『パンどろぼう　せかいいち たのしい おりがみ』1/21発売決定

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（東京都千代田区）は、絵本シリーズ「パンどろぼう」より『パンどろぼう　せかいいち たのしい おりがみ』を2026年1月21日（水）に発売します。


●『パンどろぼう　せかいいち たのしい おりがみ』ご紹介



絵本「パンどろぼう」シリーズのキャラクターやパン・おにぎりなどが市販のおりがみで折れちゃうおりがみブック！



パンどろぼう・にせパンどろぼう・なぞのフランスパンなどユーモアあふれるキャラクターたちが市販のおりがみでかわいく再現できるほか、『パンどろぼう』に登場するパンや『パンどろぼう おにぎりぼうやのたびだち』に登場するおにぎりなどを作ってごっこ遊びも楽しめる１冊です。





▲６巻『パンどろぼうとりんごかめん』までに出てきたキャラクターが市販のおりがみで折れます。


折る工程はすべて写真でわかりやすく掲載。





▲絵本に登場するパンやおにぎり、トングやトレーを折って遊べます。



・作って、遊んだり使ったりできるオリジナルおりがみ付き！


５巻『パンどろぼうとほっかほっカー』に登場するほっかほっカーのブレスレットや可愛いミニメモちょうなど、自慢したくなるアイテムを作ることができます。




▲作るだけではなく、遊んだり使ったりできるから、ずっと楽しめます。



・書誌情報


『パンどろぼう　せかいいち たのしい おりがみ』


原作：柴田ケイコ


折り紙：いしばし　なおこ


定価： 1,540円（本体1,400円＋税）


発売日：2026年1月21日予定


ISBN：978-4049166095


URL：https://www.kadokawa.co.jp/product/322504000796/


●「パンどろぼう」とは？




2020年刊行の１作目『パンどろぼう』（作：柴田ケイコ）をはじめとした絵本シリーズ。シュールでお茶目なキャラクターが人気を呼び、数多くの賞を受賞しています。


2025年4月16日にはシリーズ5周年を迎えました。


さらにはアニメ化も決定！これからも「パンどろぼう」の活躍にご注目ください。



・受賞歴（一部）


『パンどろぼう』：「第11回リブロ絵本大賞」大賞、「第1回TSUTAYAえほん大賞」第1位


『パンどろぼうvsにせパンどろぼう』：「第5回未来屋えほん大賞」大賞、「第2回TSUTAYAえほん大賞」第1位


『パンどろぼうとほっかほっカー』：「第16回MOE絵本屋さん大賞2023」第1位



・公式サイト：https://ehon.kadokawa.co.jp/pandorobo/


・公式X（Twitter）：https://x.com/pandorobou/


・公式Instagram：https://www.instagram.com/pandorobou_news/


・公式ファンクラブ：https://pandorobo-club.com


・公式オンラインショップ：https://shop.pandorobo-club.com



●原作者プロフィール


柴田ケイコ



高知県生まれ。絵本作品に、「めがねこ」シリーズ（手紙社）、「しろくま」シリーズ（PHP研究所）、「パンどろぼう」シリーズ（KADOKAWA）などがある。好きなパンはチーズパンと、チョコのついたツイストパン。



公式サイト：https://www.shibata-illust.com/