あれもこれも楽しめる、allemore（アレモア）シリーズ　3個のミニスタンプがセットになった「nototo 10（ノトト テン）専用スタンプ」発売

シヤチハタ株式会社

ユーザーファーストを追求し次の100年も「しるしの価値」を提供し続けるシヤチハタ株式会社※（代表取締役社長 舟橋 正剛 本社：愛知県名古屋市）は、この度、10個のミニスタンプをひとつにまとめたスティック型スタンプ「nototo 10（ノトト テン）」シリーズに、3個のミニスタンプと補充インキパッドがセットになった「nototo 10 専用スタンプ」と、「nototo 10」のミニスタンプや補充インキパッドを自由にカスタマイズして収納できる「nototo 10 専用スティック」を加え、2025年12月17日（水）より公式オンラインストア「シヤチハタオフィシャルショップ」にて発売します。

※社名表記は「シャチハタ」ではなく「シヤチハタ」です。

「nototo 10 専用スタンプ」の印面セットは、記録、時間、文具など12テーマに沿った絵柄となっています。また、「nototo 10 専用スティック」は、「nototo 10」の専用ケースで、お好きな専用スタンプや補充インキパッドを収納して、オリジナルの「nototo 10」を作ることができます。ペンケースに収まりの良いスティック型のミニスタンプなので持ち運びにも便利！お家だけでなく外出先でも手軽に手帳時間が楽しめます。インキは裏抜けしづらく、油性顔料なので水性ペンでカラフルに色を塗ったデコレーションも楽しめます。

なお、12月18日（木）から開催される文具女子博2025でも販売します。

●商品イメージ

●「nototo 10 専用スタンプ」商品特長

・12テーマの専用スタンプ

3個のミニスタンプと補充インキパッド1個がセットになっています。記録、時間、文具など12テーマからお好みのスタンプを自由に選べます。

・油性顔料だから水性ペンを塗ってもにじみにくい

スタンプの上から水性ペンでカラフルに色を塗ったデコレーションも楽しめます。

・スティックに収納可能な補充インキパッド付き

印影が薄くなってきましたら、印面に補充インキパッドを

30秒ほど重ねるだけで、簡単にインキ補充ができます。

●「nototo 10 専用スティック」商品特長

・自分だけのnototo 10が作れる！

専用スティックに専用スタンプや補充インキパッドを収納することで自由にカスタマイズしたオリジナルのnototo 10を作ることができます。

●商品ラインナップ＆なつ印見本

印面サイズ：7×7mm

●希望小売価格

＜商品に関する消費者の方のお問い合わせ先＞

シヤチハタお客様相談室 TEL：052-523-6935