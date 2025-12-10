『パンどろぼう せかいいち たのしい おりがみ』1/21発売決定
株式会社KADOKAWA（東京都千代田区）は、絵本シリーズ「パンどろぼう」より『パンどろぼう せかいいち たのしい おりがみ』を2026年1月21日（水）に発売します。
●『パンどろぼう せかいいち たのしい おりがみ』ご紹介
絵本「パンどろぼう」シリーズのキャラクターやパン・おにぎりなどが市販のおりがみで折れちゃうおりがみブック！
パンどろぼう・にせパンどろぼう・なぞのフランスパンなどユーモアあふれるキャラクターたちが市販のおりがみでかわいく再現できるほか、『パンどろぼう』に登場するパンや『パンどろぼう おにぎりぼうやのたびだち』に登場するおにぎりなどを作ってごっこ遊びも楽しめる１冊です。
▲６巻『パンどろぼうとりんごかめん』までに出てきたキャラクターが市販のおりがみで折れます。
折る工程はすべて写真でわかりやすく掲載。
▲絵本に登場するパンやおにぎり、トングやトレーを折って遊べます。
・作って、遊んだり使ったりできるオリジナルおりがみ付き！
５巻『パンどろぼうとほっかほっカー』に登場するほっかほっカーのブレスレットや可愛いミニメモちょうなど、自慢したくなるアイテムを作ることができます。
▲作るだけではなく、遊んだり使ったりできるから、ずっと楽しめます。
・書誌情報
『パンどろぼう せかいいち たのしい おりがみ』
原作：柴田ケイコ
折り紙：いしばし なおこ
定価： 1,540円（本体1,400円＋税）
発売日：2026年1月21日予定
ISBN：978-4049166095
URL：https://www.kadokawa.co.jp/product/322504000796/
●「パンどろぼう」とは？
2020年刊行の１作目『パンどろぼう』（作：柴田ケイコ）をはじめとした絵本シリーズ。シュールでお茶目なキャラクターが人気を呼び、数多くの賞を受賞しています。
2025年4月16日にはシリーズ5周年を迎えました。
さらにはアニメ化も決定！これからも「パンどろぼう」の活躍にご注目ください。
・受賞歴（一部）
『パンどろぼう』：「第11回リブロ絵本大賞」大賞、「第1回TSUTAYAえほん大賞」第1位
『パンどろぼうvsにせパンどろぼう』：「第5回未来屋えほん大賞」大賞、「第2回TSUTAYAえほん大賞」第1位
『パンどろぼうとほっかほっカー』：「第16回MOE絵本屋さん大賞2023」第1位
・公式サイト：https://ehon.kadokawa.co.jp/pandorobo/
・公式X（Twitter）：https://x.com/pandorobou/
・公式Instagram：https://www.instagram.com/pandorobou_news/
・公式ファンクラブ：https://pandorobo-club.com
・公式オンラインショップ：https://shop.pandorobo-club.com
●原作者プロフィール
柴田ケイコ
高知県生まれ。絵本作品に、「めがねこ」シリーズ（手紙社）、「しろくま」シリーズ（PHP研究所）、「パンどろぼう」シリーズ（KADOKAWA）などがある。好きなパンはチーズパンと、チョコのついたツイストパン。
公式サイト：https://www.shibata-illust.com/