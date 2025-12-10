しっかり届くバックアームで背中・腰まで快適ケア「エクサガン LUXE スペシャルエディション 」数量限定で登場！

株式会社ドリームファクトリー

https://www.dr-air.com/jp/ja/products/exagun-luxe/

株式会社ドリームファクトリー（本社：大阪府大阪市、代表取締役：鳥井若太郎）が展開する、全国約4,000店舗で取り扱われているトータルボディケアブランド『ドクターエア』は、人気のハンディガンシリーズ「エクサガン LUXE」の最新モデルとして、背中まで届くバックアームがセットになった、スペシャルエディションを2025年12月10日より数量限定で発売いたします。オンラインでは12月12日から販売開始予定です。

累計200万台突破の大人気シリーズ【エクサガン LUXE】に背中にしなやかにフィットする“バックアーム”がついたスペシャルエディションが登場！

ラグジュアリーな質感と快適操作で、手軽にケアができる【エクサガン LUXE】は、シリーズ累計出荷台数200万台超のハンディガンシリーズの人気モデルです。本体は、軽量・コンパクト設計で片手でも操作しやすく、最大3,300回/分のパワフル振動でしっかりケア。スライド式の無段階振動調整により好みの強さで使え、アタッチメントは「ポイント・ワイド・ソフトブラシ」に加え、「スカルプ」と「ソフト丸型」を含む5種類で、頭から足まで部位に合わせたケアが可能です。

※画像は既存モデルのカラーです（スペシャルエディションとは色が異なります）

今回登場したバックアーム付きスペシャルエディションは、背中や肩などこれまで届きにくかった部位もラクな姿勢でケアできる仕様。しなやかにフィットするアームでスムーズに振動を届け、セルフケアをより快適に行えます。さらに、カラーはスペシャルエディション限定の「ジェットブラック」。落ち着きと高級感のある特別仕様に仕上げました。

バックアーム付きで限定カラーを備えつつ、価格は従来モデルと同じ13,750円（税込）。

機能性とデザインを強化しながらも、これまでと変わらない価格で手に取れる“特別感と使いやすさ”の両立を実現しています。

スペシャルエディション概要

POINT1：背中・腰までしっかり届く

肩甲骨まわりや背中、腰など、これまで手が届きにくかった部位にもラクにアプローチできます。従来よりも長く、しなやかにフィットする専用アームで無理な姿勢をとらずにしっかりケアが可能。届かなかった箇所にも振動をスムーズに届けられ、背面のセルフケアがぐっと快適になります。

POINT2：取付けも簡単！

「エクサガン LUXE」本体をホルダーに差し込み、レバーをロックしてセット完了。取り付けに力も使わず工具は一切不要です。使いたい時にすぐ取り付けられるので、思い立ったタイミングで背中のケアがいつでもでき、セルフケアがもっと身近になります。アームを外して通常のハンディガンとして使う切り替えもスムーズです。

POINT3：限定カラー「ジェットブラック」

シックで深みのあるマットブラックを採用し、特別感あふれるラグジュアリーなデザインに仕上げました。インテリアにもなじむ落ち着いた佇まいで、男女問わず使いやすいのもポイント。自分用にはもちろん、大切な人へのギフトとしても選ばれやすい限定カラーです。

※画像は既存モデルのカラーです（スペシャルエディションとは色が異なります）POINT4：軽量＆コンパクト＋無段階調整で、扱いやすさにこだわった設計

本体はコンパクトで片手でも扱いやすく、長時間の使用でも負担になりにくい軽量設計。さらに、スライド式の無段階振動調整を採用しており、強さを細かくコントロールしながら自分に合った刺激でケアできます。日常のセルフケアに取り入れやすい、シンプルで使いやすい操作性です。多彩なアタッチメント5種も魅力のひとつです。

エクサガン LUXE スペシャルエディション セット内容

エクサガン LUXE（ラグゼ）本体

材質 ：PC、アルミニウム合金、シリコン

サイズ ：約W89×H138×D36mm（本体のみ）

質量 ：約240g

振動回数 ：約850回/分～約3,300回/分

振幅 ：7mm

タイマー ：約10分

充電時間 ：約2時間

付属品 ：アタッチメント5種類(ソフト丸型、ソフトブラシ、ポイント、ワイド、スカルプ)、USBコード(Type-C)

エクサガン バックアーム 本体

型番 ：REG-12BABK

外形寸法 ：W 258.5 x H 428 x D 41.5mm

質量 ：260g

材質 ：ホルダ一部 ポリカーボネート＋ABS樹脂、アルミニウム合金、炭素鋼

アーム部：アルミニウム合金

グリップ：アルミニウム合金、シリコン

付属品：取扱説明書

ブランドアンバサダー俳優・「藤原紀香」さんも愛用！健康にアプローチするトータルボディケアブランド ドクターエア

2013年に誕生したトータルボディケアブランド『ドクターエア』では、Health Care Innovation（ヘルスケアイノベーション）という考えのもと、身体と心をメンテナンスし「健康」になることで、多くの人に毎日をもっと豊かに過ごしていただくことを目指し、カテゴリーを問わない新発想の製品・サービスを生み出し続けていきます。