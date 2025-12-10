『パンどろぼう　せかいいち たのしい おりがみ』1/21発売決定

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（東京都千代田区）は、絵本シリーズ「パンどろぼう」より『パンどろぼう せかいいち たのしい おりがみ』を2026年1月21日（水）に発売します。

●『パンどろぼう せかいいち たのしい おりがみ』ご紹介

絵本「パンどろぼう」シリーズのキャラクターやパン・おにぎりなどが市販のおりがみで折れちゃうおりがみブック！

パンどろぼう・にせパンどろぼう・なぞのフランスパンなどユーモアあふれるキャラクターたちが市販のおりがみでかわいく再現できるほか、『パンどろぼう』に登場するパンや『パンどろぼう おにぎりぼうやのたびだち』に登場するおにぎりなどを作ってごっこ遊びも楽しめる１冊です。

▲６巻『パンどろぼうとりんごかめん』までに出てきたキャラクターが市販のおりがみで折れます。

折る工程はすべて写真でわかりやすく掲載。

▲絵本に登場するパンやおにぎり、トングやトレーを折って遊べます。

・作って、遊んだり使ったりできるオリジナルおりがみ付き！

５巻『パンどろぼうとほっかほっカー』に登場するほっかほっカーのブレスレットや可愛いミニメモちょうなど、自慢したくなるアイテムを作ることができます。

▲作るだけではなく、遊んだり使ったりできるから、ずっと楽しめます。

・書誌情報

『パンどろぼう せかいいち たのしい おりがみ』

原作：柴田ケイコ

折り紙：いしばし なおこ

定価： 1,540円（本体1,400円＋税）

発売日：2026年1月21日予定

ISBN：978-4049166095

URL：https://www.kadokawa.co.jp/product/322504000796/

●「パンどろぼう」とは？

2020年刊行の１作目『パンどろぼう』（作：柴田ケイコ）をはじめとした絵本シリーズ。シュールでお茶目なキャラクターが人気を呼び、数多くの賞を受賞しています。

2025年4月16日にはシリーズ5周年を迎えました。

さらにはアニメ化も決定！これからも「パンどろぼう」の活躍にご注目ください。

・受賞歴（一部）

『パンどろぼう』：「第11回リブロ絵本大賞」大賞、「第1回TSUTAYAえほん大賞」第1位

『パンどろぼうvsにせパンどろぼう』：「第5回未来屋えほん大賞」大賞、「第2回TSUTAYAえほん大賞」第1位

『パンどろぼうとほっかほっカー』：「第16回MOE絵本屋さん大賞2023」第1位

・公式サイト：https://ehon.kadokawa.co.jp/pandorobo/

・公式X（Twitter）：https://x.com/pandorobou/

・公式Instagram：https://www.instagram.com/pandorobou_news/

・公式ファンクラブ：https://pandorobo-club.com

・公式オンラインショップ：https://shop.pandorobo-club.com

●原作者プロフィール

柴田ケイコ

高知県生まれ。絵本作品に、「めがねこ」シリーズ（手紙社）、「しろくま」シリーズ（PHP研究所）、「パンどろぼう」シリーズ（KADOKAWA）などがある。好きなパンはチーズパンと、チョコのついたツイストパン。

公式サイト：https://www.shibata-illust.com/