関東生乳販売農業協同組合連合会(以下、主催)は、2025年12月10日(水)から2026年2月1日(日)にかけ、第2回となる動画投稿コンテスト「牛乳って、いいな。動画コンテスト」を開催いたします。今回の募集テーマは「ミルクのある風景」です。









■コンテスト開催の背景とコンセプト

第1回目のコンテストでは、多くの方々がご応募くださり、大きな反響をいただきました。そしてこの度、第2回目のコンテストを開催する運びとなりました。

第2回コンテストの募集テーマは「ミルクのある風景」です。そのまま飲むのはもちろん、どこでも手に入り、料理やお菓子にも広く使われる、わたしたちの暮らしに欠かせない牛乳。美味しくて栄養たっぷりの牛乳は、酪農家と乳牛が届けてくれる大切な贈り物です。きっと、あなたの日常のどこかにも、そんな牛乳が様々な形で存在しているはず。今ハマっている飲み方、意外な活用方法、牛乳にまつわる思い出や牛乳がもたらす未来など、あなたが思う“ミルクのある風景”を、自由な発想でショート動画にしてご応募ください。見た人が「牛乳って、いいな。」と思える素敵な映像を募集いたします。





第2回 「牛乳って、いいな。動画コンテスト」





■第2回「牛乳って、いいな。動画コンテスト」概要

＜募集作品テーマ＞

「ミルクのある風景」

今回も牛乳の魅力が伝わるショートムービーを募集します。

みなさんの日常の中で、牛乳はどのような存在でしょうか？

例えば、

●給食の時間、友達と笑い合った牛乳のおかわり合戦

●朝食の時間、家族がそれぞれ牛乳を手に取る日常のひとコマ

●今ハマっている飲み方や牛乳を使った意外でおいしいレシピ

●牧場で飲んだ新鮮な牛乳の思い出

●寝る前にホットミルクでほっと一息つく、あたたかな時間

●牛乳を通して、少しずつ大きくなっていく子どもたちの育ちの風景

あなたが感じている“ミルクのある風景”を、自由な発想でショート動画にしてご応募ください。





＜賞と賞金＞

受賞作品には、賞金と副賞が贈られます。

●最優秀賞(1点) ：賞金10万円と副賞(MILK JAPANグッズ)

●優秀賞(2点) ：賞金5万円と副賞(MILK JAPANグッズ)

●審査員特別賞(1点)：賞金2万円と副賞(MILK JAPANグッズ)

●佳作(5点) ：賞金1万円と副賞(MILK JAPANグッズ)





＜特別審査員＞

ミルクマイスター(R)高砂氏

1983年山形県寒河江市生まれ。飲んだ牛乳は700種類以上の“牛乳マニア”。劇場用牛乳アニメ『ミルクのケビン THE MOVIE』や牛乳ソング『サンキュー☆牛乳』など、様々なアプローチで牛乳の魅力を発信する世界一牛乳好きなグラフィックデザイナー。





＜応募期間・スケジュール＞

第2回コンテストのスケジュールは以下を予定しております。

●作品募集期間：2025年12月10日(水)～2026年2月1日(日)

●投票期間 ：2026年2月10日(火)午前10時～2月27日(金)午後5時ごろ

●審査期間 ：2026年3月上旬～中旬

●結果発表 ：2026年3月下旬

※スケジュールは変更になる場合がございます。





＜参加資格＞

●個人／団体、アマチュア／プロは問いません。

●日本在住かつ日本語によるコミュニケーションがとれることが条件です。

●第1回の作品応募者も参加可能です。





＜映像規定＞

●動画内に「実写の牛乳(種類別『牛乳』)」を使った映像、又は画像を必ず挿入してください。イラストやAI生成画像のみは不可です。

●動画の長さは30秒～3分程度です(ひとり何作品でも応募可能)。

●企業の特定できる製品の使用(牛乳パック、乳製品等)は不可とします。一部でも製品名やパッケージ等が見えており、メーカーや製品が特定されうると主催者及び運営者が判断したものは、選考対象外となります。

●形式は、Instagramで投稿の場合は動画(リール)、データをフォームにて応募する場合はMP4を推奨します。

●動画データをフォームにて応募する場合のみ、素材として「酪農素材集」(一般社団法人中央酪農会議)の利用が可能です。(Instagramでの応募の場合は利用不可)。





＜参加方法＞

応募は「Instagramでの応募」と「データ送付での応募」の2通りです。

●Instagramでの応募

1.公式Instagramアカウントをフォロー

2.動画(リール)を作成し、応募者のアカウントから投稿

3.投稿文(キャプション)に、以下の2点を記載

・コンテスト用ハッシュタグ ： #牛乳っていいな

・公式アカウントへのメンション： @gyunyu.iina.prmovie





●データ送付での応募

公式サイトの応募フォームにて、必要事項を入力してください。Googleドライブなどのオンラインストレージをご利用いただき、データダウンロードURLを応募フォームに入力ください。





※ダウンロードパスワードの設定はしないでください。

※YouTubeなどのメディアに動画をアップロードし、動画再生のリンクを共有しての応募は不可とします。

※コンテスト終了後(2026年3月下旬ごろ)までダウンロードできるように設定してください。









■主催・運営事務局

●主催 ： 関東生乳販売農業協同組合連合会

●運営 ： スターフィールド株式会社「牛乳って、いいな。動画コンテスト」係

●公式サイト： https://gyunyu-iina-movie.com/

●E-MAIL ： contact@gyunyu-iina-movie.com