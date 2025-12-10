カレンダーアプリ ADAY、iPad版・Mac版を正式リリース。日々の予定と写真をもっと美しく、もっと身近に。

有限会社ニューズコーポレーションADAY - アルバムになるカレンダー。

予定の中で写真が自動でまとまるカレンダーアプリ「ADAY（エーデイ）」の最新版となる ADAY 3.1 を本日リリースしました。

今回のアップデートでは、iPadOSおよびmacOSに正式対応し、スマートフォンだけでなく、より広い画面で日々の予定と写真を管理できるようになりました。

macOS版では、ネイティブアプリとして動作することで、大きなディスプレイでの写真表示、ショートカット、ゆったりと写真を眺めながらのスケジュール管理など、デスクトップならではの快適さを実現しています。

ADAY 3.1 アップデート内容

■ iPadOS版・macOS版正式リリース

今回のアップデートで、ADAYを大画面デバイスで利用できるようになりました。

月カレンダーと1日の予定タイムラインなどの情報が1つの画面上に整理され、より効率的な予定確認が可能になります。

macOS版では、ネイティブアプリとして動作し、より快適に利用できます。

・大きな画面で、1ヶ月～数ヶ月分の写真付きカレンダーを一望できる

・キーボード操作・ショートカット対応により素早い予定の登録・編集が可能

・仕事中でもスマホに触れずに予定管理が完結

特に デスクトップ環境を日常的に使うユーザー（社会人・学生・PC作業者） にとって「常に開いておけるカレンダー」として利用できます。

■ 新しいアプリアイコンに刷新

ADAYらしさをより明確にし、テーマカラーである青をベースとしたアイコンにアップデートしました。

■ 通知時間を追加

・予定開始時刻通知（ADAY + 限定）

・10分前通知（ADAY + 限定）

・同一予定に複数通知を設定可能

をアップデート。

細かな時間調整が必要なスケジュール管理に対応しました。

■ 毎日のスケジュールページでのカレンダーセット切り替えに対応

1日の予定画面のまま仕事用・学校用・家族用など自分のルールごとの切り替えが可能になります。

・仕事とプライベートを混ぜたくない

・見る情報を必要な時だけ絞りたい

のような場面で簡単に仕事・家族・プライベートなどを切り替えられます。

ADAYとは

ADAYは予定管理と日々の記録を一つの画面で見られる、デザイン性と使いやすさを重視したカレンダーアプリです。

画面レイアウト・余白・色使い・文字サイズなどを細かく調整し、予定の見やすさと全体の整理感を提供することを目的にデザインしています。必要な情報に素早くアクセスでき、毎日開くカレンダーとしてストレスが少ない操作性を実現しました。

主な特徴

・予定ごとの写真を自動紐づけし、写真を表示する独自レイアウト

・グループカレンダー共有機能（家族・学校・イベントなど）

・複数のカレンダーセット作成・切替

・デバイス間でのデータ同期（iPhone / iPad / Mac / Android）

単に記録を残すだけでなく、それが見返しやすい形で蓄積されていくこと。

そのためのUIと表示構造にこだわって設計されたのがADAYです。

今後の展望

ADAYは、より深い振り返り体験や記録の自由度向上を目指して開発を継続中です。

写真・日記・予定が生活の中で自然に積み重なる設計を主軸に、引き続きアップデートを予定しています。

【対応OS】

iOS / iPadOS / macOS / Android

【アプリダウンロード】

iOS, iPadOS, macOS(AppStore) : https://apps.apple.com/jp/app/6479296075

Android(GooglePlay) : https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.newsco.applepie