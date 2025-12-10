独自技術「シルクプレート(R)」搭載でプロも太鼓判　今年のホリデーギフトにはKINUJO「シルクプレート(R)ヘアアイロン」シリーズで冬の乾燥にも負けない憧れのうるツヤ髪を贈ろう

株式会社KINUJO

株式会社KINUJO（キヌージョ、本社：東京都千代田区、代表取締役：浜田智章）が販売するヘアアイロン「シルクプレート(R)ヘアアイロン」シリーズは、KINUJO人気No.1アイテムです。この度、ホリデーシーズンにあわせ、ベロアリボンを使用した限定ショッパーが登場。年末年始の心躍る季節に向け、冬の乾燥に負けないおうち美容を格上げするギフトセレクションを展開します。

一年で最もギフト需要が高まるこの季節、KINUJOは独自の「シルクプレート(R)」技術を搭載した製品を通じて、大切な人へ「潤いとツヤ」を贈る特別な提案を行います。

■冬の乾燥に、別格の潤いとツヤを。

～KINUJO独自技術「シルクプレート」が叶える上質なヘアケア～

KINUJO独自技術「シルクプレート(R)」は、髪に極上のトリートメント効果をもたらします。2012年の創業以来、進化を続けるこのプレートは、高密度の特殊素材でできており、“ダメージを抑えて思い通りのスタイルを叶える”という、スタイリングの常識を変えたKINUJO独自のプレートです。

■製品特徴

＜ポイント01＞髪の水分を守る

一般的なアイロンで髪のダメージ源となる「水蒸気爆発（髪の水分が急激に蒸発する現象）」を200℃の高温下でも防いで髪をダメージから守ります。優れた保湿力で髪の内部の水分を守り、乾燥しがちな冬でも潤いをキープし、ワンランク上の美しいツヤ髪が実感できます。

＜ポイント02＞摩擦ダメージを最小限に抑える

滑らかなプレートが、キューティクルを傷つけることなくソフトに髪にアプローチ。一般的なプレート素材と比較しても摩擦による髪への負担が少なく、ストレスフリーな操作性で、プロの技術のような仕上がりを可能にします。

＜ポイント03＞美しいヘアカラーをキープ

熱による色素破壊やカラー剤の流出を軽減し、ヘアカラーの色落ちや退色を抑制します。サロンで手に入れた美しい髪色を、長く保ちます。

その他製品特長

数あるKINUJO製品の中でも、ギフトとして特に人気が高いのが「シルクプレート(R)ヘアアイロン」シリーズです。

■「シルクプレート(R)ヘアアイロン」シリーズとは

KINUJOの主力であるシルクプレート(R)ヘアアイロンシリーズは、「シルクプレート(R)」搭載により、髪の水分を守りながら、理想のスタイリングを実現します。

製品名：絹女～KINUJO～ ストレートアイロン

価格：\24,200円（税込）

髪のうるおいを保ちながら、理想のスタイリングを実現。秘密は、2012年の創業以来、進化し続けている独自素材KINUJOのシルクプレート(R)。髪表面の摩擦ダメージを抑えるため、引っ掛かりのない使い心地でストレスフリーです。

キューティクルを整え、うるツヤ髪へとやさしく導き、髪のポテンシャルを最大限に引き出します。

URL：https://kinujo.jp/products_kinujo/

製品名：KINUJO 2WAY IRON（26mm/32mm）

価格：\29,700(税込)

1台でストレートとカールを叶える圧倒的実力派アイテム。 4パーツ構造により、ストレート専用プレートとカール専用パーツがどちらも妥協のない美しさを実現します。シルクプレート(R)搭載により、髪の水分を守りながら、さらツヤストレートとうるツヤカールを自由自在に実現。

URL：https://kinujo.jp/products_2way/

製品名：KINUJO MINI IRON -deux-（ドゥー）

価格：\12,100 (税込)

手のひらサイズで超軽量ながらパワフルな1台。シルクプレート(R)はクッション性が高く、髪をつぶさずスタイリングできます。ボディは丸みがあり、カール時も操作性抜群です。コンパクトなため持ち運びだけでなく、前髪のお直しやショートヘア、メンズにもおすすめです。

URL：https://kinujo.jp/products_mini_deux/

■プロが語る、KINUJO「シルクプレート(R)」が選ばれる理由とは

妥協のない製品づくりを続けるKINUJOは、令和の美容業界をリードする新時代のカリスマ美容師・美容室である「KAMI CHARISMA（カミカリスマ）」からも熱い支持を集めています。その確かな機能性から美容師やプロフェッショナルからも絶賛されています。

【株式会社AMA 代表取締役/株式会社Omnibelle 代表取締役 間嶋崇裕】

KINUJOの製品は、プロの要求水準をクリアする高い機能性と洗練されたデザインを兼ね備えています。最も注目すべきは、独自技術「シルクプレート(R)」。髪へのダメージを徹底的に軽減し、キューティクルの損傷・乾燥を徹底的に防ぎます。これは、ダメージを抑えつつ理想のスタイルを叶えるという美容師の長年の理想を現実にした画期的な技術です。アイロン操作が苦手な方でも、自宅でサロン帰りのような仕上がりを再現できる、自信を持っておすすめできるシリーズです。

＜プロフィール＞

株式会Omnibelle 代表取締役。多くの有名女優・タレント・モデルのヘアメイクを手がけるトップビューティシャンとして、サロンワークのほか、コンテスト審査員、商品開発・イベント企画、CM・TV出演、国内外セミナー講師、スクール教育、各種ショーや雑誌でのヘアメイクなど幅広く活動。全国の美容サロンに向けたSNSブランディング支援では、フォロワー増加や新規集客・売上アップに大きく貢献し、さらに美容師団体【CHARIIII】を設立し、被災地支援や募金活動など社会貢献にも精力的に取り組んでいる。

【AMA TOKYO代表取締役 蓬莱 たける】

韓国ヘアは透明感溢れる髪がとても大事です。KINUJOのシルクプレート(R)は、熱を与えるほどツヤが増すような仕上がりで、サロンでつくる質感を自宅でも再現しやすいのが、とても魅力です。毛先の乾燥を防ぎながら柔らかいカールがつくれるので、スタイリングが苦手な方でも失敗しないアイロンとして沢山ご紹介しております！今年のクリスマスギフトを選ぶなら、毎日使って艶髪になれKINUJOのアイロンは本当に喜ばれると思います。

＜プロフィール＞

株式会社HRK 代表取締役 / 韓国特化型美容師。デビュー後わずか1年3ヶ月で技術売上500万円を突破し、グループマネージャーに就任。2022年5月、株式会社HRK 代表取締役に就任。韓国スタイルのスペシャリストとして活躍し、2024年「salon style award」で日本一を受賞。全国でセミナー講師を務め、日韓の美容の架け橋として活動中。

【株式会社COA代表取締役社長 青木 大地】

KINUJOのシルクプレート(R)は、髪の水分量を保ちながら熱を均一に届けるため、仕上がりの質感が非常にしなやかで、思わず触れたくなるような自然な艶が生まれます。過度に熱を当てずに質感を整えられるので、COAが大切にしている“本来の髪が持つ美しさを最大限に引き出す施術”とも相性がよく、幅広い髪質で安定した仕上がりを実現できます。サロンと同レベルの完成度を自宅でも再現しやすい点も大きなメリットで、プロとして長期的に髪のコンディションを守りながらスタイリングを楽しんでいただけるアイロンとして自信をもって推奨しています。

＜プロフィール＞

銀座駅前に計170坪サロンCOA GINZAをオープン。計6店舗経営。自社ブランドCOA PLUS開発責任者。国内130店舗販売、世界展開。美容師としても月間500万円売り上げながらも経営戦略、自社商品薬剤開発、大手メーカー開発協力と活動は多岐にわたる。再現性のあるスタイル、艶髪デザインで圧倒的なリピート率を誇る。

【及川天和 原宿CEO】

KINUJOのアイロンは、日々サロンワークをしながら多くのお客様の髪に触れる中で、「髪を守りながら仕上がりの質を最大化できる」数少ないアイロンだと感じています。一番の魅力は、KINUJO特有のシルクプレート(R)のなめらかさ。前髪や顔まわりのような細かい部分でも、摩擦や引っかかりがほとんどありません。美容師にとって、前髪・顔まわりはお客様の印象を決める「一番嘘がつけない場所」。KINUJOのアイロンは 仕上がりの柔らかさ・丸みのニュアンス・ツヤの出方までコントロールしやすい。毎日のスタイリングがもっと簡単に、もっと楽しくなる。そのための一歩としてKINUJOは本当におすすめできるアイロンです。

＜プロフィール＞

前髪と顔周りのデザインに特化した“前髪の神様”として、20～30代女性を中心に高い支持を集めている。「人の第一印象の8割は髪型で決まる」という考えのもと、小顔カットや透明感カラー、髪質改善ストレートまで、一人ひとりの骨格・髪質・ライフスタイルに合わせた上品でナチュラルなスタイル提案を得意とする。SNS総フォロワー数は50万人超。テレビ・雑誌出演やセミナー講師など、多方面で活躍している。

■ホリデーシーズンを彩る限定デザインショッパーが登場

ホリデーシーズン限定で、KINUJO製品をご購入いただいたお客様へ、特別なデザインの限定ショッパーが登場。ホリデームードを高める真っ赤なベロア素材は、自分自身へのご褒美や大切な方へのギフトに、華やかさと高級感を演出します。

＜対象店舗＞

公式オンラインショップ、楽天市場、Qoo10、LINEギフト、ドン・キホーテの一部店舗

※Amazonではご利用いただけません。

※公式オンラインショップでは、ラッピングサービスもご利用いただけます。



■ほかにもKINUJOではギフトにおすすめの製品が盛りだくさん！

製品名： KINUJO Silk Rich Pillowcase（シルクリッチ ピローケース）

価格：\13,200(税込)

URL：https://kinujo.jp/nightcap-pillowcase/

販売店舗：全国の家電量販店、公式オンラインショップ、楽天公式ショップ、ZOZOコスメ公式ショップ

素材：シルク100%

カラー：シャンパンゴールド

サイズ：H43×W63cm（一般的な枕に対応したサイズ）

カバータイプ：両面シルクタイプ

形式：封筒式

睡眠時間を「おうち美容」に変える上質なヘアケアアイテム。髪と枕との摩擦は、寝ている間に枝毛や切れ毛を引き起こす大きな原因となります。シルク100%の滑らかな素材が、寝返り時の摩擦ダメージを極限まで軽減。さらにシルクの優れた保湿力で、冬の暖房による就寝中の髪の乾燥を防ぎ、翌朝、まとまりやすくツヤのある美髪へと導きます

製品名：KINUJO PRUME TOWEL（プリュム タオル）

価格：\22,000（税込）

URL：https://kinujo.jp/products_towel/

販売店舗：公式オンラインショップ、楽天公式ショップ

サイズ：70×140cm

インドの特定の地域でのみ栽培される希少な超長綿（スビンコットン）の中でも、最も繊細な1番摘み・2番摘みのみを厳選した「スビンゴールド」を採用。しっとりなめらかな肌触りとシルクのような光沢が特徴です。

また、ツイスト無撚糸という撚り方を採用しつつ、今治タオル基準（5秒）をクリアする卓越した吸水性を実現。高級感のあるシルバーのロゴ刺繍を施し、ホテルライクな空間にも馴染む、上質なヘアケアのためのタオルです。

製品名：KINUJO Hair Dryer Voyage（ボヤージュ）

価格：\35,200(税込)

URL：https://kinujo.jp/products_dryer_world/

販売店舗：全国の家電量販店、公式オンラインショップ、楽天公式ショップ、ZOZOコスメ公式ショップ

型番：HW001

電源：AC100-240V 50/60Hz

消費電力：1000W

本体サイズ：約155（W）×50（D）×180（H）mm

本体質量：約290g（本体のみ）

コードの長さ：約2ｍ

風量調節：2段階（弱風、強風）

温度調節：冷風/温風

大風量と遠赤外線の力で、「うるツヤ速乾」を叶えるKINUJOのドライヤー。毎日のドライ時間に取り入れるだけで、まとまりやすく、スタイリングしやすい美髪へと導きます。非常にパワフルな風なので、ロングヘアの方でも速乾が実現。コンパクトに折りたためるので、旅行バッグの隙間にも簡単に入れることができます。

■KINUJOについて

KINUJOはモノを売る企業ではなく、一人一人のライフスタイルに “美を彩る” 企業を目指しています。すべての人の‟内面の美“を開花させるというフィロソフィーのもと、使う人の快適性と高機能を両立させる妥協のない製品創りを自負しております。2012年の創業以来、一貫した理念を貫き“ヘアケア家電のパイオニア”としてこれからも美容家電業界に貢献して参ります。

■会社概要

商号：株式会社KINUJO（キヌージョ）

代表取締役：浜田 智章

所在地：東京都千代田区六番町7-11

URL：https://www.kinujo.jp/