexz9oqewi

お正月明け最初の「シンフォニー」のブッフェは、お子様から大人まで、誰もが豪快にお肉を堪能できるブッフェが初登場。合鴨のパストラミを爽やかな酸味のベリーソースで仕上げた一品や、彩り豊かな野菜を巻き込んだチキンのガランティーヌをはじめ、お肉料理の合間にさっぱりと楽しめる野菜のピクルス、生ハムとクリームチーズを合わせた一口サイズのマリネなど多彩な前菜が並びます。

また、当ホテル自慢の和牛ローストビーフには、グレービーソースやトリュフ醤油、さらに粒マスタードを効かせたソースをご用意したほか、酢飯とローストビーフを組み合わせたロールケーキ仕立てのユニークな一皿も登場。低温調理した豚肉を香草パン粉で包み焼きにしたポーク料理は、香り高く食欲をそそります。そのほか、見た目のインパクト抜群のベーコンで巻いたミートローフや、トマトで煮込んだ仔羊と野菜の煮込み、砂肝とレンコンを合わせたコンフィなど、肉の旨みを存分に引き出した料理が揃います。さらに牛肉の旨みが溶け込んだスープや、ソーセージと野菜を煮込んだポトフなど、寒い時期に嬉しいスープもラインナップ。お子様向けには豪快にかぶりつけるフランクフルトや定番のから揚げ、チキンカレー＆ライスもご用意し、ご家族そろってお楽しみいただけます。

またデザートコーナーには、季節を迎える真紅のイチゴをテーマにしたシフォンケーキやゼリー、パンナコッタ、カップケーキなど多彩なスイーツが並び、パティシエおすすめのショートケーキもご堪能いただけます。世代を問わず楽しめる肉料理の数々と華やかなイチゴのスイーツで、心ゆくまでブッフェの魅力をご満喫ください。

■「MEET the MEAT BUFFETミート ザ ミートブッフェ～肉の魅力と、新たな出会い～」 概要

期 間：2026年1月9日（金）～2026年2月28日（土）金～日、祝日限定

※除外日：1月12日（月・祝）

時 間：17：30～21：00

店 舗：1F シェフズダイニング「シンフォニー」

料 金：お一人様 8,500円／お子様（4～12歳） 4,000円

予 約・問合せ：03-5641-3600（レストラン予約専用ダイヤル 受付時間9:00～19:00）

※肉の日特典：２と９がつく日に4名様以上のご来店で1名様無料（要予約）

※料金には消費税・サービス料が含まれます。※画像は全てイメージです。

※内容は変更になる場合がございます。

ロイヤルパークホテルについて

お客様の幅広いニーズにクオリティの高いサービスをご提供するフルサービス型ホテルとして、1000平方メートル を誇る宴会場、直営レストラン・バーを備え、1989 年に開業。「CHIC TOKYO STAY～粋な街の、意気なおもてなし～」をコンセプトに、新旧が交差する街、東京・日本橋に位置するホテルとして“粋で洗練されたおもてなし”でお客様をお迎えしてまいります。

ロイヤルパークホテル外観

所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町2-1-1

客 室 数：419室

館内施設：レストラン、バー、宴会場、茶室（耕雲亭）、チャペル、神殿、ショッピングアーケード、美容室、理容室、リラクゼーションサロン、写真室、衣裳室、フラワーショップ、日本庭園など

アクセス：東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅に直結（4番出口）

東京メトロ日比谷線「人形町」駅より徒歩約5分（A2出口）

都営浅草線「人形町」駅より徒歩約8分（A3出口）

URL：https://www.rph.co.jp/

ロイヤルパークホテルズについて

ロイヤルパークホテルズは、全国に23ホテル・5,390室を展開しております。三菱地所ホテルズ&リゾーツ株式会社が計画・運営し、2025年1月に公開した新指針【Vision＆Credo／Value／Service Standard】に沿って、私たちだからこそ提供できるサービスや価値をお届けいたします。今後も新規ホテル出店を進め、チェーン拡大とブランド力の向上を図るとともに、グループ一体となって持続可能な社会の実現に向けて取り組んでまいります。