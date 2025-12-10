株式会社マスタープランは、宇都宮市二荒町・オリオン通り入口に『SNACK ROOM6(スナック ルームシックス)』を2025年12月11日にグランドオープンいたします。





ROOM6『Nothing's perfect and that's the point』









◆ROOM6のコンセプトは「全席カウンター」

「ひとりでも、仲間とでも、みんなが横並びの夜」

SNACK ROOM6は、日本初となる“6つのスナックがひとつになったターミナルスナック”。店内の椅子、66席すべてがカウンター席です。





会話の重心がテーブル内になりやすいボックスタイプのレイアウトと比べ、すべてがカウンター席の設計は会話が生まれやすく“スナックの醍醐味”を最大限引き出します。また、席の格差をなくし、どなたでも部屋全体を見渡せる安心感を確保。新規のおひとり様でも気軽にお座りいただける、令和的な楽しみ方にもマッチしています。





アーバンシックなカウンターテーブルで、空間の美しさとROOM6ならではの個性的かつ統一感のある世界をご堪能ください。趣きが異なる6つの部屋は、自由に移動できる“パブリック”が2部屋、仲間内でのご利用に最適な“VIP”が4部屋ございます。





ROOM1『Every laugh, every silence』





ROOM2『Calm & Still』









◆カラオケが好きな人に最適。「歌わない派にも優しい、6通りの夜」

ROOM6では6部屋すべてにカラオケを完備しています。

ひとつのスナックでありながらカラオケが6台ある環境は、順番待ちのストレスを軽減し、自由なタイミングで歌えることを意味します。さらに、部屋ごとの盛り上がりに応じてお席の移動も可能なため、「今日は静かに飲みたい」という方も安心です。みなさまは“歌う飲み会”と“語る飲み会”どちらがお好みでしょうか。





ROOM3『Slip inside the red light's glow』





ROOM4『Messages glow softly here』









◆宇都宮の夜に新しい憩いの店を。「あなたのサードプレイスへ」

ROOM6は税金・サービス料込みの明朗会計です。時間も料金も気にせず、オールインクルーシブでお楽しみいただけます。知らないうちに会計が増えていた、追加料金がわからなかった、などのトラブルは一切ございません。





男性だけでのご利用はもちろん、女性をお連れのシーンやおひとり様でも気軽にご利用いただけます。1次会・2次会の団体様利用から、1つのスナックを丸ごと貸し切る“プライベートスナック”としてのご活用まで、幅広い用途に対応しています。





洗練されたインテリアと行き届いたサービスにより、美味しいお酒や会話に満たされながら、リラックスして過ごせる大人の時間をご提供します。令和的でありながら、江戸時代から続く日本の「夜の社交文化」の伝統も、安全に心地よくお楽しみいただけます。





ROOM5『Built from stories, burned into wood』





◆セット料金について

1セット60分制

VIPルーム男性4,000円(パブリックルームは3,500円)

VIPルーム女性3,000円(パブリックルームは2,500円)

すべてのお部屋で40種類以上のドリンクが飲み放題＆カラオケ歌い放題です。

消費税・サービス料・女性スタッフドリンクがすべてセット料金に含まれています。









◆ドリンクメニューについて

【飲み放題ドリンク】

ビール / シャンディガフ / ディーゼル

ハイボール / ジンジャーハイ / コークハイ

ウイスキー ：ロック / 水割り / お湯割り

焼酎 ：ロック / 水割り / お湯割り

焼酎ハイ ：ウーロンハイ / 緑茶ハイ / オレンジハイ

レモンサワー / 巨峰サワー / コークサワー

カクテル ：カシスソーダ / カシスオレンジ / カシスウーロン

ピーチオレンジ / ピーチウーロン

グラスワイン ：赤 / 白

ワインカクテル：スプリッツァー / スプリッツァー・ルージュ / キティ

オペレーター / カリモーチョ / キール / カーディナル

他ソフトドリンク各種





【単品ドリンク】

角ハイボール / 白州ハイボール / 山崎ハイボール / マッカランハイボール / 山崎梅酒





【ショット】

テキーラ / イエーガー / クライナー





【ボトル】

ウイスキー / 焼酎 / 梅酒 / シャンパン各種









◆店舗情報について

店舗名 ： SNACK ROOM6(スナック ルームシックス)

所在地 ： 栃木県宇都宮市二荒町9-1新世界ビル 3F

営業時間 ： 19：00～5：00

定休日 ： なし

電話 ： 080-2048-6011

アクセス ： 東武宇都宮駅から徒歩5分・オリオン通り入口正面

公式Instagram： https://www.instagram.com/snack_room6/

公式tiktok ： https://www.tiktok.com/@snack.room.6









◆会社概要について

会社名 ：株式会社マスタープラン

所在地 ：栃木県宇都宮市東宿郷1丁目5番17号東城ビル2F

事業内容：飲食コンサルティング、経理の業務委託、広告制作業、不動産賃貸