加賀FEI株式会社(代表取締役 社長執行役員：塚本 剛、本社：神奈川県横浜市)は、2026年1月6日から9日まで米国ラスベガスで開催される「CES 2026」に出展します。世界最小級の無線モジュールやハードウェアに依存しないUI/UX製品をはじめ、KAGA FEIグループで取り扱うソリューションを実際のデモを交えてご紹介します。









【主な出展製品】

1. Bluetooth／無線LANモジュール「CONTINECT」

世界最小レベルの超小型Bluetooth(R) Low Energyモジュールを中心に、計30種類以上のラインナップをご用意。Bluetooth(R) Low Energyや無線LANモジュールを使用したワイヤレスソリューションを、お客様のご要望にあわせてご提案します。

CES 2026では無線モジュール全製品を実物展示し、搭載製品の事例もご紹介します。





Bluetooth／無線LANモジュール 「CONTINECT」





2. UI/UX Design Tool 「CANDERA CGI Studio」

四輪・二輪向けコックピットデモおよびAI警備ロボットデモにて、車載分野で高い評価を得ている「CGI Studio」をご紹介いたします。直感的な操作性を備え、ハードウェアに依存しないスケーラブルなソリューションをご覧ください。





UI/UXデザインツール「CANDERA CGI Studio」を使用した例





3. GNSSソリューション 「etherWhere」

KAGA FEIグループのパートナーとしてetherWhere Corporation社(以下、etherWhere)が出展します。

etherWhereは、低消費電力のGNSS(衛星測位)技術を活用し、資産追跡と高精度タイミングを実現するソリューションを提供しています。新製品「EW6181」は業界最小クラスのジッター性能を備え、幅広い温度環境でも安定動作が可能です。また、AccuWhere(TM) クラウドと組み合わせることで、リアルタイム資産追跡とバッテリー寿命の延長を同時に実現します。





「etherWhere社」の完全統合型GNSSソリューション





【出展概要】

期間：2026年1月6日(火)～9日(金)

場所：Las Vegas Convention Center (ブース #10763)









【関連Webサイト】

https://www.kagafei.com/jp/news/20260106.html (日本語)

https://www.kagafei.com/jp/eng/news/20260106.html (English)









【商標について】

記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。









【加賀FEI株式会社サイト】

https://www.kagafei.com/jp/









プレスリリースに記載された内容は発表日現在のものです。

その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。