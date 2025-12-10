NTTデータNJKのマンション管理組合向け支払承認サービス「NJK承認8」に、TRUSTDOCKのeKYCサービスを導入

株式会社TRUSTDOCK

株式会社TRUSTDOCK (東京都中央区、代表取締役：千葉 孝浩) は、株式会社NTTデータNJK（東京都中央区、代表取締役社長：小寺 基夫）が提供するマンション管理組合会計ソフト「FMS-組合会計」内の口座承認・振替サービス「NJK承認8」に、eKYC (オンライン本人確認) サービス「TRUSTDOCK」の提供を開始しました。

eKYCサービス「TRUSTDOCK」導入の背景とねらい

本人確認手法を郵送からデジタル化することで、利便性向上と業務効率化を実現

「NJK承認8」は、NTTデータNJKが提供するマンション管理組合会計ソフト「FMS-組合会計」の一部として、管理組合の理事長や管理会社がPCやスマートフォンを用いて支払承認を行い、管理組合の口座から振込が可能となるサービスです。

これまでマンション管理組合では、毎年の理事長選任時に、新たに理事となった住民の管理組合口座へのアクセス権限管理において、郵送による本人確認を実施していました。この方法では手続きに時間がかかり、住民や管理会社の負担となっていました。

こうした課題を解決するため、このたびTRUSTDOCKのオンライン本人確認サービス「TRUSTDOCK」導入に至りました。管理組合に紐づいた銀行口座に、入出金管理用アカウントを付与する際の本人確認プロセスをデジタル化することで、利便性を高め、本人確認に要する期間短縮と業務効率化を実現します。

導入の決め手

株式会社NTTデータNJKより

ニーズや予算に合わせた提案で、コストを抑えて利便性の高い仕組みを実現

「マンション管理業界においても、DX化の流れは避けられないものとなっています。

本人確認のDX化を検討するにあたって、TRUSTDOCK社からは当社のニーズや予算に適したスペックを提案いただきました。また「NJK承認8」にシームレスに組み込むことができる点も決め手となり、導入に至りました。これによってシステム提案・展開時の初期コストや運用コストを抑えつつ、ユーザーにとって利便性の高い仕組みを実現できました。」

eKYCサービス「TRUSTDOCK」について

「TRUSTDOCK」は、eKYC（オンライン本人確認）業務に関するソリューションを、顧客ニーズに合わせてワンストップでご提供する、累計導入社数業界No.1※のサービスです。

犯罪収益移転防止法をはじめ、各種法令に対応したeKYC手法を専門的知見からご提案。法人確認や反社会的勢力リスクチェックにも対応しており、さまざまなAPIを組み合わせて、行政・金融・人材・不動産・ECなど幅広いサービスでスマートな身元確認を実現しています。

さらに、APIやSDKなどテクノロジー基盤の提供だけではなく、24時間365日の確認作業まで一気通貫で対応。本人確認業務における「法令対応」「テクノロジー」「業務プロセス」のすべてを一体化し、“適切な本人確認がなされている状態”を提供するBPaaS（Business Process as a Service）モデルのeKYCサービスとして、最適なDXソリューションをご提案いたします。

サービスサイト：https://biz.trustdock.io/

※ 2024年12月時点での、eKYCのコア機能を自社開発しているサービスにおける導入社数（東京商工リサーチ調べ）

【会社概要】

会社名：株式会社NTTデータNJK

代表取締役社長：小寺 基夫

所在地：東京都中央区新富二丁目3番4号 NJKビル

URL：https://www.njk.co.jp/

社名 : 株式会社TRUSTDOCK

代表取締役 : 千葉 孝浩

所在地 : 東京都中央区京橋3-1-1 WeWork東京スクエアガーデン

URL：https://trustdock.co.jp/