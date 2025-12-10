東京洋装雑貨工業協同組合は、12月10日の「ベルトの日」より、Instagramのフォロー＆コメントで婦人用メッシュベルト、犬用の首輪をプレゼントするキャンペーンを開催いたします。





キャンペーン メインビジュアル









■昨年ご好評いただいた人気ファッションインフルエンサーYokoさんとのコラボキャンペーンが今年も開催

12月10日の「ベルトの日」を記念して、これからも日本の高い技術が若い世代へ継承できるよう、みなさんに知っていただく機会と思い、今年もYokoさんとのコラボを実施しプレゼントキャンペーンを開催いたしました。









■Yokoさんと一緒に創り上げた、特別なベルト

「日々の装いを少し素敵に」をコンセプトにYokoさんプロデュースのメッシュベルト。

メッシュ構造なので、どこでも留められてウエスト位置を気にせず柔軟に調整できるのもポイント。季節で服が厚手になっても対応しやすいベルトとなっております。普段のコーデのワンポイントにオススメです！





そして、今回はそんなコンセプトに合わせて、犬用の首輪も一緒に制作。

おでかけの日やいつものお散歩のおしゃれに寄り添う、そんな一本となっております。





ベルトイメージ





お打ち合わせの様子1





お打ち合わせの様子2





(素材・サイズについて)

・婦人用メッシュベルト

素材 )牛革、ゴム部分(ポリエステル、ゴム)、亜鉛合金(バックル)

サイズ)幅：3cm巾 長さ：ウエスト100cmまで対応可





・犬用の首輪

素材 )牛革、ゴム部分(ポリエステル、ゴム)

サイズ)幅：約2cm巾 長さ：25～33cm

※対応のサイズは小型～10kgまでとなります。









■Yokoさんのプロフィールについて

Instagramのアカウント：@yoko178love( https://www.instagram.com/yoko178love/ )

ファッションインフルエンサー。プチプラも上手に取り入れた、大人カジュアルなコーデが人気。洋服に関する知識が豊富で、幅広い年齢層に支持されている。









■東京洋装雑貨工業協同組合の想い

「日本の伝統的な革製品の魅力を、より多くの方に知っていただきたい」という想いから、人気インフルエンサーのYokoさんとコラボレーションし、このプレゼントキャンペーンを企画しました。日本の高い技術で作られた革ベルトを、若い世代の方々にも手に取っていただき、日本のモノづくりの素晴らしさを再発見していただけたら幸いです。





■応募方法

当選人数：A)メッシュベルト＋犬用の首輪 20名様

B)メッシュベルトのみ 30名様

C)犬用の首輪のみ 30名様

応募期間：2025年12月10日(水)～2025年12月20日(土)

応募方法：

STEP1) Instagram 公式アカウント「@tokyolivewithbeauty1944」をフォロー

https://www.instagram.com/tokyolivewithbeauty1944/?hl=id

STEP2) プレゼントキャンペーンの投稿のコメント欄にご希望のプレゼント内容のA～Cどれか1つを選びご記入ください





▼詳細はこちらのページから

https://tokyoyousouzakka.com/news/campaign2025/





ベルト着用イメージ





犬用首輪 着用イメージ









■東京洋装雑貨工業協同組合について

東京洋装雑貨工業協同組合は、1940年代から続く伝統的な技術を今に受け継いでいます。革を扱う商品は特に職人たちが丁寧に手作業で創り上げる特別な商品です。毎日忙しく働く女性たちのライフスタイルのクオリティを高め、仕事でもプライベートでも長く愛用してもらえる汎用性の高い商品づくりを目指しています。









■組合概要

東京洋装雑貨工業協同組合

所在地：〒111-0056 東京都台東区小島1-11-12

https://tokyoyousouzakka.com/